Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев встретился с родителями выпускников. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

17 ноября глава Рособрнадзора встретился с родителями выпускников. Много вопросов касалось перспектив главных оценочных мероприятий на ближайшие год-два. Собрали главное.

Обязательная история в 9 классе

Обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников как допуск к ОГЭ в этом году появится в некоторых школах - в формате апробации. Общий старт запланирован на весну 2028 года. Будет проходить в своей школе. До 1 сентября 2027 года опубликуют демоверсии (задания, на которые нужно ориентироваться при подготовке) и порядок проведения. Сейчас рассматривают три модели сдачи: 1) с учителем истории, письменно; 2) с любым учителем, тоже письменно и 3) на компьютере. Из них выберут одну.

…и в 11-м

ЕГЭ по истории сейчас - предмет по выбору. Делать его обязательным (как русский и математику) или допуском (как у девятых классов) не планируют.

Итоговое собеседование

Собеседование по русскому языку проходят девятиклассники для допуска к ОГЭ, оно останется. Тут никаких перемен не ожидается. В этом году - один допуск, со следующего - два.

В 2026-м собеседование пройдет 2 декабря.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Полная проверка работ ИИ

Автоматизированная проверка первой части с коротким ответом на ЕГЭ - давняя практика. У родителей возник вопрос: сейчас эра ИИ, логично передать ему полную проверку - так, мол, и педагогам проще, и дети быстрее узнают результаты.

- Планов уходить в эту сторону полностью у нас нет, - объяснил Анзор Музаев. - Есть развернутые части, где ИИ не справляется с оценкой, хотя мы проводим апробации.

А вот поручить нейросети проверку ВПР (срезы знаний в 4-8 и 10 классах в формате контрольных работ по нескольким предметам) могут: как раз сейчас тестируют.

Регистрация на ОГЭ через Госулуги

11-классники уже давно так делают, вот и девятиклассники тоже хотят. “В ряде субъектов такая возможность появилась, когда-нибудь сделаем и на федеральном уровне”, - пообещал Анзор Музаев. Но, как мы поняли, не скоро.

Экспериментальная часть

В ЕГЭ по физике и химии собираются добавить экспериментальную часть. Подготовка уже идет, сказали, что затягивать не будут, но выпускников этого года и следующего новшество точно не коснется. Ориентируемся на 2029-й? Тоже не факт. Проблема - в готовности школ всех субъектов РФ провести экзамен по единым стандартам, а это зависит от того, есть ли нужное оборудование и стабильно ли работает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

КИМы ЕГЭ

Контрольно-измерительные материалы - это официальное название экзаменационных заданий. Их “гибко изменят” под новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) старшей школы, которые начнут действовать со следующего учебного года. Обещают, что радикальных изменений ни по одному из предметов не запланировано, все задания будут составлять четко по программе и учебникам. А перспективные (не окончательные) модели экзаменов 2028 года появятся на официальных ресурсах уже в ноябре 2026-го.

ЭТОГО НЕ ЖДИТЕ

* Демоверсии КИМов публикуют только в сентябре - за 9 месяцев до экзаменов. А раньше можно, чтобы у детей было больше времени на подготовку? Увы, нет. Разработку заданий на следующий год начинают сразу после завершения и анализа экзаменационной кампании текущего года.

* Пересдачи в 9 классе предметов по выбору по аналогии с президентскими пересдачами ЕГЭ (можно только один, зачтут второй результат) - тоже нет: “нецелесообразно”.

* Перевод всех экзаменов в компьютерный формат - не планируют. Информатика и устная часть иностранных языков - там была необходимость. Потом думали "модернизировать" еще и литературу, но к единому мнению, надо ли это делать, не пришли и даже апробацию не начинали.

НА ЗАМЕТКУ

Навигатор ГИА раздвоится

Это самый главный информационный ресурс - верифицированный и бесплатный - который рекомендуют школьникам при подготовке к ГИА. Там есть банк видеороликов и материалов, где ведущие педагоги рассказывают, как правильно подходить к заданиям, как готовиться, разработчики полностью объясняют логику экзамена и т.п. Также есть ссылки на все полезные достоверные тематические ресурсы в интернете.

Навигатор ГИА размещен на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ, разработчик заданий). С этого года навигатор будет синхронизирован с порталом Госуслуг, так что готовиться к экзаменам можно будет на двух порталах.