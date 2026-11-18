В 2025 году было возвращено больше 25 млн билетов на поезда (почти четверть общего объема перевозок). Фото: Phuong D. Nguyen/Shutterstock/Fotodom

Месяц до поездки - нет билетов. Две недели до поездки - нет билетов. Но остается день-два, и места в нужном вам поезде волшебным образом появляются.

Это вполне типичная ситуация, особенно летом, в высокий отпускной сезон. А все потому, что некоторые граждане закупаются билетами «на всякий случай». Если удастся - поеду в отпуск, а не сложится – сдам, ведь сбор за возврат билета – всего 3 рубля 70 копеек. И вот результат: по данным Федеральной антимонопольной службы, в 2025 году было возвращено больше 25 млн билетов на поезда (почти четверть общего объема перевозок). Больше половины возвратов оформляются максимум за пять дней до отправления поезда. При этом повторно выкуплено всего 5,9 млн билетов, а все остальные места так и «уехали» пустыми.

И терпение перевозчиков лопнуло: слишком уж большие убытки приносит копеечный возврат билетов. С 1 декабря сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования подорожает. Тариф будет зависеть от стоимости билета и от того, сколько дней остается до отправления. Чем ближе дата поездки, тем дороже возврат.

Вот какими будут тарифы:

- при возврате за 45 суток и более до отправления: 1% стоимости билета

- от 30 до 44 суток: 3%

- от 10 до 29 суток: 5%

- за 9 суток и менее: 10%

Фото: Irina Borsuchenko/Shutterstock/Fotodom

Важные уточнения:

- Новые правила не касаются билетов, приобретенных до 1 декабря. Например, если вы купите билет сегодня или даже 30 ноября, а поездка намечена на новогодние каникулы, сдать вы его сможете по старым правилам - за 3 рубля 70 копеек.

- Для билетов в страны СНГ и Абхазию сбор за возврат с 1 декабря будет рассчитываться по таким же тарифам, что и внутри России.

- Для Китая, Монголии и Северной Кореи сохраняется прежний сбор — 5 швейцарских франков (около 500 рублей).

- Для электричек ничего не меняется - новые тарифы касаются только билетов на поезда дальнего следования (включая «Сапсаны» и «Ласточки»).

- Сбор не взимается, если пассажир возвращает только стоимость постельного белья или сервисных услуг (питание, дополнительный багаж, провоз животного и т. д.).

Порядок возврата остается прежним: билет можно сдать в кассе или через личный кабинет на сайте перевозчика (rzd.ru).