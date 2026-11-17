Местные власти призвали жителей не доверять непроверенным сообщениям и не распространять вранье. Фото: mayam_studio/Shutterstock/Fotodom

В соцсетях появилась информация, что власти Северной Осетии приняли решение о введении регионального демографического налога. Жителей подобные известия не на шутку взволновали, но на самом деле переживать не о чем. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, это ложь.

В качестве доказательства авторы публикации приводят «постановление» правительства региона. Там сказано, что якобы супруги должны будут выделять средства из своего дохода, а военнослужащие в том числе и с пособий и положенных выплат. Деньги, мол, будут направлять в «целевой региональный фонд поддержки материнства и детства».

В действительности тиражируемый документ является подделкой. На портале размещения правовых актов его не найти, а последнее постановление там имеет другой номер и говорится в нем на иную тему, если точнее, то «о распределении субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Прокомментировали ситуацию и в Центре управления регионом. Там сообщили, что сведения распространяют в социальных сетях и мессенджерах.

«ЦУР Северной Осетии проверил данную информацию и связался с администрацией Главы и Правительства республики. там подтвердили, что распространяемые сведения не соответствуют действительности являются фейком», - рассказали в организации.

Соответственно, никакого постановление о введении такого налога не принималось. Местные власти призвали жителей не доверять непроверенным сообщениям и не распространять вранье.