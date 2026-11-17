Валерий Андреев исчез 14 лет назад. Фото: МВД России

Один из самых разыскиваемых серийных убийц нашего времени - Валерий Андреев (он же Орский маньяк), неожиданно был обнаружен в Магадане. По крайней мере так утверждает местная жительница Олеся Н. Она провела собственное расследование, которое, по ее мнению, доказало не только то, что ее муж - Орский маньяк, но и что именно этот человек причастен к безвестному исчезновению женщин в Магаданской области. Журналисты KP.RU выясняли, так ли это на самом деле.

НЕ ПОЙМАННЫЙ МАНЬЯК

Валерий Андреев известен, как подозреваемый в убийстве восьми человек в Оренбургской области с 2006 по 2012 годы. В то время у дороги пропадали молодые девушки. Большим толчком к расследованию серии убийств стало исчезновении 18-летней Ольги Журавлевой. В этом деле нашлись свидетели, которые четко указали, что видели, как Ольга садилась в машину (незадолго до этого Оля успела сообщить подруге, что не может дождаться автобуса и будет ловить попутку). По описанию свидетельницы удалось определить марку машины - SsangYong Actyon. В Орске таких машин было всего две и одна принадлежала Андрееву.

Обоих владельцев машин пригласили в полицию на допрос. Алиби у Андреева не оказалось - он толком и не помнил, что происходило в вечер пропажи Оли (то ли телевизор с женой смотрел, а может и что другое делал). Репутация у мужчины была отличная - примерный семьянин, тихий, порядочный, есть работа - дальнобойщиком, на чем-то незаконном никогда не был пойман. Его отпустили, а на следующее утро он пропал. Жене успел позвонить с чужого номера и сказать: «Пусть сначала проверят, кто настоящий убийца». Больше от него новостей не было.

Такое решение Андреева стало ярким сигналом для следователей - нужно тщательно проверить все. В итоге в багажнике его личной машине нашли свернутое одеяло со следами крови и спермы, а по всему салону - волосы, частицы кожи, волокна одежды. Генетики проверили и убедились - среди представленных образцов есть следы ДНК Оли и еще нескольких пропавших девушек.

Дальше проверили гараж. И тут уже не было сомнений - Андреев причастен к серии убийств. Криминалистам пришлось снять свежий слой штукатурки в подвале, чтобы обнаружить въевшиеся в бетон пятна крови. Там же нашли и орудия - молотки, ножи, леску (все в крови). Доказательств собралось уйма, но вот Андреева так и не нашли.

ЕСТЬ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Андреев попал во всероссийский розыск. За информацию о его местонахождении объявили крупную награду - 1 млн рублей от МВД России и еще 500 тысяч от губернатора Оренбургской области. Но реальных следов Андреева найти так и не удалось. Полиция по всей стране и даже за рубежом проверила не один десяток обращений - то Орского маньяка видели в автобусе, кому-то он привиделся на улице, а Олеся из Магадана прямо заявила - знает его, потому что он был ее мужем…

Женщина начала обращаться в следственные органы и собирать доказательства своей правоты. Доказательства, правда, слабые… На Андреева ее сожитель внешне совершенно не похож.

Олеся нашла сходство, а что не сошлось - списала на пластические операции. Фото: соцсети

- Это после множественных пластических операций. Я видела швы за ушами! - ответила на этот протест Олеся.

Мужчина и не подходил по возрасту.

- Он менял документы. У него несколько имен! Сейчас он Натан, а был Эдуардом, я все проверила, - вторила Олеся.

Единственное сходство в том, что Натан (Эдуард) тоже, как и Андреев, работал дальнобойщиком. Наконец, женщина обратилась в следственные органы, где у Натана (Эдуарда) взяли образцы ДНК и проверили его.

- ДНК экспертиза показала, что это не он. Мужчина совершенно не подходит под описание Андреева ни внешне, ни по возрасту, даже генетики пришли к выводу - это не он, - рассказали KP.RU в СУ СК по Магаданской области.

Казалось бы, вот и финал всей истории, но не тут-то было. Олеся продолжает верить, что Натан (Эдуард) - настоящий Орский маньяк. Более того, по ее мнению, именно этот мужчина причастен к безвестному исчезновению женщин в Магаданской области в 2021, 2024 и 2025 годах.

- У меня есть предметы, которые я считаю вещественными доказательствами по делу - следы ДНК преступника, мешок с рисунком машинки в крови, тюбитейка, желтый светильник в крови, катетеры, ботинки с чужими волосами, - сообщила Олеся.

ПДН, ПОЛИЦИЯ И ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БРИГАДА

В то же время женщина полагает, что на нее оказывается давление. Олеся имеет проблемы со здоровьем и периодически объявляет в соцсетях сборы средств на лечение. Сама воспитывает 13-летнего сына. В соцсетях Олеся сообщила, что в начале ноября ее посетили сотрудники полиции, органы опеки и вызывалась бригада психиатрической больницы.

В последнем своем обращении к общественности она заявила, что результаты ДНК-экспертизы были сфабрикованы, а она сама не имеет никакого желания сообщать дополнительную информацию журналистам. Судя по всему, доводы правоохранителей и экспертов ее не убеждают, и она продолжит борьбу за то, чтобы доказать причастность бывшего мужа к убийствам и исчезновениям женщин.

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