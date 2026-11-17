18 ноября в Москве пройдёт форум «Технологии добра». Событие создаёт пространство диалога между НКО, властью, бизнесом и лидерами IT. Организуют его Совкомбанк и Фонд «Сколково». Пленарное заседание форума назвали «Регионы в фокусе: партнёрство, технологии и устойчивость некоммерческого сектора».

Главную сессию посвятят обсуждению реальных практик, регионального опыта и конкретных решений. На повестке — разговор о технологиях, которые помогают региональным НКО работать эффективнее. Часть выступлений посвятят решениям, которые позволят сектору пройти цифровую трансформацию. Ещё одна тема — модели партнёрства, которые позволяют социальным инициативам развиваться независимо от географии. Лейтмотивами сессии станут расширение доступа к технологиям, партнёрство третьего сектора (так называют НКО) с институтами власти и бизнеса, а также преодоление цифрового неравенства.

Модерировать диалог будет основатель Совкомбанка Сергей Хотимский. К обсуждению пригласили зампреда Совфеда РФ Николая Журавлёва, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, заместителя гендиректора Фонда президентских грантов Иннокентия Дементьева, представителей бизнеса и некоммерческих организаций.

Событие проходит в очном формате (вход свободный, по регистрации), также организуют трансляцию сессий.