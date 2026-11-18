Врачи выяснили, какой алкогольный напиток наименее опасен Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сто грамм «для здоровья» - полезно? Есть ли «безопасные» алкогольные напитки? Вообще, сколько можно пить, и что именно, дабы не подвергать организм угрозе? Китайские медики решили поставить точку в вечных спорах, и провели масштабнейшее исследование, задействовав данные 340 тысяч человек. Результаты удивили их самих, и вместо точки получилось многоточие. Их представили на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии.

МНОГО ПЬЕШЬ? ТУТ БЕЗ ВАРИАНТОВ

Как вообще организовать исследование с участием сотен тысяч человек? Хорошо, что есть Британский биобанк – колоссальная база данных, куда полмиллиона человек со всей Великобритании добровольно сгружают свои анализы, а также дотошно сообщают, сколько спят, что едят и пьют, чем недужат и как лечатся. Именно оттуда врачи взяли сведения об алкогольных привычках и сопоставили их с состоянием здоровья за 13 лет.

Что бросается в глаза сразу: много пьющие болеют чаще, тут без вариантов. И неважно, что пьете: пиво, вино, крепкий алкоголь. Риск смерти (по любой причине) выше на 24%, конкретно от рака – на 36%, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 14%. Исследование подтвердило очевидное и ничем не удивило.

Неожиданность поджидала, когда проанализировали людей с низким или умеренным потреблением алкоголя.

ПИВО ИЛИ ВИНО

Оказалось, что из всех зол (вино, пиво, сидр, крепкие напитки) наименьшее – вино. Выпить бокал вина менее вредно, чем пол-литра пива (то и другое содержит равное количество чистого алкоголя).

Из алкогольных напитков самое безопасное - вино Фото: Евгения ГУСЕВА.

Особенно разителен этот эффект применительно к сердечно сосудистым заболеваниям: риск смерти от них у тех, кто очень умеренно потягивает винцо, меньше аж на 21%, чем у тех, кто предпочитает пиво или более крепкие напитки. Так, даже очень малое потребление пива или сидра увеличивает вероятность фатальных заболеваний сердца на 9%.

- Даже низкое или умеренное потребление крепких спиртных напитков, пива или сидра связано с более высокой смертностью, в то время как низкое или умеренное потребление вина может нести меньший риск, - говорит доктор Чжанлин Чен, ключевой автор исследования, доктор медицинских наук, профессор Центрально-Южного университета Китая.

ДЕЛО В ЕДЕ?

Почему так? Первая гипотеза, пишут авторы, в том, что в вине, помимо алкоголя, есть и полезные вещества. Например, полифенолы, обладающие свойствами антиоксиданта.

Но главная причина, похоже, иная. У вина принципиально иной характер потребления. В норме его пьют понемногу, во время еды. И, что еще существеннее, его предпочитают условные ЗОЖники: такие налегают на овощи и рыбу, и избегают жирного мяса. По крайней мере, такая связь, по данным Британского биобанка, выстраивается. Тогда как пиво и водка – спутники жареного и копченого. Отсюда и.

В целом исследование еще раз напомнило, что алкоголь – зло, но уж если без него никак, употреблять надо по минимуму, и следить за своим здоровьем. Именно это, а не алкогольные напитки, приведут к успеху.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Водовозов, врач-токсиколог, научный журналист

- Это хорошее, крепкое исследование, но это не точный лабораторный эксперимент в контролируемых условиях (что и невозможно этически – нельзя добровольца заставлять пить и цинично следить, что с ним будет). А это значит, что вино, пиво, водка – просто социальные маркеры. Вино – напиток дорогой. Любители вина в целом более образованны, лучше питаются, у них есть деньги на качественную медицину. Если человек следит за своим здоровьем и выполняет рекомендации врачей - он живёт дольше и лучше, потому что пьет вино? Именно поэтому авторы крайне осторожны и не утверждают, будто вино «полезно» или даже «менее вредно». На самом деле, если покрутить собранную ими статистику с разных сторон (например, отдельно по красному и белому вину), окажется, что потребление вина не снижает смертность, и что безопасной дозы алкоголя всё-таки не существует - даже в рамках этого наблюдательного исследования.