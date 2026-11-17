В Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум. Фото предоставлено пресс-службой НРФ’10.

В Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум (НРФ’10). В этом году одно из главных российских событий в сфере рекламы собрало более 7 тысяч человек. Участники форума подвели итоги десятилетия. По словам генерального директора ГПМ Реклама Екатерины Веселковой, за это время отечественный рекламный рынок вырос с 360 миллиардов до почти 1 триллиона рублей.

Запрос на патриотические истории и развлекательный контент

Важной частью трехдневной программы форума стало подведение первых итогов реализации меморандума о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рекламе. Документ был подписан в 23 апреля 2026 года на конференции «Демографический перелом: пути достижения» по инициативе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). К меморандуму присоединились 13 крупнейших индустриальных фестивалей и конкурсов. Эксперты изучили 355 проектов, реализованных с 2023 по 2025 годы, и выбрали 12 победителей в десяти номинациях.

На форуме также были представлены результаты масштабного исследования культурного кода россиян. По словам генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, у современной аудитории сформировался запрос на патриотические истории и, одновременно, на легкий развлекательный контент, помогающий снять напряжение. Основными чертами характера героя нашего времени аналитики назвали стойкость, стремление к справедливости и широту. При этом сам герой, по их мнению, должен быть понятным и близким зрителю.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова представила еще одно исследование, развеивающее миф о том, что в 90-е годы создавали более креативную рекламу, чем сейчас. Во время испытания реакцию зрителей измеряли с помощью айтрекера, биобраслета и электроэнцефалографии. Нейроисследование НМГ показало, что эффективность ролика определяет отнюдь не эпоха. Ключевым условием является попадание в поколенческие особенности аудитории. Кроме того, на зрителей воздействуют хорошая завязка, отсутствие визуального перегруза и заметность бренда в кадре.

Искусственный интеллект на рынке продвижения

Искусственный интеллект играет все более активную роль на рынке продвижения. Покупатели все чаще доверяют ему поиск, сравнение и покупку товаров. Брендам приходится учитывать это, чтобы встроиться в новую схему взаимодействия с потребителями. Участники форума обсудили ключевые возможности использования ИИ-агентов и поделились своим опытом в этой сфере.

По словам старшего вице-президента Сбера Владислава Крейнина, в банке перешли от ручного выполнения задач к созданию мультиагентных систем. Более 200 сотрудников Сбера заняты созданием ИИ-агентов, позволяющих автоматизировать 49 основных функций маркетинга. По прогнозам, доля контента, создающегося при помощи ИИ, в ближайшее время вырастет с 40% до 80%.

Директор по продуктам и ИИ Яндекс Рекламы Алексей Штоколов акцентировал внимание на росте сегмента B2A (Business-to-Agent). Он показывает, что у рекламы возникла новая целевая аудитория - делегированные ИИ-агенты, действующие от имени человека. По данным Яндекс Рекламы, за неделю свыше 11 миллионов пользователей прибегают к услугам ИИ-помощников, чтобы выбрать необходимые им товары. Еще 72% онлайн-покупателей готовы доверить им весь процесс поиска и заказа. По мнению специалистов, новый рынок продвижения создаст больше возможностей для независимых магазинов, нишевых брендов и сайтов производителей.

По мнению генерального директора СберСеллера Натальи Дмитриевой, важно соблюдать баланс между технологиями и человекоцентричностью. Она отметила, что реклама выполняет функции навигатора выбора, но формировать желание должен сам человек.

Видео стало повседневной привычкой

По словам генерального директора VK Видео Марианны Максимовской, видео для современных зрителей стало повседневной привычкой. Как показывают опросы, 92% пользователей еженедельно смотрят видеоконтент. 93% маркетологов называют его важной частью рекламной стратегии. При этом ТВ-контент постепенно мигрирует в интернет. Сегодня 39% зрителей смотрят телевизионный контент онлайн, в записи или в эфире.

В рамках Национального рекламного форума в течение двух дней проходил Консилиум от РБК «Человек будущего». Его программа включала серию экспертных дискуссий, в которых приняли участие экономисты, преподаватели вузов, врачи, ученые, деятели культуры. Один из основных выводов участников сессий — современный потребитель испытывает высокую психологическую нагрузку и «дефицит долгосрочного планирования». По мнению экспертов, главным ответом брендов на этот вызов должны стать доказательность, стабильность смыслов, партнерство и искренняя коммуникация.