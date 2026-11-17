Авито вместе с партнёрами автодилерами передали поисково спасательному отряду «ЛизаАлерт» восемь автомобилей высокой проходимости. Важный подарок сделали на XII межрегиональном форуме добровольцев.

Авторы подарка рассказали, что помочь автотехникой для поиска потерявшихся теперь может каждый. Частные автовладельцы и компании могут самостоятельно передавать автомобили и внедорожную технику. Для удобства коммуникаций сделали специальный раздел на лендинге платформы, который посвящён помощи отряду. А пользователи платформы могут пожертвовать поисковикам любую сумму на закупки необходимого.

— Добрых дел должно быть больше, и «ЛизаАлерт» — яркий пример этому. Наша команда очень сильно переживает за всё, что делает «ЛизаАлерт». Любая задача, которая приходит к нам от отряда, всегда берётся в приоритет нашими командами. Это большое счастье, что мы можем быть сопричастными и помогать в таком критически важном деле. Мы думали, чем поддержать отряд в этом году, и поняли, что наш бизнес уже имеет нужное решение. Так появилась идея с расселением и логистикой ребят во время форума, а значит, их смогло приехать в Москву сильно больше. И также родилась история с машинами: мы предоставили автомобиль для поисков в Москве и ещё семь автомобилей в регионах от дилеров, чтобы больше людей быстрее находилось, — рассказала PR директор Авито Ульяна Смольская.

Руководитель отряда Григорий Сергеев отмечает, что в регионах поисковикам остро не хватает транспорта.

— Для нас автомобиль — это не просто техника. Это возможность быстрее добраться до места поиска, привезти больше добровольцев и доставить группу туда, куда раньше мы не могли попасть.

Передать именно внедорожники решили неслучайно. Поиски пропавших нередко проходят вдали от населённых пунктов — в лесах и на труднодоступных территориях. К инициативе присоединились партнёры платформы из Санкт Петербурга, Уфы, Ставрополя, Ижевска, Твери, Оренбурга и Улан Удэ.

Платформа сотрудничает с «ЛизаАлерт» с ноября 2021 года. За это время бизнес передал добровольцам более 2,5 тысячи единиц инвентаря, два штабных автомобиля, три беспилотника и 110 радиостанций для десяти регионов. Помогают поисковикам и оперативно находить жильё для размещения членов отряда — когда на операции прибывают добровольцы из других населённых пунктов.