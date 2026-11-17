78% опрошенных россиян больше любят нижние полки в поезде, чем верхние Фото: Андрей АБРАМОВ.

В России выпустят плацкартные вагоны нового типа, более просторные и комфортные. В РЖД рассказали, что длина полок нового плацкарта увеличится и составит около 190 см. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а какие полки во время поездок предпочитают россияне: верхние или нижние.

Как оказалось, большинство любят ездить на нижних полках, за этот вариант проголосовали 78% опрошенных. Респонденты отметили, что им намного удобнее, когда можно посидеть у стола, сходить размяться или поделать еще какие-то дела, а вот с верхней полкой – намного меньше маневров. Более того, некоторым довольно сложно физически забираться на второй ярус, поэтому такой вариант для себя они даже не рассматривают.

«Пока здоровье позволяло любила верхнюю полку. Сейчас, увы, только нижняя», - делится участница опроса.

«Если буду ехать одна, то лучше, чтобы нижняя была, потому что вечно те, кто на нижней не пускают посидеть внизу», - рассуждает другая.

А вот 20% россиян проголосовали за верхнюю полу. Респонденты говорят, что им нравится, что никто их в пути не беспокоит, не пытается присесть на их место или как-то их подвинуть. Также участники опроса признались, что, бывало, их после покупки просили нижнюю полку уступить, так и зачем тогда переплачивать или устраивать разборки, проще сразу наверх забраться и спать, читать там, рассуждают участники исследования.

«Верхнюю выбирала потому, что мне не нужны были разборки на полдня с бабушками и прочими, кто стремились под шумок занять чужую нижнюю полку и отправить человека, который заблаговременно выбрал себе удобное место и оплатил его, на свою (более дешевую) верхнюю», - хмурится участница опроса.

«Лучше верхнюю, там можно всю поездку лежать, и никто тебя не побеспокоит», - говорит другой.

А вот оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Кто-то сказал, что им совершенно все равно, другие отметили, что вообще не ездят на поездах на дальние расстояния, либо сидячий вагон на несколько часов, либо уж на самолете.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 3,4 тысячи человек.