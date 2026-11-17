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В первый день 2027 года в кинотеатрах стартует премьера «Умки» (6+). Режиссёр Максим Пешков снял семейное кино о дружбе мальчика и белого медвежонка. Фильм сделали понятным разным поколениям. Генеральным партнёром фильма выступил Сбер.

Действие ленты развернётся на Крайнем Севере. В центре сюжета — мальчик Тайкэ (Ярослав Матвеев) и белый мишка Умка (озвучивает Лариса Брохман). Герои загадывают общее желание — найти настоящего друга. И уже следующим утром встречаются и становятся неразлучными друзьями. Тут маму медвежонка похищают браконьеры. К спасению подключается семья Тайкэ: родителей ребёнка играют Марина Кравец и Павел Прилучный.

— Первые дни нового года — редкие моменты, когда можно никуда не спешить и побыть рядом с близкими. Фильм «Умка» — ещё один повод провести новогодние праздники вместе с родными в кинотеатре, чтобы взрослые вспомнили, а дети смогли узнать добрую историю о дружбе и взаимопомощи. Эти ценности близки команде Сбера — быть рядом, поддерживать друг друга и помогать, когда это важно, — прокомментировал анонс премьеры президент, председатель правления банка Герман Греф.

В новом фильме о приключениях Умки Сбер сделал арктический мир ещё более современным, органично вписав в сюжет свои передовые финтех решения. Например, в фильме покажут технологию оплаты улыбкой.

Над созданием кинокартины работают телеканал ТНТ, киностудия «Союзмультфильм», кинокомпании 1 2 3 Production и «Централ Партнёршип». За визуальные эффекты и анимацию отвечает студия CGF.