В России зафиксирован шестилетний минимум по увольнениям и найму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В России зафиксирован шестилетний минимум по увольнениям и найму. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Ее аналитики проанализировали данные Росстата по рынку труда за II квартал 2026 года.

В этот период с крупных и средних предприятий в России уволились 2,53 млн человек, в то время как на работу было принято 2,28 млн сотрудников. Оба показателя оказались минимальными с аналогичного периода с 2020 года, то есть за последние шесть лет.

- В годовом выражении количество сотрудников, покинувших свои рабочие места, уменьшилось на 3,8%, или на 99,9 тыс. человек. В результате разница между уволенными и нанятыми составила 250 тыс. человек в пользу уволенных, - заключили в компании FinExpertiza.

НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - УВОЛИЛСЯ

Можно ли говорить о том, что российский рынок труда пришел в некоторое равновесие? Такой вопрос KP.RU задал профессору Финансового университета при Правительстве РФ Александру Сафонову.

- Безусловно, приём и увольнения зависят от темпов экономического роста, - напомнил эксперт. - Но они также зависят и от качества рынка труда. А он у нас характеризуется высоким оборотом рабочей силы. То есть, люди нанимаются на работу, а через некоторое время оказываются недовольны условиями труда и увольняются. Все это попадает в статистику Росстата.

Кроме того, по словам эксперта, в эту статистику попадают и мигранты, которые работают на временных рабочих местах. Поэтому приведенные данные не отражают до конца реальной картины, уверен эксперт.

В эту статистику попадают и мигранты, которые работают на временных рабочих местах, поэтому приведенные данные не отражают до конца реальной картины Фото: Александр ИВАНОВ.

СЕЗОННАЯ ПРИБАВКА

FinExpertiza также отметила, что согласно данным Росстата, значительно больше сотрудников уволили, чем наняли в обрабатывающей промышленности - отрасль потеряла 58,8 тыс. работников (1,1% от общей численности). Такая же ситуация в энергетике - 40,7 тыс. (-3,4%) и в торговле - 25,5 тыс. (-0,8%).

В то же время есть отрасли, где наоборот требовались рабочие руки, и наем превысил увольнение. Больше всего работников таким образом прибавилось в строительстве - 22,1 тыс. человек (+1,8% от численности занятых в отрасли). Сельское хозяйство получило дополнительно 16,6 тыс. работников (+1,9%), а гостинично-ресторанный бизнес - 9 тыс. (+2,2%).

Анализируя приведенные цифры, Александр Сафонов отметил, что для данных отраслей характерна сезонность:

- Мы зимняя страна, поэтому какая стройка может быть в зимний период времени? Весной стройка оживает, а к зиме работы сокращаются, и это сказывается на занятости, - объяснил эксперт.

Весной стройка оживает, а к зиме работы сокращаются, и это сказывается на занятости. Фото: SaiArLawKa2/Shutterstock/Fotodom

Логично, что во втором квартале (апрель-июнь) помимо строительства росла сезонная занятость и в сельском хозяйстве, и в гостиничном бизнесе.

А что касается обрабатывающей промышленности, то в этой отрасли работают миллионы человек, и показатель в 58 тысяч человек (1,1% от числа занятых в отрасли) не характеризует глобальных процессов.

- Он свидетельствует лишь о высоком обороте рабочей силы, поскольку мы не видим этих людей среди безработных, - считает эксперт.

КТО РИСКУЕТ БЫТЬ УВОЛЕННЫМ

Что реально сейчас происходит на рынке труда?

- На сегодняшний день идет постепенная оптимизация, - говорит Александр Сафонов. - С начала года компании маневрируют в потребностях штатных сотрудников. Во-первых, найм сокращается. Во-вторых, проводится оптимизация за счёт сокращения обслуживающего персонала. Компании стараются сохранять ключевых специалистов, важных для существования бизнеса, а сокращает позиции в административно-хозяйственном аппарате, в бухгалтерских и финансовых службах, в службах управления персоналом.

Сокращение работников наблюдается и в IT-отрасли.

- Поскольку IT-гиганты еще с прошлого года стали пересматривать эффективность своих проектов. Многие стартапы они закрыли, - отметил профессор Сафонов.