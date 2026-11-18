Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

В Санкт-Петербурге подвели итоги высокого туристического сезона. Именно на лето приходится пик турпотока: увидеть белые ночи, разводные мосты и фонтаны Петергофа мечтает любой, кто планирует поездку в город на Неве. Неудивительно, что с каждым годом число гостей растет. Если в 2024 году с мая по сентябрь Северная столица приняла 5,604 млн путешественников, в 2025-м — 6,16 млн, то в 2026 году это число выросло до 6,178 млн человек.

Какой он — турист, приезжающий в город на Неве?

По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, львиная доля гостей — россияне: 94% путешественников, посетивших город этим летом, приехали из других регионов. В 2026 году внутренний турпоток вырос на 1%, с мая по сентябрь в Северной столице побывали 5,8 млн жителей нашей страны.

Первое место в структуре турпотока традиционно занимают жители Москвы и Московской области: на их долю приходится 37% посещений. Много туристов приезжает из Приволжского (16%), Северо-Западного (15%) и Центрального (11%) федеральных округов.

Лидер в зарубежном сегменте — Китай. На его долю в первом полугодии пришлось 36,2 тыс. размещений (несколько меньше, чем за тот же период 2025-го). Зато увеличилось количество гостей из Турции — с 4,4 до 7,7 тыс. размещений. В списке лидеров иностранного турпотока также находятся Беларусь (20,4 тыс.), Казахстан (3,8 тыс.) и Узбекистан (3,7 тыс.).

Как показывает статистика, портрет путешественника, приезжающего в Санкт-Петербург, за последние годы изменился. В этом году выросла доля гостей с доходом от 60 до 80 тыс. рублей в месяц. Поменялись и их предпочтения по размещению: все больше людей стремятся остановиться в апартаментах (29%) и отелях категории от трех до пяти звезд (30%).

При этом выбор жилья в Петербурге действительно широк: от люксовых отелей для взыскательной публики до недорогих хостелов для молодежи. Растет популярность апарт-отелей и арендованных квартир.

Последний вариант — отличная альтернатива традиционным гостиницам, позволяющая погрузиться в повседневную жизнь города и почувствовать себя настоящим петербуржцем. Можно недорого арендовать квартиру в старинном доме с окнами, выходящими на Мойку или на канал Грибоедова, и любоваться историческими набережными за завтраком. Аренду квартир также предпочитают туристы, приезжающие семьями, и путешественники с животными.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Музейный Санкт-Петербург: в Эрмитаже уже были, куда сходить еще?

Первое, что приходит на ум при посещении Петербурга — это Эрмитаж, Петропавловская крепость и Русский музей. Сюда отправляются те, кто приезжает в Северную столицу впервые. Но ее магия такова: сколько бы раз ты ни приехал, что-то новое всегда найдется.

Сегодня гостеприимный город предлагает множество туристических маршрутов, сочетающих исторические места и современные точки притяжения — от необычных ресторанов и гастрономических фестивалей до художественных выставок и театральных премьер. С приходом осени начинается новый туристический сезон, не менее насыщенный и интересный. И в первую очередь — сезон музейных открытий.

Петербург по праву называют городом музеев. Помимо классических залов здесь есть сотни не менее любопытных и достойных посещения небольших пространств. Одно из них — Музей петербургского авангарда, располагающий обширной коллекцией картин, рисунков, фотографий, книг и других экспонатов, рассказывающих об истории русского авангарда.

После того как в этом двухэтажном деревянном особняке, построенном в 1840-е годы, поселились один из основателей отечественного авангарда Михаил Матюшин и его жена, поэтесса Елена Гуро, дом стал центром светской и культурной жизни города. Здесь бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, Велимир Хлебников, братья Бурлюки, Владимир Маяковский. Интересы художников-авангардистов распространялись почти на все виды искусства — от живописи и литературы до музыки и театра. Этому и посвящена экспозиция музея.

Много интересного поведают и музеи-квартиры. В Санкт-Петербурге жили и творили классики, имена которых мы знаем со школьных лет: Александр Пушкин, Александр Блок, Федор Достоевский, Николай Римский-Корсаков, Анна Ахматова, Иосиф Бродский. Их квартиры стали музейными пространствами, в которых сохранились подлинные вещи, книги и документы знаменитых жильцов. Все они располагаются в центре города и открыты для посещения.

Недавно на культурной карте Петербурга появилась еще одна точка: в декабре 2025 года открылся первый в нашей стране музей ОБЭРИУ — объединения Даниила Хармса и Александра Введенского. Его создали в квартире Введенского, расположенной на Петроградской стороне.

Цой жив!

Поклонникам рок-музыки и современной истории наверняка понравится клуб-музей «Котельная Камчатка». Это бывшая угольная котельная на улице Блохина, в которой с 1986 по 1988 год трудился кочегаром Виктор Цой. Со временем эта культовая для фанатов музыканта локация превратилась в мемориальное пространство, где регулярно проходят концерты.

Другое памятное место, открывшееся в феврале 2026 года, — музей-квартира Георгия Гурьянова на Литейном. Здесь хранятся личные вещи, картины и музыкальные инструменты художника и барабанщика группы «Кино».

Увидеть город со смотровой «Лахта Центра» и погулять по кварталу «Брусницын»

За последние годы в городе на Неве появилось немало современных достопримечательностей, в том числе арт-пространства в старинных особняках и отреставрированные фабричные корпуса, превращенные в культурные кластеры. Это новая география Петербурга, которая открывает его с неожиданной стороны.

Прилетая в город на самолете, уже из иллюминатора можно увидеть острый шпиль «Лахта Центра». Построенный в 2018 году небоскреб высотой 462 метра — самый высокий в Европе — успел стать одной из визитных карточек Северной столицы. В прошлом году на его верхушке открылась смотровая площадка. Минута на скоростном лифте — и вы любуетесь городом с 86-го этажа.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Санкт-Петербург активно меняет облик, и сегодня многие бывшие заводы и склады обретают вторую жизнь. Среди таких пространств — остров Новая Голландия и Севкабель Порт, превратившиеся в любимые места прогулок горожан и туристов, где регулярно проходят выставки, фестивали и концерты.

Еще один пример такого преображения — культурный квартал «Брусницын». Бывшая кожевенная фабрика стала модным местом, где всегда кипит жизнь. Летом тут можно отдохнуть у воды, послушать музыку и перекусить в кафе, а зимой — побывать на ярмарке и покататься на Лазерном катке.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Кстати, о катках: самый большой в городе откроется на Крестовском острове, в общественном пространстве «Флагшток».

Событийный туризм: фестивали, премьеры и концерты в исторических особняках

В последние годы в Санкт-Петербурге приобрел особую популярность событийный туризм. Многие путешественники даже планируют отпуск или выходные так, чтобы они совпали с датами городских мероприятий.

Власти Северной столицы активно развивают это направление и с каждым годом создают все больше поводов для таких визитов. Ставка делается на семейные поездки: городские события организуют так, чтобы они было интересно и взрослым, и детям.

Этим летом большой популярностью пользовались марафон «Белые ночи», полумарафон «Северная столица», VK Fest и Пикник Афиши. Уже не первый год одним из любимых событий для горожан и туристов становится «Императорский полдень». В летний сезон каждое воскресенье в парадном дворе Капеллы звучит музыка в исполнении музыкантов в мундирах первой половины XIX века.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Многие гости Северной столицы обязательно включают в свой график посещение концертов классической музыки в старинных зданиях — Юсуповском дворце, Новом Эрмитаже, Доме архитектора, особняке Матильды Кшесинской. Это уникальная возможность одновременно познакомиться с архитектурными шедеврами и насладиться игрой музыкантов в исторических интерьерах, часто — при свечах.

Узнать о предстоящих событиях, интересных активностях и экскурсионных маршрутах можно в цифровом путеводителе «Сезон премьер» на городском туристском портале Visit-Petersburg.ru.

Идите в баню! Или в ресторан

Еще одно популярное направление, которое развивается в Северной столице, — тематический туризм. В город все чаще едут за определенными впечатлениями: вкусно поесть в местных ресторанах, отдохнуть в бане или в спа-комплексе, посетить лекцию или научиться новому на мастер-классе.

Сегодня Санкт-Петербург по праву называют кулинарной столицей России: за последние пять лет количество заведений общепита здесь выросло в четыре раза. Город активно привлекает путешественников-гурманов. В прошлом году за новыми гастрономическими впечатлениями сюда отправились около 2,4 млн человек.

В Северной столице есть атмосферные заведения с любой кухней: от кафе, стилизованных под советские столовые, где подают макароны по-флотски и ленинградский рассольник с перловкой, до изысканных ресторанов, предлагающих блюда по старинным русским рецептам. Особо любимы туристами знаменитые петербургские пышки. Культовое место — пышечная на Большой Конюшенной, куда в любое время года выстраивается очередь. А всего в городе работают около 50 пышечных.

С недавних пор на берегах Невы расцвел банный туризм. Сюда приезжают, чтобы попариться в особой атмосфере — по-настоящему, с веничком, — в одном из множества банных комплексов. Среди них есть как исторические заведения, так и современные спа-центры.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Другое быстро развивающееся направление — научно-популярный туризм: такой формат особенно востребован среди молодежи и школьников. Городское туристско-информационное бюро, ведущие учебные заведения Петербурга и туроператоры города формируют широкий спектр научно популярных экскурсионных программ для аудитории всех возрастов. С осени 2025 года у туристов появилась возможность в составе организованных экскурсий побывать в университетских лабораториях и исследовательских центрах. С января по апрель 2026 года такие площадки посетили полторы тысячи человек, а всего с начала проекта — около трех с половиной тысяч. Уже сегодня в рамках Десятилетия науки и технологий Петербург занимает лидирующие позиции в научно-популярном туризме – за 9 месяцев 2026 года объекты научно-популярного туризма в составе туристских групп из других регионов посетили более 5 тысяч человек, а за весь период реализации проекта с осени 2025 года общее число посетителей составило более 6 тысяч человек.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Инфоцентры Городского туристско-информационного бюро помогут выбрать экскурсию и снабдят бесплатной картой

В Петербурге туристу всегда помогут в информационных центрах Городского туристско-информационного бюро. Всего в городе их открыто 13. Они расположены в самых популярных локациях — от Дворцовой площади и Петропавловской крепости до аэропорта Пулково, Московского и Ладожского вокзалов. В прошлом году услугами инфоцентров воспользовались около 300 тыс. гостей, в том числе около 40 тыс. иностранцев.

Сотрудники павильонов помогают туристам спланировать маршрут, выбрать сувениры, рассказывают об интересных событиях, продают билеты на автобусные экскурсии и водные прогулки. В каждом можно бесплатно взять карту Петербурга и буклеты с тематическими маршрутами для самостоятельного знакомства с городом.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

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Отправная точка для дальнейших путешествий

Санкт-Петербург — удобная отправная точка для путешествий по Северо-Западу страны и входные ворота на туристические маршруты «Серебряного ожерелья России». Например, из Северной столицы легко добраться до Великого Новгорода и Пскова, поехать на Валаам или в парк Рускеала, отправиться в Выборг или Приозерск.