Французская киноактриса и кинорежиссёр Софи Марсо. Фото: CÃ©Zaro De Luca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слава Софи Марсо началась в 1980 году, когда ей было 13 лет. Во Франции вышла комедия «La Boum» (можно перевести как «Вечеринка», но у нас предпочитали просто «Бум», в смысле «Бах!») - про девочку Вик, у которой папа изменяет маме, а мама в ответ заводит роман с одним учителей дочки. У Вик свои подростковые проблемы, а тут еще это... «Бум» посмотрели четыре с половиной миллиона французов.

Вообще-то Софи, девочка из простой семьи (мама - продавщица, папа - водитель грузовика) попала в кино случайно. Просто пришла в модельное агентство, которое искало тинейджеров для съемок в рекламе. Ей хотелось подзаработать на каникулах.

В успех мероприятия она особо не верила, к тому же выяснилось, что агентству требовались дети, а не подростки. Но ее фотографии попались на глаза сначала одному кастинг-директору, потом другому, - и очередные пробы увенчались утверждением на роль в «Буме». Для съемок она придумала себе псевдоним Марсо (настоящая ее фамилия не так эффектна - Мопю). И потом регулярно объясняла журналистам, что к знаменитому миму Марселю Марсо не имеет ни малейшего отношения, просто ей хотелось взять фамилию, которая тоже начиналась бы с буквы М.

Софи Марсо в 1980 году. Фото: imago stock&people/Global Look Press

В год выхода «Бума» Софи заключила долгосрочный контракт с крупнейшей кинокомпанией Gaumont, который выкупила за миллион франков и разорвала два года спустя. В 1981 году, в 14 лет, она стала певицей, выпустив дуэт с певцом Франсуа Валери.

Еще через год снялась в «Буме-2» (и получила высшую национальную премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая молодая актриса») В 1984-м сыграла с Депардье и Катрин Денев в «Форте Саган» и с Бельмондо в «Веселой Пасхе». А еще в начале 80-х встретилась с польским режиссером Анджеем Жулавским и провела с ним 15 лет (результатом стали сын, родившийся в 1995-м, и фильмы «Шальная любовь», «Мои ночи прекраснее ваших дней», «Голубая нота» и «Верность»).

В середине 90-х, в интервью журналу Premiere, она вспоминала, что отношения с Жулавским начались, когда она была совсем юна. «До встречи с ним я играла в очень буржуазных фильмах. Все складывалось для меня благополучно, но Жулавский предложил мне в «Шальной любви» потрясающую роль, близкую мне по психологическому строю, нервную, драматическую. Я была очень сильной и основательной, но скрывала это, думала, что быть серьезной - это вульгарно.

В начале 80-х Софи Марсо встретилась с польским режиссером Анджеем Жулавским и провела с ним 15 лет. Фото: IMAGO/Lebrun/www.imago-images.de/Global Look Press

И вдруг мне предлагают сыграть героиню, которая напоминает меня. Оказывается, я имею право быть собой! Меня открыли во второй раз! Но какую борьбу пришлось выдержать! Все, кто меня тогда окружал, были против. И вот тут я поняла, что не существует ни дружбы, ни привязанности. Какую мне устроили жизнь! По каким счетам мне пришлось платить! Поскольку я разорвала контракты c Gaumont, меня заставили выплатить деньги (которых у меня не было). Мне было шестнадцать с половиной. Мне казалось, что я делаю что-то противозаконное. Что я попаду в тюрьму. Для меня это было жизненно важно, а эти люди не могли понять силу желания человека, который вдруг встретил себе подобного и хочет быть с ним рядом».

Постепенно все волнения улеглись. В середине 90-х Софи оценили и в Голливуде - тогда вышло «Храброе сердце» Мела Гибсона, а затем «Анна Каренина» Бернарда Роуза.

Та снималась в России, и Марсо рассказывала Premiere: «Конечно, мы не жили настоящей жизнью петербуржцев. А они живут очень тяжело. Вначале я была просто шокирована. С одной стороны, просто дух захватывает от окружающей тебя красоты, а с другой - больно смотреть, как живут люди. Я просто не понимаю, как можно до такой степени презирать людей. В этом городе - все величие России, все, на что она способна, ее безумие, ее талант - и в то же время людей оставили просто умирать с голоду. Мы приехали из мира, очень далекого от совершенства, но все-таки мы стремимся как-то его исправить. Мы привыкли к идее солидарности, к тому, что надо помогать людям. Может быть, иногда это выглядит лицемерно, но мы пытаемся...»

Софи Марсо в фильме «Анна Каренина» Бернарда Роуза (1997) Фото: кадр из фильма.

Русские женщины показались ей «очень сердечными, более открытыми, чем мужчины. Они живут в сложном мире и ему постоянно противостоят: работают, борются, занимаются детьми...» А вообще, в России она «почувствовала дыхание Азии. В русских сохранилось что-то от их азиатских предков. Видимо, есть нечто очень сильное в монгольских генах. Скрытные люди, с какой-то внутренней тайной, молчаливые. И в то же время способные на самые большие безумства... К счастью, культурные традиции вашей страны живы, они чувствуются, даже когда просто идешь по улице. Но все тонет в хаосе экономической катастрофы. Непонятно, как вам удастся выбраться из этого».

В 1999-м Марсо сыграла «девушку Бонда» (и заодно главную злодейку) в фильме «И целого мира мало». Продюсер Барбара Брокколи сперва думала пригласить на роль Шэрон Стоун или Веру Фармигу, но увидела Марсо в не сильно выдающемся фильме «Пламя страсти» и решила позвать ее. Увы, «И целого мира мало» и сам оказался одним из самых слабых фильмов об агенте 007, и вскоре блестящая карьера Марсо начала несколько провисать.

Софи Марсо исполнилось 60 лет. Фото: Mario Romano/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

В XXI веке назвать выдающиеся картины с ее участием не так-то просто - хотя, конечно, желающие могут считать таковыми фильм ужасов «Бельфегор - призрак Лувра», комедию «По ту сторону кровати», «Неуловимого» (которого потом в Голливуде переделали в «Туриста» с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом - без особого успеха) или триллер «Пропавшая в Довилле», который Марсо поставила лично. В 2008-м вышел фильм «LOL», вариация на темы «Бума», где Марсо играла уже не дочь, а мать, - но он ничего к ее предыдущим успехам не добавил. С другой стороны, успехи были достаточно значительными, чтобы войти в историю французского кинематографа.

Когда в 2023-м ее спросили о сексуальных предпочтениях, она гордо ответила, что является сапиосексуалкой - то есть в мужчинах ее влечет прежде всего интеллект и общий культурный уровень, а не что-то другое. После расставания с Жулавским у нее были отношения с американским продюсером Джимом Лемли, с актером Кристофером Ламбертом, с шеф-поваром Сирилом Линьяком, с театральным режиссером Ришаром Кайя, - но все они тоже закончились. Сейчас она вроде бы одна. Похоже, не так-то просто найти по-настоящему умного.