KP.RU публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 18 ноября. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 ноября:

1. Новости с передовой: освобождено Заливное;

2. Зеленский испытывал терпение Байдена;

3. Главные мосты Киева перекрыты;

4. Киев в НАТО увидел и министр обороны Эстонии;

5. Названо число французских военных на Украине;

6. 11 дронов у границы заставили Бухарест поднять F-16;

7. Уголовное дело возбуждено по факту ударов по Крымскому мосту;

8. Места гнездовий «Фламинго» на Днепре поражены.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов противника до 175 боевиков. Поражены бронемашина и 16 автомобилей. Сожжены две станции РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы. Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 230 бойцов, бронемашина и 24 автомобиля.

«Южная» группировка вывела из строя свыше 180 военнослужащих. Подбиты две бронемашины и 26 автомобилей.

«Центр» упокоил до 340 солдат и офицеров ВСУ. Нивелированы по восемь бронемашин и автомобилей и четыре станции РЭБ.

«Восток» освободил Заливное в Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 120 человек. Утилизированы бронемашина и восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

На счету «Днепра» - до 20 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили девять крылатых ракет «Фламинго», управляемую авиабомбу и 2256 дронов

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский дергал Байдена за несуществующие усы

Джо Байден, 46-й президент США, в своих мемуарах размазал Владимира Зеленского по суповой тарелке. Предыдущий хозяин Белого дома отметил: «Должен признать, с Зеленским было трудно работать… Он неоднократно испытывали наше терпение, требуя все больше вооружений и денег». В книге «Обещай мне, Америка», Байден указал, что прямо говорил бойскауту из Киева, что ресурсы Соединенных Штатов не безграничны. И «предельно ясно высказывал свое недовольство» непомерными требованиями мелкого беса с берегов далекой реки Днепр. А бес хохотал ему в лицо.

Джо Байден, 46-й президент США, в своих мемуарах размазал Владимира Зеленского по суповой тарелке. Фото: REUTERS.

Главные мосты Киева перекрыты

В администрации Киева во вторник сообщили: в украинской столице пришлось перекрыть движение по Северному и Южному мостам через Днепр из-за повреждений переправ. Так и написали в соцсетях: «Перекрыто движение по Северному и Южному мостам». Причиной остановки назвали серьезные повреждения из-за ночных прилетов. Мэр Киева Виталий Кличко признал прямые попадания в оба моста минувшей ночью. А где же знаменитые норвежские понтоны?

Киев в НАТО разглядел и министр обороны Эстонии

Глава Минобороны Эстонии Мартин Херем заразился словесной диареей Макрона и Джонсона. Военный министр большой балтийской державы заявил, что незалежной светит достойное место в Североатлантическом альянсе. Высокого чиновника цитирует «Европейская правда»: «Украина должна быть в НАТО. Не могу представить европейского мира без того, чтобы Украина была в одной лодке с нами». Ранее президент Франции Макрон прокричал, что Киев должен быть в НАТО, поскольку ВСУ - сильнейшая армия в Европе. И экс-премьер Британии Борис Джонсон его поддержал, заявив, что только членство Украины в альянсе «способно остановить конфликт». Покажите инкубатор, где выращивают этих имбецилов.

Названо число французских военных на Украине

Французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр сообщил, что свыше ста военнослужащих из Франции воюют на Украине. В интервью ТАСС он заявил, что среди французского персонала в незалежной есть погибшие. И что французский контингент не ограничивается лишь спецами по техобслуживанию техники, которая поставлена Киеву Парижем. Он прямо сказал, что ракеты SCALP и Storm Shadow совместного производства Франции и Британии могут запускаться только высокопрофессиональным персоналом, который прошел спецподготовку. Эти военные должны обладать высокими навыками программирования навигации, использования программного обеспечения для распознавания и определения целей, и разбираться в особенностях программного обеспечения, которое позволяет ракете летать на меняющихся высотах. Жаль, Бастилию снесли...

11 дронов у границы заставили Бухарест поднять F-16

Пресс-служба минобороны Румыния заявила: в ночь на 17 ноября румынские ВВС подняли два истребителя F-16, когда радары засекли 11 дронов у восточных границ страны. В сообщении говорилось: «В ночь на вторник радиолокационная система наблюдения Минобороны обнаружила четыре воздушных цели в 4 километрах к востоку от украинского горолда Вилково. А затем семь БПЛА в 10 километрах к северо-востоку от Измаила у границы с Румынией». Два истребителя вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти. Ничего не сбили, но сами себя напугали. Пора просить США увеличить их контингент в Румынии с 1700 бойцов хотя бы до двух тысяч.

Уголовное дело возбуждено по факту ударов по Крымскому мосту

Следственный комитет России информирует о возбуждении дела о теракте в связи с атаками боевиков ВСУ на Крымский мост. В сообщении говорится: «Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками вооружённых формирований Украины на Крымский мост». Было отмечено, что из-за атак 16 и 17 ноября повреждены конструкции переправы. Повреждения устраняются. Ответку в Киеве почувствовали все...

Уголовное дело возбуждено по факту ударов по Крымскому мосту Фото: REUTERS.

Места гнездовий «Фламинго» на Днепре поражены

Минобороны России сообщает: нанесен удар по предприятию «Южный машиностроительный завод имени Макарова» в Днепропетровской области. Там делали крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FP-9 и БПЛА большой и средней дальности. Прилетело и в завод по выпуску «Фламинго» в Павлограде. Заодно и в Черкасской области ударили по заводу Fire Point. А это — те же самые ракеты большой дальности. Подрезали розовые крылышки...