В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка Льва Бакста. Работа Льва Бакста. Эскиз костюма Беотийца к балету Нарцисс Черепнина Н.Н. около 1911 г./скриншот tretyakovgallery.ru

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка Льва Бакста. Его костюмы и декорации для «Русских сезонов» Сергея Дягилева произвели фурор в Европе и повлияли на моду начала XX века. Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения художника.

Залы небольшие, но вместили все направления творчества Льва Бакста: живопись, книжную графику, афиши, театральные костюмы, эскизы декораций, ткани с ярким орнаментом, моду, дизайн интерьеров... Есть и «докуметалистика» - фотографии, письма, архивные материалы, даже собранные Бакстом газетные вырезки о себе любимом. Личный архив пришел из семьи художника, от его наследников.

С Павлом Третьяковым Бакста связывали родственные узы. В 1903 году он женился на Любови Павловне Гриценко (фамилия по первому мужу художнику Николаю Гриценко), дочери мецената и коллекционера Павла Третьякова. Перед свадьбой, когда Любовь Павловна была еще в статусе невесты, они путешествовали по Франции. И на балконе гостинцы в Ментоне на Лазурном берегу Бакст написал её пленэрный портрет (представлен на выставке). Эдакое лёгкое дыхание «серебряного века».

Три раздела выставки рассказывают о трех этапах жизни Льва Бакста - в России, Европе и в Америке: от участия в объединении «Мир искусства» до работы в театре и международного признания. Экспозиция получилась ёмкой и информативной.

Чистоту линий Бакст оттачивал в «Мире искусства». Художник создавал для журнала графические работы. В 1907 года в компании Валентина Серова он отправился в Грецию, где написал много живописных полотен.

Среди самых известных - картина «Древний ужас». Большой раздел выставки посвящен театру. Балет «Фея кукол», для которого Лев Бакст придумал костюмы, принес ему первый успех. Он совершил революцию в сценическом костюме, отказался от балетных пачек и пуант.

Вместо них предложил танцовщицам хитоны, вуаль и сандалии, создавая абсолютно живописное ощущение в театре. Его костюм Соломеи, в котором танцевала известная танцовщица Ида Рубинштейн, состоял из каскада цветных бус, а у зрителей создавалось впечатление, что Ида выходила на сцену голой.

В 1910-м в Париже он произвел фурор вместе со спектакль «Шехеразада», который оформлял. Яркие ткани, золото, тюрбаны, обнажённые тела танцовщиков, фантастические орнаменты – всё это придумано Бакстом как единое произведение, которое потрясло публику. После успеха «Шахерезады» Лев Бакст был признан в Париже законодателем мод. Его идеи для театральной сцены быстро оказались на страницах журналов, его цветовые сочетания вдохновляли Коко Шанель.

В 1922 году Бакст приехал в Соединённые Штаты будучи уже известным художником. Там он писал портреты американской элиты, украшал богатые особняки, придумывал рисунки для текстильных мануфактур. Красота невероятная! Впечатление о каждом из направлений творчества этого большого художника можно составить на выставке в Третьяковке.

Выставка работает до 18 апреля 2027 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.