Юрий Лепский и Любовь Овчинникова вспоминают ее отца -писателя Фото: Дмитрий БАБИЧ.

В Москве, в медиа-центре «Российской газеты» состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения не так давно покинувшего нас выдающегося журналиста-международника – Всеволода Овчинникова (1926-2021).

Вспомнить этого замечательного человека собрался цвет российской журналистики и дипломатии: Всеволод Владимирович – автор эталонных публицистических книг об Англии, Японии, Китае. Еще в разгар «холодной войны» Овчинников умудрялся рассказывать об обычаях англичан и японцев без тени неприязни к этим народам. Он выделял те умения «недружественных» нам народов, которые нам и сегодня, и особенно в годы «застоя» нелишне было перенять. Впрочем, и о тайных пружинах контроля британской и японской элит над парламентами в их странах Овчинников тоже писал увлекательно.

Вечер вела дочь покойного журналиста Людмила Всеволода Овчинникова и известный журналист, в прошлом автор «Комсомольской правды» Юрий Лепский. После выступления пришедшего на вечер заместителя министра иностранных дел РФ Александра Алимова представляющий ныне «Российскю газету» Лепский выступил с прекрасным предложением – учредить премию для журналистов-международников и назвать её именем Всеволода Овчинникова. А давать эту премию только тем авторам, чьи работы способствуют миру и взаимопониманию между народами, а не рисуют другие страны в темных тонах. Сегодня, когда негатив в журналистских материалах о других странах превалирует и на Востоке, и на Западе, эта премия будет особенно актуальна. Союз журналистов РФ и представитель МИД России тотчас поддержали это предложение.

Посол Андрей Денисов Фото: Дмитрий БАБИЧ.

На вечере вспоминали не только книги знаменитого мастера – «Корни дуба» (о привычках и культурных особенностях британцев), «Ветка сакуры» (о Японии и японцах). Прежде всего вспоминали об Овчинникове как о добром, очень приятном в общении человеке. Подростке из послевоенного Ленинграда, самом молодом советском журналисте в только что ставшем «народной республикой» Китае 1950-х, замечательном собеседнике и рассказчике.

Выступили и работавшие с Овчинниковым журналисты. Большинство из них в тот или иной период своей жизни поработали в «Комсомольской правде». Среди вспомнивших Всеволода Владимировича добрым словом были бывший главред «Комсомолки», а ныне главный редактор «Российской газеты» Владислав Александрович Фронин и бывший посол России в Китае Андрей Денисов, ныне возглавляющий комитет по международным делам в Совете Федерации – верхней палате российского парламента.

Светлая память Вам, Всеволод Владимирович!