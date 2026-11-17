В феврале 2024 года Рим и Киев подписали Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Фото: REUTERS.

Несмотря на отсутствие официальных договоренностей, подразделения военно-морских сил Италии обучают военных ВСУ использованию подводных мин и средств скрытной доставки боевых пловцов, сообщает французский портал Intelligence Online.

Согласно приведенным данным, на Апеннины были направлены направлены представители личного состава 73-го центра морских специальных операций ВСУ и украинского Центра специального назначения «Омега».

Тренировки проходят на базе в Ла-Специи, где располагаются итальянский Центр подготовки специалистов-минеров (MARICENDRAG) и командование подводных сил специального назначения ВМС (COMSUBIN). Здесь члены НАТО и страны-партнеры отрабатывают методы минной войны на море, а также борьбы с данным видом вооружений. В курс как правило входит и отработка глубоководных погружений для выполнения задач по скрытному проникновению и проведению диверсий в портовых акваториях.

Командование подводных сил специального назначения ВМС Италии является официальным преемником традиций Десятой флотилии МАС (X-ma Flottiglia MAS), элитного итальянского подразделения боевых пловцов времён Второй мировой войны. По одной из существующих версий выходцы из X-ma MAS могли быть причастны к подрыву в октябре 1955 года линкора «Новороссийск» (бывший итальянский «Джулио Чезаре») в Севастопольской бухте.

В феврале 2024 года Рим и Киев подписали Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В документе прямо закреплено, что Вооружённые силы Италии могут проводить "учебные модули" для украинских военных на территории страны. Но о подготовке морских диверсантов там не говорится.