Бывшая невеста Лепса Аврора Киба выходит замуж за племянника президента Азербайджана

Аврора Киба в январе объявила о расставании с Лепсом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Студентка Аврора Киба получила от Григория Лепса предложение руки и сердца в июне 2024 года. Помолвка длилась два года, все это время девушка сетовала, что известный артист не торопится жениться на ней. Юную красотку совершенно не смущала 44-летняя разница в возрасте с избранником. Аврора мечтала о «свадьбе года», но она все откладывалась.

В итоге в январе этого года Лепс и Киба расстались. Аврора недолго грустила в одиночестве: в конце февраля, во время карнавала в Рио-де-Жанейро она познакомилась с Рустамом Гаджиевым - сыном заместителя министра экологии Азербайджана и племянником президента Ильхама Алиева.

В отличие от Лепса, Рустам не стал тянуть и сразу взял быка за рога. Пара, знакомая всего восемь месяцев, женится.

«Если что, не всех пугают суеверия — в пятницу 13-го, завтра, в Баку гуляет свадьбу Аврора Киба. Свадьбу, собственно, с племянником Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым, и сам президент Азербайджана должен быть», - сообщает канал «Антиглянец».

Аврора выходит замуж за племянника президента Азербайджана. Фото: соцсети.

В Бразилию Аврора отправилась по приглашению подруги, которая вышла замуж за брата Рустама. 20-летняя Киба влюбилась в 36-летнего плейбоя и сообщила, что встретила свою судьбу.

Григорий же долго не мог смириться с утратой и намекал, что по-прежнему любит Аврору. В одном из интервью он заявил, что надеется ее вернуть.

Григорий Лепс в 2021 году развелся с женой, бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. В браке с ней у музыканта родились трое детей: Ева, Николь и Иван.

Лепс рассказывал журналистам, что по-прежнему считает свою жену родным человеком. Артист не называет супругу «бывшей». Для него она – все еще его семья. Певец даже после развода не перестает заботиться об экс-супруге. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.

Свой развод с Анной певец считает одной из величайших ошибок, которые он совершил. Он благодарен жене уже за то, что она не вычеркнула его из своей жизни и позволяет находиться рядом.

«Есть вещи, которые я делаю правильно, Есть масса вещей, которые я делаю неправильно – об этом каюсь. Да их огромное количество, господи», - признался исполнитель.