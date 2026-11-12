«Похудеть не получится»: Екатерина Климова показала честное фото в купальнике

Екатерина Климова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Екатерина Климова отправилась на отдых в Египет: актриса вывезла всю свою семью на один из местных курортов. В соцсетях 48-летняя артистка делится отпускными фото и видео.

Один из роликов запечатлел ее на пляже. Екатерина в слитном купальнике и широкополой шляпе прогуливается вместе с дочкой Беллой по берегу моря.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Время пролетело как один миг! За неделю отдыха вы не успеете обойти огромную и невероятно зеленую территорию и пройти весь длиннющий пляж с белым песком. Похудеть не получится. И не надейтесь! Одно я знаю точно: мы обязательно вернемся!» - сообщила Климова в личном блоге.

Поклонники в комментариях написали, что многодетная мама находится в отличной форме. «Катерина, вы прекрасны, и не нужно вам худеть», «Катя - это мой краш, просто суперская!», - восхищаются подписчики.

Екатерина Климова на пляже. Фото: кадр видео.

Недавно Климова сообщила, что ее старшая дочь, 24-летняя Елизавета Хорошилова выходит замуж. Екатерина готовится к свадьбе наследницы.

«Она живет отдельно от меня. Не могу сказать, рада я этому или нет, потому что, как ты понимаешь, эмоции меняются каждый день, и я скучаю очень. Но я безумно рада за то, что у нее все хорошо. Она собирается замуж», - рассказала Климова.

Елизавета выросла настоящей красавицей, но, в отличие от мамы, не захотела становиться актрисой. Девушка выбрала журналистику.

«Она уже окончила институт и магистратуру, работает не по профессии, но ей очень нравится то, чем она занимается. Есть премиальная музыкальная аппаратура. Лиза занимается пиаром, соцсетями, ездит на выставки, представляет новую продукцию. В общем, как-то знакомит потребителя с этой аппаратурой. У каждого свой путь. Она идет очень уверенно, и я за нее рада», - призналась Екатерина.

Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив дочь Лизу. Вторым мужем Климовой был коллега по съемочной площадке Игорь Петренко. Они прожили вместе 9 лет, у них родились сыновья Матвей и Корней. Супруги расстались отнюдь не на дружеской ноте: Игорь случайно узнал, что Екатерина изменила ему.

После развода с Петренко Екатерина влюбилась в своего коллегу по сериалу «Волчье солнце» Гелу Месхи, которому она родила дочь Беллу. Супруги прожили в браке четыре года и расстались.