Стало известно, сколько голливудские звезды получают за съемки в сериалах: Дженнифер Энистон и Сильвестру Сталлоне платят в два раза больше, чем Николасу Кейджу и Зендее

Дженнифер Энистон на телепередаче «Утреннее шоу» зарабатывает 2 миллиона долларов за одну серию. Фото: кадр из телешоу

«Пик телевидения, возможно, закончился, но пиковые телевизионные гонорары никуда не делись» - начинает свою статью журналист крупнейшего индустриального издания Variety Майкл Шнайдер. Крупнейшие звезды по-прежнему получают впечатляющие гонорары за роли в сериалах, снятых как для интернет-платформ, так и для ТВ. Все время появляются новые сериалы, и

«потребность в звездах, на которых эти сериалы держались бы, сейчас велика, как никогда. Раньше представить было нельзя, чтобы кто-то получал 2 миллиона долларов за эпизод. Сейчас каждая звезда думает о том, как стать звездой сериала. Если ты у продюсеров в списке актеров, которых они хотели бы видеть в проекте, да еще и под номером 1 или 2, тебе повезло - с финансами так хорошо еще никогда не было!» (Обо всем этом Шнайдеру рассказал агент по подбору актеров, пожелавший остаться анонимным).

В общем, издание составило список самых высокооплачиваемых актеров сезона.

Риз Уизерспун Фото: кадр из телепередачи «Утреннее шоу»

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») - $2 млн (здесь и далее - гонорар за одну серию)

Риз Уизерспун («Утреннее шоу») - $2 млн

Сильвестр Сталлоне («Король Талсы») - $2 млн

Сильвестр Сталлоне. Фото: кадр из телесериала «Король Талсы»

Крис Пратт («Список смертников») - $2 млн

Кеннет Брана («Лэрд», еще не вышедший сериал о противостоянии владельца поместья в Шотландии и американского миллиардера) - $1,4 млн

Харрисон Форд («Терапия») - $1,3 млн

Джейсон Сигел («Терапия») - $1,3 млн

Келли Райли («Ранчо Даттонов») - $1,2 млн

Коул Хаузер («Ранчо Даттонов») - - $1,2 млн

Элизабет Мосс («Сияющие») - $1,1 млн

Крис Пратт. Фото: кадр из телесериала «Список смертников»

Селена Гомес («Убийства в одном здании») - $1 млн

Стив Мартин («Убийства в одном здании») - $1 млн

Мартин Шорт («Убийства в одном здании») - $1 млн

Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности») - $1 млн

Алан Ричсон («Ричер») - $1 млн

Николас Кейдж («Человек-паук нуар») - $1 млн

Дженнифер Гарнер («Уикенд на пять звезд») - $1 млн

Роберт Де Ниро («Нулевой день») - $1 млн

Эндрю Гарфилд («Дикие создания», еще не вышедший сериал о легендарном дуэте иллюзионистов и дрессировщиков Зигфрида Фишбахера и Роя Хорна) - $1 млн

Джуд Лоу («Дикие создания») - $1 млн

Зендея («Эйфория») - $1 млн