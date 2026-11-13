Стало известно, сколько голливудские звезды получают за съемки в сериалах: Дженнифер Энистон и Сильвестру Сталлоне платят в два раза больше, чем Николасу Кейджу и Зендее

«Пик телевидения, возможно, закончился, но пиковые телевизионные гонорары никуда не делись» - начинает свою статью журналист крупнейшего индустриального издания Variety Майкл Шнайдер. Крупнейшие звезды по-прежнему получают впечатляющие гонорары за роли в сериалах, снятых как для интернет-платформ, так и для ТВ. Все время появляются новые сериалы, и
«потребность в звездах, на которых эти сериалы держались бы, сейчас велика, как никогда. Раньше представить было нельзя, чтобы кто-то получал 2 миллиона долларов за эпизод. Сейчас каждая звезда думает о том, как стать звездой сериала. Если ты у продюсеров в списке актеров, которых они хотели бы видеть в проекте, да еще и под номером 1 или 2, тебе повезло - с финансами так хорошо еще никогда не было!» (Обо всем этом Шнайдеру рассказал агент по подбору актеров, пожелавший остаться анонимным).
В общем, издание составило список самых высокооплачиваемых актеров сезона.
Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») - $2 млн (здесь и далее - гонорар за одну серию)
Риз Уизерспун («Утреннее шоу») - $2 млн
Сильвестр Сталлоне («Король Талсы») - $2 млн
Крис Пратт («Список смертников») - $2 млн
Кеннет Брана («Лэрд», еще не вышедший сериал о противостоянии владельца поместья в Шотландии и американского миллиардера) - $1,4 млн
Харрисон Форд («Терапия») - $1,3 млн
Джейсон Сигел («Терапия») - $1,3 млн
Келли Райли («Ранчо Даттонов») - $1,2 млн
Коул Хаузер («Ранчо Даттонов») - - $1,2 млн
Элизабет Мосс («Сияющие») - $1,1 млн
Селена Гомес («Убийства в одном здании») - $1 млн
Стив Мартин («Убийства в одном здании») - $1 млн
Мартин Шорт («Убийства в одном здании») - $1 млн
Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности») - $1 млн
Алан Ричсон («Ричер») - $1 млн
Николас Кейдж («Человек-паук нуар») - $1 млн
Дженнифер Гарнер («Уикенд на пять звезд») - $1 млн
Роберт Де Ниро («Нулевой день») - $1 млн
Эндрю Гарфилд («Дикие создания», еще не вышедший сериал о легендарном дуэте иллюзионистов и дрессировщиков Зигфрида Фишбахера и Роя Хорна) - $1 млн
Джуд Лоу («Дикие создания») - $1 млн
Зендея («Эйфория») - $1 млн