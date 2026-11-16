Особенно высокая нагрузка легла на плечи бойцов мобильных групп ПВО: враг пытался захватить инициативу в небе и свои «птички» не жалел.

Прошла непростая неделя. Перед переговорами в Эмиратах ВСУ постоянно контратаковали. Но улучшить позиции врагу не дали - наши бойцы, несмотря на вражеские накаты, освободили два населенных пункта. На севере и на юге.

«ЗАХОДИЛИ С ТРЕХ СТОРОН»

Штурмовики 37-й бригады группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Васильковое. Это в Запорожской области.

По окрестностям села артиллеристы «Восточной» группировки выбивали вражеские опорные пункты . Наши дроноводы догоняли и жгли технику ВСУ. Выжигали не только автомобили, но и робототехнические комплексы противника.

Замкомандира штурмового взвода с позывным «Минск» рассказал, как было дело:

- Заходили с трех сторон. Через пойму реки, через лесополосы. И через поля. Воздушная разведка велась постоянно. Все их перемещения нам сообщали. По рации от командира поступали команды - влево-вправо, куда зайти, где нет противника, где он сидит.

Не меньше недели ушло на то, чтобы просочиться и накопить силы. На подходах ставили датчики движения.

«МИНИРОВАЛИ ТРОПЫ»

Старший стрелок с позывным «Добро» описал ситуацию так:

- Там много инженерии. Масса растяжек. Все что угодно могли подбросить. Минировали тропы. В группе всегда инженер - расчищает тропу.

Враг был хитер и зол.

Штурмовик с позывным «Серебро» признал опыт оборонявшихся:

- Лежал кусок тряпки - антидроновое одеяло. Мы прошли мимо, но там сидел противник. Там была нора. Оттуда передавали координаты, где мы идем. И по нам вели огонь. Предпоследняя группа шла - увидели, что одеяло приподнимается. Там дырка. Закинули туда гранаты. Зашли - там было два «двухсотых».

У врага была сильная поддержка с воздуха.

Штурмовик с позывным «Добро» поведал:

- Заходили несколькими малыми группами с нескольких сторон. Моя группа шла по лесополке. Противник нас вычислил. Начали работать по нам дронами-камикадзе и «Бабой-ягой». Но, как бы ни было трудно, задачу выполнили.

«КРОТЫ» НЕ УШЛИ

Боевики здесь создали сеть кротовых ходов. По ним не только в подвал на соседнем участке уйти было можно - за сотню метров в лесополку сбежать.

Военный эксперт Андрей Марочко полагает:

- Освобождение Василькового - тактический успех с заделом на наше стратегическое преимущество. Будем продвигаться дальше в западном направлении.

Этот успех позволил сковать с флангов группировку ВСУ в районе Барвиновки. Маршруты снабжения и пути подхода резервов противника перерезаны.

В Минобороны РФ взятие села оценили так:

- Это создает условия для наступления с северного направления на Орехов. Который служит плацдармом для продвижения к Запорожью.

ДО СУМ РУКОЙ ПОДАТЬ

10 ноября наше оборонное ведомство сообщило: подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское. Это в Сумской области.

Это небольшое, но важное с точки зрения логистики село штурмовали подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса.

Наши мотострелки выбили из Никольского части 22-й отдельной механизированной бригады. Они были усилены десантниками 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. А также погранцами 15-го погранотряда ГПСУ.

Село расположено неподалеку от реки Псел. Это левый приток Днепра. Отсюда до областного центра Сумы не более 19 километров по прямой.

ГОРЯТ МОСТЫ И ТЭЦ

В начале нынешней недели МО РФ также сообщило, что были атаковали энергообъекты в четырех населенных пунктах, которые обеспечивали работу ВПК Украины. Были поражены электроподстанции в Кременчуге, Вольногорске, Переяславе и Яготине. Прилетело по двум сухогрузам с вооружениями и танкеру с ГСМ для украинских боевиков в районе Одессы. Ранее прицельно били по мостам через Днепр в районе Киева. Движение по ним ограничено или прекращено, доставка военных грузов затруднена.