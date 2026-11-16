Волонтеры на постоянной связи с бойцами, оперативно реагируя на запросы с передовой. Канал Юрия Слюсаря в МАХ

В какую точку на карте России ни укажи - везде стараются помочь нашим бойцам. Ростовская область с первых дней СВО подтвердила статус надежного прифронтового тыла. В ноябре здесь прошла передача партии специальной техники и оборудования для подразделений, выполняющих задачи на сложных участках линии боевого соприкосновения. Ключи от машин военнослужащим вручили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

БРОНЯ, КОЛЕСА И КРЫЛЬЯ

Народный фронт

На передовую отправили свыше 80 единиц техники: внедорожники, маневренные багги, снегоболотоходы, электромотоциклы и «УАЗы». На кузовах многих машин уже в Ростове смонтировали противоосколочные модули и защитные каркасы. Также в зону спецоперации уехали 130 приборов ночного видения, 325 портативных радиостанций, защитные жилеты, турели-подставки и несколько десятков дронов-перехватчиков «Архангел», закупленных на средства от совместного сбора общественников и Владимира Соловьева.

Как отметили организаторы, отправка этой партии стала частью не прекращающейся ни на день работы, которую ведет правительство России по поручению главы государства. И представители ОНФ находятся на постоянной связи с бойцами, оперативно реагируя на запросы с передовой.

«Народный фронт»

- Кому-то нужны обычные «буханки» с «мангалами», кто-то просит закрыть личный транспорт специальным антидроновым одеялом, - рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. - Мы всегда идем навстречу нашим защитникам. Вот и сейчас открыли новый сбор на сваекруты. Это устройства, помогающие оперативно выстраивать коридоры из защитных сетей вдоль трасс и логистических центров.

«КУЛИБИНЫ» ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Из-за активности вражеских БПЛА доставка продовольствия и эвакуация раненых в прифронтовой зоне крайне опасны. И обезопасить дороги помогают защитные сетки. Но их возведение - сложная инженерная задача. Участники «Кулибин-клуба» предложили монтировать на шасси автомобилей ГАЗ-66 специальное сваекрутное оборудование, которое позволяет силами малой бригады ставить столбы и растягивать сети в разы быстрее. Новинки представили на импровизированной выставке. В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выразил благодарность волонтерам: «Рискуя жизнью, вы ведете героическую работу на фронте и помогаете гражданскому населению».

Вместе со сложной техникой в путь отправился и огромный гуманитарный груз от «Народных полков» из 20 регионов страны. Активисты собрали теплые вещи, маскировочные покрытия, подсумки, детские письма и обереги, а также 840 реторт-пакетов с горячими национальными блюдами.

- Понимаем, как все это нужно нашим ребятам для выполнения боевых задач, - подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. - Как глава региона, вижу свою главную задачу в обеспечении надежного тыла для солдат, которые сейчас бьются за нашу общую победу. Возвращайтесь невредимыми!

А чтобы помощь всегда в целости доезжала до бойцов и прифронтовые дороги стали безопаснее, всех неравнодушных приглашают присоединиться к сбору по QR-коду.