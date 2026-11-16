Отец и сын направили на фронт более 6 миллионов рублей: Помогают уже четыре года

Личный архив семьи Булудян

Предприниматели из Горно-Алтайска - 64-летний Хорен Булудян и его 33-летний сын Арман на протяжении четырех лет помогают российским военнослужащим. Все началось с одной «Газели», которую отец и сын загрузили тушенкой, водой, теплыми вещами и отправили бойцам. Тогда они еще не знали, сколько автомобилей, мотоциклов, генераторов и беспилотников передадут фронту за следующие годы. Не думали и о том, во сколько обойдется эта поддержка. Просто решили: своим нужно помочь.

По оценке Народного фронта, общая сумма их вклада превысила 6 миллионов рублей. Но для отца и сына важнее не цифры, а уверенность в том, что бойцы знают: за их спиной - надежный тыл.

ПЕРВАЯ «ГАЗЕЛЬ» И ЗОВ СЕРДЦА

Первую машину с гуманитаркой отец и сын отправили сами. Поводом стала история с военнослужащими из Республики Алтай. Булудяны решили не ждать организованных сборов.

- Мы увидели, что наши ребята оказались в тяжелой ситуации, и одними из первых откликнулись. Считаем это долгом каждого человека, который живет и работает в этой стране, - говорит Арман.

С тех пор объемы поставок выросли. Предприниматели участвуют в сборах, самостоятельно приобретают технику и оборудование, перечисляют деньги. Поддерживают десантников, спецподразделения и другие воинские части.

В сумму, которую оценил Народный фронт, вошла не вся помощь. Булудяны передавали грузы через общественную организацию, администрацию, депутатов, волонтерские объединения и армянскую общину.

Недавно работу отца и сына отметили на федеральном уровне. Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин и заместитель руководителя Народного фронта Сергей Горбунов вручили Арману Булудяну нагрудный знак «Все для Победы».

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Хорен Булудян живет в России 46 лет. Здесь его семья, дети, дом и бизнес. Поэтому происходящее он воспринимает как общую ответственность.

- Эта страна - моя вторая родина. Здесь родились мои дети. Ребята на СВО должны чувствовать, что за их спиной стоит народ, - говорит Хорен.

Сначала отправляли продукты и необходимые вещи. Позже появились запросы на автомобили, мотоциклы, беспилотники, генераторы и другое оборудование. Предприниматели подключались к закупкам и помогали закрывать конкретные потребности подразделений. Участвовали в приобретении оружия для противодействия беспилотникам.

- Мы помогаем разным подразделениям. Не только через Народный фронт: есть местные волонтеры, администрация, депутаты. Когда отправляем автомобиль, стараемся добавить продукцию или деньги. Если появляется отдельный сбор, тоже участвуем, - рассказывает Хорен.

ПОМОЩЬ БЕЗ ПОДСЧЕТОВ

Подробный учет отправленных грузов Булудяны не ведут. Не считают, сколько машин передали и сколько раз участвовали в сборах. Для них важнее, чтобы необходимое вовремя доходило до военнослужащих.

- Они там выполняют поставленные задачи, чтобы мы могли здесь жить и работать. Поэтому мы со своей стороны должны отдавать столько, сколько можем. Хочется, чтобы ребята вернулись домой, чтобы над всеми было мирное небо, - добавляет он.

Для Армана и Хорена Булудянов помощь фронту давно стала частью жизни. Они не ждут благодарностей. Просто знают: за ленточкой наши бойцы и они должны чувствовать поддержку тех, кто остался в тылу. Пока военнослужащие защищают страну, отец и сын будут делать все, что в их силах, чтобы у них было необходимое для выполнения боевых задач. Из таких поступков складывается единство фронта и тыла, а общая поддержка приближает победу, которую ждут в каждом доме.