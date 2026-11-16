На сегодняшний день в фонд по вопросам трудоустройства обратились уже 24 тысячи ветеранов СВО. Фонд «Защитники Отечества»

Каждый из нас знает, как важно в трудные периоды жизни опереться на чье-то крепкое и надежное плечо. Таким плечом для вернувшихся домой с фронта бойцов стал фонд «Защитники Отечества». Сотрудники филиалов по всей стране помогают героям найти работу по профессии, освоить новую специальность или открыть собственное дело.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ - БУДУТ И ВОЗМОЖНОСТИ

Как отмечает председатель фонда Анна Цивилева, организация активно сотрудничает с крупнейшими работодателями страны, заключая прямые соглашения с корпорациями («Ростех», «Росатом», «РЖД») и региональными предприятиями. Только за 2025 год благодаря этим усилиям постоянную работу получили свыше 2,5 тысячи ветеранов и членов их семей, а более 1500 человек были направлены на бесплатное переобучение.

Комплексное обслуживание начинается с закрепления за каждым подопечным персонального социального координатора. Особое внимание уделяется ветеранам с ограниченными возможностями здоровья: для них запущены специальные программы, включая дистанционные проекты в ИТ-сфере и работу в колл-центрах, что позволяет оставаться востребованными специалистам из самых отдаленных муниципалитетов.

Обширная деятельность фонда открывает перед ветеранами множество разных возможностей. Во-первых, подбор вакансий. Во-вторых, бесплатное обучение и переобучение. Если гражданская специальность ветерана потеряла актуальность или он хочет освоить новую профессию, фонд организует профессиональную переподготовку. Специалисты фонда проведут предварительную работу по профессиональной ориентации и планированию карьеры ветерана, а также помогут определиться с профессиональным направлением. В-третьих, помощь в открытии своего дела. Если ветеран хочет заниматься бизнесом, социальные координаторы филиалов фонда запишут его на специальные курсы по предпринимательству и проконсультируют по вопросам оформления социального контракта.

Всем вернувшимся из зоны СВО следует знать, что ветераны имеют преимущественное право на трудоустройство, а также на сохранение рабочего места при сокращении штата. Если же у бывшего бойца есть ограничения по здоровью, предоставленное рабочее место должно быть адаптировано согласно его потребностям.

КАК ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Получение помощи ветеранами носит заявительный характер. Чтобы запустить процесс, им необходимо обратиться в региональный филиал фонда по месту жительства или фактического пребывания. Сделать это можно тремя разными способами: подать заявку непосредственно в свой филиал фонда, узнать о доступных мерах поддержки в специальном разделе фонда «Защитники Отечества» на портале «Гослуги» или позвонить по телефону горячей линии 117 (доб. 1).

Если ветеран имеет ограниченные возможности здоровья, то потребуются документы об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации (или абилитации), так как это влияет на подбор подходящих условий труда.

«ФОНД РАБОТАЕТ НА НАС»

На сегодняшний день в фонд по вопросам трудоустройства обратились 24 тысячи ветеранов СВО. Благодаря всесторонней поддержке 57% защитников уже трудоустроены. Они искренне благодарят социальных координаторов за живое участие в их судьбе.

Руслан Гаверюкин. Фонд «Защитники Отечества»

- Благодаря фонду я поступил в университет «Синергия» по ИТ-направлению. Также при поддержке фонда в этом году прошел обучение в холдинге S7 на специалиста по информационной безопасности. Затем начал искать работу, но требовался не только опыт, но и высшее образование либо последний курс. На интервью с работодателем я не скрывал отсутствие опыта, но делал акцент на прикладной подготовке, обучении в вузе и готовности интенсивно учиться - именно это помогло трудоустроиться, - рассказал Руслан Гаверюкин (на фото внизу), ветеран СВО из Калужской области.

Алексей Пчельников из Санкт-Петербурга рассказал, что благодаря поддержке фонда устроился на работу водителем в структуру ФСИН. Фонд «Защитники Отечества»

Другой защитник - Алексей Пчельников из Санкт-Петербурга - признался, что без содействия фонда искал бы новое занятие значительно дольше.

- Благодаря поддержке фонда я устроился на работу водителем в одну из структур ФСИН. Боевой опыт помогает мне в службе, особенно в вопросах дисциплины и выдержки в нестандартных ситуациях. Без поддержки сотрудников филиала процесс трудоустройства занял бы гораздо больше времени. Фонд действительно работает на нас, ветеранов, - поделился боец.