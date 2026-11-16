Каждый из нас знает, как важно в трудные периоды жизни опереться на чье-то крепкое и надежное плечо. Таким плечом для вернувшихся домой с фронта бойцов стал фонд «Защитники Отечества». Сотрудники филиалов по всей стране помогают героям найти работу по профессии, освоить новую специальность или открыть собственное дело.
Как отмечает председатель фонда Анна Цивилева, организация активно сотрудничает с крупнейшими работодателями страны, заключая прямые соглашения с корпорациями («Ростех», «Росатом», «РЖД») и региональными предприятиями. Только за 2025 год благодаря этим усилиям постоянную работу получили свыше 2,5 тысячи ветеранов и членов их семей, а более 1500 человек были направлены на бесплатное переобучение.
Комплексное обслуживание начинается с закрепления за каждым подопечным персонального социального координатора. Особое внимание уделяется ветеранам с ограниченными возможностями здоровья: для них запущены специальные программы, включая дистанционные проекты в ИТ-сфере и работу в колл-центрах, что позволяет оставаться востребованными специалистам из самых отдаленных муниципалитетов.
Обширная деятельность фонда открывает перед ветеранами множество разных возможностей. Во-первых, подбор вакансий. Во-вторых, бесплатное обучение и переобучение. Если гражданская специальность ветерана потеряла актуальность или он хочет освоить новую профессию, фонд организует профессиональную переподготовку. Специалисты фонда проведут предварительную работу по профессиональной ориентации и планированию карьеры ветерана, а также помогут определиться с профессиональным направлением. В-третьих, помощь в открытии своего дела. Если ветеран хочет заниматься бизнесом, социальные координаторы филиалов фонда запишут его на специальные курсы по предпринимательству и проконсультируют по вопросам оформления социального контракта.
Всем вернувшимся из зоны СВО следует знать, что ветераны имеют преимущественное право на трудоустройство, а также на сохранение рабочего места при сокращении штата. Если же у бывшего бойца есть ограничения по здоровью, предоставленное рабочее место должно быть адаптировано согласно его потребностям.
Получение помощи ветеранами носит заявительный характер. Чтобы запустить процесс, им необходимо обратиться в региональный филиал фонда по месту жительства или фактического пребывания. Сделать это можно тремя разными способами: подать заявку непосредственно в свой филиал фонда, узнать о доступных мерах поддержки в специальном разделе фонда «Защитники Отечества» на портале «Гослуги» или позвонить по телефону горячей линии 117 (доб. 1).
Если ветеран имеет ограниченные возможности здоровья, то потребуются документы об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации (или абилитации), так как это влияет на подбор подходящих условий труда.
На сегодняшний день в фонд по вопросам трудоустройства обратились 24 тысячи ветеранов СВО. Благодаря всесторонней поддержке 57% защитников уже трудоустроены. Они искренне благодарят социальных координаторов за живое участие в их судьбе.
- Благодаря фонду я поступил в университет «Синергия» по ИТ-направлению. Также при поддержке фонда в этом году прошел обучение в холдинге S7 на специалиста по информационной безопасности. Затем начал искать работу, но требовался не только опыт, но и высшее образование либо последний курс. На интервью с работодателем я не скрывал отсутствие опыта, но делал акцент на прикладной подготовке, обучении в вузе и готовности интенсивно учиться - именно это помогло трудоустроиться, - рассказал Руслан Гаверюкин (на фото внизу), ветеран СВО из Калужской области.
Другой защитник - Алексей Пчельников из Санкт-Петербурга - признался, что без содействия фонда искал бы новое занятие значительно дольше.
- Благодаря поддержке фонда я устроился на работу водителем в одну из структур ФСИН. Боевой опыт помогает мне в службе, особенно в вопросах дисциплины и выдержки в нестандартных ситуациях. Без поддержки сотрудников филиала процесс трудоустройства занял бы гораздо больше времени. Фонд действительно работает на нас, ветеранов, - поделился боец.