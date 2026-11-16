С передовой - к мечте: Крымчанин после возвращения открыл свой ресторан

Сегодня Сергей развивает собственное дело и хочет помочь подросткам открыть для себя профессию повара.Сегодня Сергей развивает собственное дело и хочет помочь подросткам открыть для себя профессию повара.

Еще на фронте Сергей Синев представлял, как откроет собственный ресторан. Сегодня он развивает бизнес в Симферополе вместе с другом и готовится запустить бесплатные кулинарные мастер-классы для подростков.

«НЕ МОГ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ, КОГДА РЕБЯТА ТАМ»

В октябре 2023 года 45-летний Сергей добровольцем отправился в зону СВО. Дома остались жена и двухлетняя дочь. Доброволец, к тому времени более 13 лет работавший шеф-поваром, решил, что не может оставаться в стороне.

- Я понял, что не могу спокойно работать здесь, когда ребята там защищают Родину и отдают свои жизни, - объясняет он.

Сергей целенаправленно пришел в подразделение, в котором служили его друзья. Полгода кормил бойцов, работая без выходных с утра до вечера. В самые загруженные дни нужно было приготовить еду на 180 человек. На передовой он заботился о том, чтобы бойцы были сыты и даже вдали от дома чувствовали вкус привычной, мирной жизни.

- Там ты смотришь на мир по-другому. Вроде людей много, но на самом деле ты очень много времени проводишь наедине с собой. Приходит какое-то спокойное осознание всего, - вспоминает он.

ОТ БИЗНЕС-ПЛАНА - К СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ

После возвращения Сергею предстояло найти себя в мирной жизни. Он решил превратить многолетний опыт повара в собственное дело и наконец приблизиться к мечте о ресторане. Первым шагом стало обращение в государственный центр «Мой бизнес». Там Сергей прошел обучение, получил помощь в разработке бизнес-плана и консультации по маркетингу. Специалисты также помогли разобраться в доступных мерах господдержки.

- До сих пор центр «Мой бизнес» помогает. С любым вопросом обращаешься - тебе ни в чем не отказывают, - рассказывает Сергей.

По его словам, сотрудники центра не ограничиваются разовыми консультациями: сами интересуются, как идут дела, предлагают новые возможности и помогают искать решения.

В итоге ветеран СВО начал развивать ресторанное направление вместе с другом. По словам Сергея, ресторан уже занял третье место в своем сегменте на Яндексе. Вместе с центром «Мой бизнес» он прорабатывает дальнейшие шаги для развития предприятия.

ОТ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА - К МАСТЕР-КЛАССАМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еще одна цель Сергея - проводить бесплатные кулинарные мастер-классы для подростков, знакомить их с профессией повара и прививать интерес к приготовлению еды. Эту идею он тоже обсуждает со специалистами центра «Мой бизнес». Там предложили варианты продвижения, в том числе рекламу на автобусах, и готовы помочь с организацией занятий.

Сергей готовит документы на получение социального контракта, который позволит компенсировать расходы на оборудование для ресторана в размере до 350 тысяч рублей.