Не просто «маникюрша». Валентина Воронина о профессиональном мастерстве, авторских техниках и высоких стандартах в нейл-индустрии

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Салоны красоты в России стали закрываться в полтора раза чаще. Это произошло из-за роста налогов и массового перехода мастеров в частную практику. Сотни тысяч специалистов уходят в самостоятельное плавание и регистрируются как самозанятые. Однако свобода работы на себя вынуждает бороться за каждого клиента. Самая жесткая конкурентная среда для мастеров частной практики сложилась в ногтевом сервисе. Во многом из-за более легкого старта в профессии. Как в условиях перенасыщенного рынка перестать быть просто «маникюршей» и стать авторитетным специалистом, к которому стоят очереди из клиентов и учеников? Об этом мы поговорили с мастером маникюра и инструктором Валентиной Ворониной, чье имя известно не только в России. Победительница и судья международных профессиональных чемпионатов, за 15 лет она создала авторские техники, адаптировав гель-желе и гель-суфле для работы с натуральными ногтями, и внедрила стандарты ускоренного моделирования в индустрии. Также Валентина основала школу ногтевого сервиса «Нейл Артист Москоу» (NailArtist.Moscow), где учит тысячи мастеров из разных стран развивать свое дело. В интервью эксперт рассказала, почему для привлечения клиентов демпинг больше не подходит, и за счет чего строится личный бренд профессионала.

– Валентина, вы прошли путь от частного мастера до основателя и руководителя школы с международным охватом, многие ваши ученики открывают собственные проекты. Скажите, с какими проблемами сталкиваются мастера-одиночки, и что нужно, чтобы шагнуть дальше частной практики и развивать свой бизнес?

– Основная проблема частной практики – прямая зависимость дохода от физических возможностей. Принимать больше пяти клиентов в день долго невозможно: это приводит к выгоранию, ошибкам в работе и физическому истощению. Кроме того, мастера часто говорят, что им не хватает понимания бизнес-процессов. Чтобы расти дальше, нужно переходить от наращивания количества процедур к систематизации опыта и внедрению скоростных техник, которые сокращают время работы без потери качества.

– Запись к вам уже давно расписана на месяцы вперед. Какие ваши приемы привлечения клиентов и сохранения их как постоянных могут быть полезны независимым мастерам сейчас?

– Долгосрочная база держится в первую очередь на безопасности процедуры и персональном внимании к клиенту. Уходя в частную практику, многие мастера ошибочно пытаются расти за счет демпинга. Но скидки привлекают только разовых клиентов. Клиент с большей вероятностью останется надолго, если увидит, что мастер подбирает техники и материалы под физиологические особенности его рук, а не работает по единому шаблону. Когда человек чувствует, что о его здоровье действительно заботятся и видят в нем индивидуальность, цена услуги уходит на второй план, и к такому мастеру возвращаются снова и снова.

– Полагаю, из этих принципов и родилась ваша методология работы с гелями-желе для восстановления архитектуры ногтя, которую вы использовали в работе на чемпионате мира «Перфекшн» (Perfection), где стали победителем. Какая особенная проблема заставила вас искать свой подход, ставший важным шагом для индустрии?

– Долгое время восстановление поврежденных или деформированных ногтей оставалось сложной задачей. Классические подходы предлагали только долгое моделирование на одноразовых шаблонах-трафаретах, что не всегда давало стойкий результат и было неудобно для клиента. Я искала более практичное решение, экспериментировала с материалами и в итоге разработала технику «двух нитей» с использованием густых гелей-желе. Она позволяет формировать прочный каркас и восстанавливать правильную геометрию ногтя прямо в воздухе, значительно экономя время работы.

– Этому способу восстановления поврежденных ногтей вы обучили не меньше двадцати тысяч мастеров, учеников вашей школы нейл-мастерства, многие из которых открыли свое дело. По каким признакам вы понимаете, что имя вашего ученика может стать заметным в индустрии?

– Будущую «звезду», по моему опыту, выделяет сочетание нескольких признаков: авторское видение, бизнес-мышление и жесткая дисциплина. Такой мастер даже на начальном этапе стремится отойти от слепого копирования чужих трендов или техник и переосмыслить их через свое личное видение. Это часть таланта, но только ее не достаточно. Из чистого ремесленника редко вырастают лидеры. Для этого нужно обладать более широким мышлением, понимать, как ремесло становится бизнесом – это развиваемый навык, но ему тоже нужно уделять внимание. К тому же бьюти-индустрия не терпит лени. Нужно постоянно оттачивать свое мастерство, использовать критику как инструмент развития. Если я вижу у ученика желание доходить до самой сути, характер и бизнес-чутье, я уверена, что он будет расти, сможет создавать свое и руководить собственными проектами. Как правило, имена именно таких мастеров и начинают звучать.

– В этом году на международной премии «Империал Бьюти Фьюжен» (Imperial Beauty Fusion) во Вьетнаме вас назвали «Топ инструктором года по маникюру». Как соревновательный опыт помогает вам в профессиональном развитии и нужен ли он каждому мастеру?

– Участие в чемпионатах и победы в них важны для любого мастера, который хочет расти, ведь индустрия меняется очень быстро, и без соревновательной практики легко потерять связь с актуальными трендами и технологиями. Преподаватель и эксперт высокого уровня должен сам владеть тем, чему учит. Для моих учеников победы школы на международных конкурсах служат лучшим доказательством того, что наши техники реально работают на высшем уровне. А для меня участие в конкурсах – способ убедиться, что обучающие программы отражают стандарты всей индустрии, а не замыкаются на одном авторском мнении.

– Регулярно оценивая работы сотен мастеров из разных стран на крупных чемпионатах, вроде «Рок Нейл Эвордс» (RockNail Awards) и «Нейл Прогресс» (Nail Progress), вы видите реальное состояние всей нейл-индустрии. Какие типичные проблемы вы замечаете у мастеров, которые могут мешать их профессиональному росту?

– Главная проблема большинства мастеров заключается в механическом повторении заученных действий. Они привыкают работать по единому шаблону и теряются, сталкиваясь с нестандартными задачами или сложными ногтями, где нужно вовремя изменить технику или подобрать другой материал. По моему мнению, настоящий профессиональный рост начинается тогда, когда специалист перестает быть просто ремесленником и начинает глубоко разбираться в анатомии, материалах и технологиях, чтобы уверенно справляться с любыми задачами и строить по-настоящему крепкий, востребованный бизнес.