На Сахалине разоблачили поддельное постановление об ограничении скорости на дорогах

На Сахалине опровергли сообщения о снижении скорости на дорогах до 20 км/ч Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП».

В соцсетях появилось постановление правительства Сахалинской области, в котором говорится о якобы принятом радикальном решение - из-за критической ситуации на дорогах в регионе вводятся экстренные скоростные лимиты – до 40 километров в час, а где-то и вовсе до 20. Прописано и то, что требования касаются транспорта Минобороны, МВД, МЧС и скорой помощи. KP.RU разбирался, откуда взялась такая информация и можно ли ей доверять.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ограничение скорости до 20 километров в час во всех городах и селах и 40 километров в час на загородных трассах звучало как полный абсурд. Подобные меры полностью парализовали бы транспортное сообщение на острове. Например, дорога из Южно-Сахалинска в Оху заняла бы более суток, что не имеет ничего общего с реальными мерами безопасности дорожного движения.

Центр управления регионом Сахалинской области оперативно отреагировал на сообщения и опроверг утверждения о существовании такого постановления:

«В соцсетях появилось сообщение с поддельным постановлением Правительства Сахалинской области о введении временных ограничений скоростного режима движения транспортных средств на территории Сахалинской области в связи с ликвидацией последствий ЧС и снижением уровня аварийности. Официальная информация: такого документа не существует, он никогда не издавался».

Все реальные нормативные акты в обязательном порядке публикуются на официальном интернет-портале правовой информации в разделе Сахалинской области. Там подобного документа с указанным номером и датой просто нет.

Мошенники использовали стилизованный бланк Правительства Сахалинской области с фальшивой подписью, рассчитывая на невнимательность граждан.

Кроме того, региональное правительство физически не имеет права своим постановлением массово изменять скоростной режим на всех дорогах общего пользования. Тем более это касается трасс межрегионального и федерального значения, так как это находится в исключительном ведении федеральных структур и строго регулируется Правилами дорожного движения РФ.

Авторы фейка также ссылались на ликвидацию последствий ЧС, на на самом деле никакого режима чрезвычайной ситуации из-за аварийности или погодных условий в регионе в те дни не вводилось. Ни МЧС, ни Правительство Сахалинской области не объявляли о стихийных бедствиях или катастрофах, требующих остановки всего транспорта. В указанные даты ситуация на дорогах оставалась в рамках штатного режима, а работы по ликвидации каких-либо чрезвычайных происшествий не велись.