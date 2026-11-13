Место, где всегда ждут: семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир в Подмосковье

Фото: Семейный архив Натальи

Кто-то дарит тем, в ком чувствует важность и о ком хочет заботиться, цветы, кто-то - приятные мелочи. А Сбер на днях подарил целый дом - новостройка на 334 квартиры, построенная в Подмосковье, будет предназначаться для военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, и членов их семей. На торжественной церемонии передачи ключей, в которой приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления банка Герман Греф, побывали и корреспонденты «Комсомольской правды». Как это было - рассказываем в нашем репортаже.

От плиты на кухне до лесной тропинки

В новом доме всё готово к встрече первых жильцов: в квартирах чистовая отделка, на кухнях современная встроенная техника. Из окон видны залитый солнцем лесок, по которому проложены удобные прогулочные маршруты, и просторный двор с баскетбольной площадкой, мини-футбольным полем, уличными батутами и площадками для праздников. Позаботились и о необходимой инфраструктуре: на первых этажах уже работают супермаркет, детский и медицинский центры, спортивный зал, кафе и аптека. Словом, есть всё, что нужно и для повседневной жизни, и для маленьких радостей.

Новосёлы от новых условий в восторге. Многие до переезда в Подмосковье успели послужить в разных гарнизонах в том числе с маленькими детьми на руках и сполна ощутить трудности разъездной военной жизни.

— Моя семья состоит из шести человек: супруг, я и четверо детей — три мальчика и девочка. Когда мы сюда приехали, супруг был молодым лейтенантом, — поделилась воспоминаниями одна из новосёлов Наталья. — Сначала нас заселили в казармы, чтобы мы дождались своей комнаты в общежитии. В общежитии комнаты были маленькие, около 12 кв. м, где жили я, супруг и ребёнок. С этого всё начиналось. У каждой семьи была одна комната независимо от количества детей. Туалет и душ были на этаже. Духовых плит тогда не было, пользовались маленькими плитками.

Фото: Семейный архив Натальи

Потом, по словам Натальи, семье дали другое жильё уже не комнату, а квартиру: сначала двухкомнатную, затем трёхкомнатную. Но вскоре и этого перестало хватать: семья росла, и даже на такой площади становилось тесновато. Кроме того, отопление в домах было устроено так, что тепло шло сверху вниз, поэтому на втором этаже, где жила Наталья, всегда было холодновато. В новом доме этой проблемы не будет: к нему пристроена собственная котельная.

— Теперь у нас четырёхкомнатная квартира, и каждый ребёнок может найти своё место, — рассказала Наталья. — Раньше приходилось тесниться: два мальчика в одной комнате, а в другой проживает шестнадцатилетняя девочка с семилетним братом. Разнополым детям в таком возрасте уже не совсем комфортно. Если бы мы отселили младшего к старшим мальчикам, получилось бы трое детей на 12 кв. м. А сейчас у каждого есть своё пространство, что очень важно для современных детей.

А ещё, по словам Натальи, вручение ключей, как и положено настоящему подарку, оказалось для них сюрпризом: дом сдали на семь месяцев раньше оговорённого срока, чего никто не ожидал. Хочется поблагодарить всех, кто был причастен к строительству и благоустройству жилья для нашей семьи.

Пространство возможностей

Как отметил на торжественной церемонии президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, еще на этапе работы над проектом нового дома задача стояла столь же важная, сколь и амбициозная: построить не просто красивые и удобные квартиры, а создать современное пространство, в котором была бы тщательно продумана каждая деталь.

— Я от всего сердца благодарю тех, кто служит нашей стране, и тех, кто каждый день ждет их возвращения. У каждого человека должно быть место, где его всегда ждут. Где можно оставить за порогом все тревоги, обнять близких и почувствовать себя счастливым, — подчеркнул Греф. — Я желаю, чтобы именно таким стал ваш новый дом. Когда мы задумывали этот проект, нам хотелось сделать для вас что-то по-настоящему важное. Не просто построить красивые и удобные квартиры, а создать пространство высочайшего уровня, в котором каждая деталь продумана с заботой о человеке. Где современные технологии делают жизнь комфортнее, есть возможности для учебы, спорта, отдыха и занятий по душе.

Есть у этого проекта и глобальная цель и глобальный вклад - по словам министра обороны Андрея Белоусова, его строительство стало частью большой работы по обеспечению служебным жильем военнослужащих и прежде всего участников специальной военной операции.

— В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов. Я, конечно, хочу поблагодарить, прежде всего, команду банка, которая с нуля все это сделала, — отметил Белоусов. — Для нас это пока редкий, но не уникальный случай, участия ответственного российского бизнеса в комплексной реализации проекта для нужд военнослужащих. Это не просто дом, а комплексная застройка территории вместе с парковой зоной, спортплощадками, подземным паркингом и прочей инфраструктурой.

Планируется, что в перспективе новый дом станет драйвером развития для всего микрорайона. Но самое главное - это, конечно же, то, что для сотен семей он уже стал местом, куда хочется возвращаться и где хочется жить.