«Китайская возможность 2.0» придает энергию китайско-российскому сотрудничеству

Фото: пресс-служба Посольства КНР в РФ.

В настоящее время международная обстановка остается нестабильной и запутанной. Продолжают нарастать односторонние подходы и протекционизм, мировая экономика испытывает нехватку движущих сил, ее восстановление остается слабым, а глобальное развитие находится на ключевом перепутье. На фоне потрясений и неопределенности Китай, вступивший в стадию высококачественного развития, опираясь на институциональную открытость, научно-технические инновации и модернизацию промышленности, предоставляет миру новые дивиденды развития, которые все чаще называют «китайской возможностью 2.0». В этом году отмечается 30-летие установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Китай и Россия являются друг для друга крупнейшими соседями и всеобъемлющими партнерами стратегического взаимодействия в новую эпоху. Эта возможность не только придает новую движущую силу повышению уровня двустороннего сотрудничества, но и предоставляет важный шанс для содействия глобальному развитию путем взаимодействия между двумя странами.

ОТКРЫТОСТЬ ЗАКЛАДЫВАЕТ ФУНДАМЕНТ

Открытость — прочная основа «китайской возможности 2.0». Китай неуклонно придерживается открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, последовательно продвигает институциональную открытость в сфере правил, регулирования, управления и стандартов. В отличие от отдельных развитых экономик, которые перекладывают ответственность за собственные проблемы экономического развития на внешние факторы и в результате введения протекционистских мер увеличивают издержки производства и бремя для потребителей в своих странах, Китай посредством институциональной открытости отстаивает многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация (ВТО), обеспечивая предсказуемую нормативную среду для обеспечения стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек. В настоящее время Китай уже ввел режим нулевых пошлин с 63 странами, стал вторым по величине потребительским рынком товаров в мире и главным торговым партнером более чем 160 стран и регионов. В Китае число предприятий с иностранным капиталом превысило 560 тысяч, а накопленный объем иностранных инвестиций приблизился к 4 триллионам долларов США – по этому показателю страна устойчиво занимает второе место в мире.

В области институционального сотрудничества подписание и вступление в силу обновленного Китайско-российского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций обеспечивают более мощные институциональные гарантии инвестиционной деятельности предприятий двух стран, а дивиденды институциональной открытости служат повышению качества и уровня взаимовыгодного сотрудничества во всех областях. Стороны непрерывно усиливают взаимодействие и координацию на таких многосторонних площадках, как ООН, «Группа двадцати», АТЭС, БРИКС и ШОС, твердо поддерживают основанную на правилах многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО, совместно выступают против односторонних санкций и протекционистских торговых мер, поддерживают стабильность и бесперебойность глобальных производственных и сбытовых цепочек, противодействуют злоупотреблению отдельными странами средствами принуждения и давления в международных торгово-экономических отношениях, совместно выступают за равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию, что привнесло мощную китайско-российскую энергию в дело восстановления и процветания мировой экономики.

ИННОВАЦИИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Инновационные дивиденды, порождаемые научно-техническим прогрессом и модернизацией промышленности, являются ключевым ярким моментом «китайской возможности 2.0». С 2012 по 2025 год число высокотехнологичных предприятий Китая выросло примерно с 49 тысяч до 504 тысяч, интенсивность вложений в исследования и разработки повысилась с 1,91% до 2,8%, а по количеству международных патентных заявок Китай 6 лет подряд занимает первое место в мире. В процессе глобального зеленого перехода за последние десять лет средняя стоимость электроэнергии ветровой и фотоэлектрической генерации в мире снизилась более чем на 60% и 80% соответственно, что открыло реальный и доступный путь к энергетическому переходу для стран «Глобального юга». Китайский искусственный интеллект придерживается открытого пути развития на основе открытого исходного кода, а инновационные лекарства и автомобили на новых источниках энергии приносят пользу потребителям по всему миру благодаря более высокому соотношению цены и качества.

Китай и Россия обладают взаимодополняющими преимуществами в инновационной цепочке, что открывает огромный потенциал и широкие перспективы. По данным Главного таможенного управления Китая, объем китайско-российского товарооборота уже 3 года подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов США. Китай 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. За январь–октябрь 2026 года объем двусторонней торговли достиг 242,485 миллиарда долларов США, увеличившись на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За количественным накоплением стоит качественный скачок. В последние годы уровень и содержание китайско-российского практического сотрудничества непрерывно обогащаются и углубляются. Стороны тесно взаимодействуют в таких новых областях, как цифровая экономика, зеленая и низкоуглеродная экономика, трансграничная электронная торговля и биомедицина, а сотрудничество в передовых технологиях, таких как искусственный интеллект и биотехнологии, постоянно дает новые яркие результаты. Все больше китайских предприятий выходят на российский рынок со зрелыми технологиями, а все больше российских партнеров совместно пользуются дивидендами развития, которые несет китайская возможность.

СОВМЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Владимировича Путина китайско-российские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня за всю историю и стали образцом сотрудничества между великими державами и крупнейшими государствами-соседями. В мае этого года лидеры двух стран подписали Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Стороны будут углублять сопряжение 15-й пятилетней программы Китая со стратегией развития России до 2030 года, продолжать продвигать сосредоточение внимания международного сообщества на вопросах развития, наращивать вложения в развитие, расширять практическое сотрудничество и ускорять реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Китайско-российское сотрудничество не только служит развитию и возрождению обеих стран, но и предоставляет общественные блага для повышения уровня региональной взаимосвязанности и ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года. Железнодорожный мост Тунцзян – Нижнеленинское, автомобильный мост Хэйхэ — Благовещенск функционируют на постоянной основе. Завершено строительство основной части первой китайско-российской трансграничной канатной дороги. Ускоряется строительство пограничного пункта пропуска Хэйсяцзыдао — Большой Уссурийский, а китайские контейнеровозы по Северному морскому пути успешно достигли порта Мурманск. Совершенствование китайско-российских трансграничных коридоров позволит еще больше повысить эффективность передвижения людей и грузов, распространить дивиденды двустороннего сотрудничества на регион и обеспечить важную опору для содействия глобальному развитию.

Китай и Россия — добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российское сотрудничество непременно воспользуется «китайской возможностью 2.0», будет двигаться вперед по восходящей и непрерывно укреплять благоприятную тенденцию более продуктивного и стремительного развития, чтобы вносить новый и еще больший вклад в процветание двух стран и глобальное развитие, а также в продвижение построения сообщества единой судьбы человечества.