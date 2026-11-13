Умные технологии на страже чистой воды: как Росводресурсы внедряют надводные дроны

В рамках реализации федерального проекта «Вода России» Федеральное агентство водных ресурсов расширяет применение передовых технологий для мониторинга, экологической реабилитации и оздоровления водных артерий страны. Одной из ключевых инноваций последних лет стало внедрение автономных и дистанционно управляемых надводных дронов, которые наряду с беспилотными летательными аппаратами открывают новую страницу в исследовании морфометрических характеристик водных объектов.
Традиционный мониторинг акваторий обычно требует привлечения значительного штата специалистов. Использование надводных робототехнических комплексов выводит эту работу на принципиально иной уровень. Беспилотники способны в режиме реального времени картографировать рельеф дна. Малая осадка и маневренность позволяют аппаратам обследовать труднодоступные заводи, отмели, прибрежные зоны и приплотинные участки гидротехнических сооружений, куда обычный флот подойти не может.
«Беспилотный катер оснащен всем необходимым для мониторинга дна, замеров глубин и других работ. Главные его плюсы – высокая скорость и точность измерений, а также безопасность. Дрон способен выполнять замеры в сложных гидрометеорологических условиях, в которых человеку работать либо трудно, либо совсем невозможно. При этом обеспечивается объективная оценка качества выполняемых работ и, как следствие, эффективности вложенных федеральных средств», - подчеркнул заместитель директора ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Федор Матвеенков.
Знаковым полигоном для апробации новой методики стало Иваньковское водохранилище — стратегический водоем, питающий Канал имени Москвы и обеспечивающий водоснабжение столичного региона. Первый опыт масштабного применения надводного дрона на данном объекте позволил сформировать детальные цифровые профили дна и выявить очаги скопления иловых отложений. Вместе с тем полевые испытания обозначили специфические технические задачи, с которыми столкнулись специалисты:
- засорение движителей водной растительностью: плотные скопления водорослей и топляка в прибрежной полосе потребовали модернизации винтомоторной группы и установки защитных решеток;
- влияние волновых нагрузок и ветра: открытые плесы водохранилища требуют тонкой калибровки гидростабилизаторов и алгоритмов автопилота для сохранения заданной траектории сканирования;
- стабильность каналов связи: передача массивных телеметрических и батиметрических данных в условиях сложной береговой геометрии потребовала создания мобильных ретрансляционных узлов.
Полученный опыт позволил инженерам и гидрологам усовершенствовать регламенты эксплуатации аппаратов, сделав съемку максимально устойчивой к капризам природы.
Сбор данных с помощью беспилотных комплексов не является самоцелью. Высокоточная батиметрия и геоэкологические карты служат базисом для принятия инженерных решений: расчета точных объемов донных наносов для проведения дноуглубительных работ и расчистки русел; моделирования гидродинамических процессов и прогнозирования заиливания; оценки устойчивости и целостности подводных элементов гидротехнических сооружений.
Внедрение роботизированных комплексов дает Федеральному агентству водных ресурсов возможность непрерывно контролировать состояние уникальных экосистем рек и озер России, сохраняя их для будущих поколений.