Управляющие компании Орловской области забросали письмами о новых коммунальных платежах

В Орловской области опровергли сообщения о новых коммунальных платежах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В соцсетях появился приказ Департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области о введении дополнительных целевых платежей за жилое помещение и коммунальные услуги и применении обновленной формы квитанции. Сообщения о новом приказе также получили управляющие компании по рассылке. Только официального подтверждения нигде не было. «Комсомольская правда» разбиралась, можно ли доверять такому документу.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Приказ содержал строгие указания для расчетных центров. В нем утверждалось, что в квитанции для населения в обязательном порядке нужно включить три новых целевых платежа. Первая строка называлась «На содержание муниципального имущества». Второй сбор фигурировал как «Целевой сбор на ремонт административных зданий». Третьим пунктом шел «Целевой платеж на восстановление коммунальной инфраструктуры». Документ предписывал не просто добавить эти строки в бумажные и электронные квитанции, но и суммировать их с общей суммой к оплате. Более того, организациям-получателям платежей якобы давалось указание вести строгий раздельный учет поступлений по каждому из этих целевых назначений.

Поддельный документ был разослан методом электронной рассылки на официальные почты ресурсоснабжающих организаций. Такой ход был рассчитан на то, что сотрудники коммунальных служб, получив письмо с реквизитами и печатями, могут принять его за чистую монету. Казалось бы, документ выглядит убедительно, но внимательное изучение показало, что в официальном реестре документов ведомства такого приказа просто не существует.

Департамент ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области опроверг информацию о формировании такого приказа. Ведомство официально заявило, что приказ о введении новых целевых сборов никогда не издавался, а сама бумага является грубой подделкой. Представители департамента подчеркнули, что это классический информационный вброс, главная цель которого — создание паники и рост социальной напряженности среди населения региона, а также дискредитация органов власти.

Ситуацию также прокомментировал проект «Антифейк» в Орловской области. Они опубликовали подробное разъяснение:

«Департамент ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области опроверг информацию — приказ является поддельным и никогда не издавался. Актуальную информацию о тарифах и структуре платежного документа следует проверять исключительно на официальном сайте Департамента и у своей управляющей компании. При обнаружении подозрительных платежей, включенных в платежные квитанции, необходимо сообщать в правоохранительные органы и региональную жилищную инспекцию», — сообщается в заявлении проекта.

Власти призывают граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Никаких новых скрытых сборов на ремонт чиновничьих кабинетов или восстановление труб за счет простых жителей в одночасье не появилось. Чтобы обезопасить себя от подобных уловок, эксперты рекомендуют выработать простую привычку. Любую шокирующую информацию о повышении тарифов или введении новых налогов нужно сначала перепроверять на первоисточнике. В данном случае речь идет об официальном сайте профильного Департамента или прямом обращении в свою управляющую компанию.