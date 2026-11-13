«ИИ-детокс»: как застройщики используют искусственный интеллект и куда не дают ему влезть

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Искусственный интеллект уже не будущее, а наша реальность. Он проник во многие сферы человеческой жизни, даже, казалось бы, в оффлайновый рынок недвижимости.

Девелоперы отдают на откуп ИИ свою рекламу, маркетинговые стратегии и даже общение с покупателями. Но слишком серьезное увлечение искусственным интеллектом уже породило другой тренд — ИИ-детокс.

Медиагруппа «Комсомольская правда» собрала на встрече Бизнес риэлти клаб профессионалов рынка, чтобы понять, можно ли теперь жить и работать без ИИ.

В начале мероприятия Марина Погарцева, директор по развитию деловых коммуникаций медиагруппы «Комсомольская правда» поприветствовала участников встречи, поблагодарила гостей за интерес к клубу и рассказала о его формате. Она отметила, что площадка объединяет представителей бизнеса для обмена опытом, новых знакомств и развития партнёрских связей.

Оставил ли ИИ место человеку?

Девелоперы и застройщики идут в ногу со временем и активно используют искусственный интеллект в своей работе. В частности, при продаже объектов. Часто ИИ поручают разработку макетов и планов будущих ЖК, рекламных афиш, сайтов и брошюр.

Это быстро, удобно и дешево. А еще — общедоступно. И тут возникает неожиданная проблема —однотипные «ИИшные» картинки могут отпугнуть будущих покупателей.

— Сегодня искусственный интеллект создает сайты жилых комплексов, рекламные материалы и контент, который затем анализируют другие нейросети, формируя рекомендации для аудитории. Возникает замкнутая экосистема, в которой алгоритмы все чаще работают с информацией, созданной другими алгоритмами. В результате подлинная экспертиза, оригинальные идеи и качественный авторский контент становятся все более ценными и позволяют брендам выделяться на фоне однотипной информации, — считает эксперт по управлению стратегическими и репутационными рисками, трендвотчер цифровой трансформации бизнеса Никита Прохоров.

Искусственный интеллект участвует и непосредственно в продаже недвижимости. Но многие застройщики все же отдают этот этап человеку.

— «Хочу жить здесь» складывается из набора ощущений. Их нельзя оцифровать. Их можно только прочувствовать, чтобы предложить «то самое решение». Поэтому настоящую заботу с человеческим теплом и эмпатией не заменить ИИ. На уровне общества растет осознание ценности настоящей глубокой экспертизы: человек выбирает того, кто способен «провести за руку» через сложный, эмоциональный и ответственный этап, — отметила коммерческий директор департамента жилой недвижимости SEZAR GROUP Ольга Геннинг.

«ИИ умеет отвечать на вопрос, но не может нести ответственность»

Рынок девелоперов — это также и огромный рынок пиара. Сейчас с этой рекламой помогает искусственный интеллект. Но, как оказалось, часто помогает неуклюже.

— ИИ одинаково эффективно помогает и талантливому профессионалу, и человеку, который не понимает, что делает. Искусственный интеллект способен безупречно сформулировать ошибочную позицию, красиво объяснить неудачное решение или придумать десятки информационных поводов, за которыми ничего не стоит. Если из процесса исчезает профессионал, способный оценить контекст и предвидеть последствия, мы получаем массовое производство убедительно упакованного информационного шума, — рассказала директор по корпоративным коммуникациям и бренду ГК ФСК Екатерина Самородова.

Именно поэтому многие компании на рынке недвижимости сейчас работают не с цифрами и не с сухой информацией, которую может предоставить ИИ, а с эмоциями потенциальных покупателей. И тут только лишь искусственным интеллектом обойтись невозможно.

— Мы общались с аудиторией, которая еще не является нашей аудиторией. Формируя эмоциональную связь, знание о бренде мы закладывали уже сейчас. Самые большие решения мы принимаем в моменты, когда что-то меняется в жизни. Семья, свадьба, рождение ребенка, новая работа. И в эти моменты мы как раз заходили. Организовывали акции с родильными домами, женскими консультациями, колледжами и вузами, — поделился своим опытом директор по маркетингу ГК «Вектор» Андрей Иванов.

ИИ помогает с аналитикой и креативом

Часто искусственный интеллект помогает и самим покупателям. Непосредственно с выбором жилья. Но это палка о двух концах, потому что на запросы в интернете могут ориентироваться и застройщики, понимая, что нужно их потенциальному покупателю.

— Объективные данные из Яндекса. 20% запросов о покупке жилья — это про локацию. Потом идет «комнатность». Четвертый запрос очень интересный: купить квартиру «Авито» или «Циан». Только на пятом месте интересуются ценой. Дальше ипотечные программы, ремонт, этаж, условия покупки <…> А бренды, в тысячные, в сотые доли запросов, — поделился данными бизнес аналитик ГК «ТРЕНД ГРУПП» Андрей Думчев.

В общем, искусственный интеллект и технологии можно приручить абсолютно по-разному. Некоторые девелоперы, например, делают с помощью ИИ целые фильмы о своих проектах в качестве презентаций для будущих покупателей.

— Ролик, сделанный с помощью искусственного интеллекта, поддерживает бренд и коммуникацию проекта. Он стоит 55 тысяч за три дня работы, альтернативное предложение - 300 тысяч за четыре недели, если бы его действительно рисовали в 3-d. И этот ролик рассказывает историю места, дома, есть качественный визуальный ряд. В данном случае ИИ помог сохранить код бренда, сформировать видео в фирменном стиле и сделать это дешево и быстро, — объяснила преимущества ИИ в этой сфере коммерческий директор Foresight Development Анна Шишкина.

Девелоперы берут «ИИ-детокс»

И все-таки многие компании не спешат внедрять ИИ в те сферы, где нужна экспертность. А вот рутинную часть работы как раз отдали искусственному интеллекту.

— Мы существенно оптимизировали рутинные процессы и высвободили значительное количество рабочего времени. ИИ уже эффективно применяется в маркетинге, бухгалтерии, продажах, закупках и сверке счетов. При этом мы избежали нейрослопа благодаря осознанному подходу к внедрению: автоматизируем рутину, а задачи, требующие глубокой экспертизы и профессиональных решений, оставляем за людьми, — заявил Глава ИИ и роботизации DOGMA Василий Арсенов.

Искусственный интеллект действительно помогает упростить многие вещи. Рутину, маркетинг, рекламу. И все-таки девелоперы берут ИИ-детокс и стараются общаться с потенциальными покупателями лично. Даже через соцсети.

— Мы хотим, чтобы мы были слышны и видны. Можете в наших соцсетях увидеть, как активно мы заговорили. Говорят наши сотрудники, наши строители. И не всегда это получается с первого дубля. Говорим о том, что наша девелоперская компания полного цикла. Есть свой парк спецтехники, свои строительные бригады, — рассказал один из собственников строительной компании «Выбор» (Тюмень) Роман Корытько.

В общем, ИИ остается очень полезным рабочим инструментом, но владеть им должен человек. Пока это так и происходит. По крайней мере, на рынке недвижимости.