На радиостанции «Комсомольская правда» отметили День качества

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

— Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Гость в студии». У микрофона Мария Баченина. Сегодня, 12 ноября, мы будем праздновать День качества. В гостях у нас директор департамента качества и пищевой безопасности торговой сети «Пятерочка» Алексей Соболев. Алексей, добро пожаловать.

— Добрый день, друзья. Спасибо большое за приглашение.

— Вы знаете, магазин, в который ходят все, в который хожу я, ходите вы, ходит каждый мой коллега. Я не через одного говорю, а каждый. Ну, в этом ничего удивительного нет. Если разговор сегодня будет о качестве, качество в еде – это, пожалуй, единственная первостепенная категория, где оно буквально касается нашего здоровья. Почему именно здесь к контролю особое отношение? Понятно, что оно должно быть. Но вот какое оно? Мне бы хотелось, чтобы мы с вами донесли до наших слушателей, из чего оно складывается, знаете, такой понятный для человека – не специалиста алгоритм.

— Да, действительно, пищевая продукция отличается тем, что соответствие технических требований, требований безопасности непосредственно влияет на здоровье человека. Я, пожалуй, начну с того, что качество пищевой продукции – это гораздо более широкое определение, нежели мы воспринимаем в бытовом смысле этого слова. Качество пищевой продукции для меня как для профессионала состоит из трех основных блоков. Это соответствие пищевой продукции техническим требованиям, это физико-химические параметры, органолептические, рецептуры. Второй блок – это безопасность пищевой продукции, в том числе микробиологическая, содержание токсичных веществ. И еще один ключевой блок, третий, это ожидание потребителя. Продукт может отвечать техническим требованиям и может быть безопасным, но абсолютно не удовлетворять ожиданиям наших покупателей. Это тоже очень важно.

— Вот смотрите, выбор фруктов, овощей – это понятно, там, как говорила моя бабушка, внутрь не залезешь, а сверху только, согласно своему опыту. Это одно, покупатель сам видит, что он берет, выбирает, несет ответственность. Готовая еда уже приготовлена. Как вообще вы бы посоветовали, как бы вы прокомментировали, можно доверять тому, чего не видишь, не знаешь, каково было приготовление? Вот как к этому относиться с позиции покупателя, как выстраивать грамотный выбор?

— Здесь важно просто придерживаться должной осмотрительности. Обязательно смотрим сроки годности. Сроки годности – это не просто какие-то цифры, даты, время, это действительно, обоснованное полностью время, в течение которого продукт является безопасным.

Или ты видишь, что упаковка, возможно, нарушена, – а это не только готовая еда, это и консервы, и любые бутылочки, и любые упаковки. Ведь что порой происходит? Покупатель случайно может задеть какой-то товар, он может упасть на пол, нарушается герметичность упаковки, могут образовываться микротрещины, поступает атмосферный кислород к продукту, соответственно, образуются все необходимые условия для того, чтобы начала развиваться микрофлора.

Покупателя никто не заставит оплачивать помятую банку или упаковку. Мы будем признательны, если вот эта банка обратно не попадет на полку, а будет передана нашим сотрудникам на кассе.

— Я поняла. Главное для меня прозвучало, чтобы мы, не беспокоясь ни о чем, несли социальную ответственность и спокойно передавали это на кассу или работнику магазина, не боясь о каких-то таких последствиях, которые сами себе придумали.

— Да, безусловно, это лучше, чем вернуть обратно на прилавок.

— Согласна. Продолжу про контроль качества. Любопытно было бы узнать, как устроена система контроля качества от поставщика сырья до полки магазина. Какие требования, какие проходит стадии тот или иной продукт, прежде чем вы… Не попасть просто, а допустить на полку «Пятерочки».

— Все начинается на самом деле с разработки взвешенных требований к продукту. То есть всё от продукта – какой продукт мы хотим видеть, с какими техническими параметрами, параметрами безопасности в реализации. Как только мы определили, то есть до начала производства, каким должен быть продукт, мы уже понимаем, какого уровня качества и безопасности должно быть сырье, кто поставщики, кто производители сырья. Более того, для готовой еды наши поставщики сырья проходят тоже аудиты обязательно. Для того чтобы оценить систему управления качеством. Не оценку продукта, а систему управления качеством на производстве, управления рисками.

— Аудит – это то, что ваш специалист отправляется к ним на производство и оценивает независимо, достойны ли они быть в вашем магазине?

— Да, это так. Иногда мы привлекаем аудиты третьей стороны, чтобы аудит был полностью независимым, Соответственно, мы привлекаем квалифицированных специалистов для оценки производств. Выезжают специалисты, проводится аудит по заранее согласованному чек-листу. В ходе его оценивается общая культура производства, система управления качеством и все инструменты управления качеством внутри производства.

Затем происходит разработка рецептуры. У нас есть «Студия вкуса», где проводится очень много дегустаций, привлекаются внешние фокус-группы. После этого создается паспорт продукта, формируется технологическое задание. И, собственно говоря, это второй этап работы с продуктом.

Следующий этап – выбор и оценка производителя, кто для нас будет, собственно говоря, готовить этот продукт.

И четвертый процесс – большой блок, он называется контроль качества. Это лабораторные испытания. Мы привлекаем очень много внешних аккредитованных лабораторий во всех регионах страны. Более того, мы сформировали свою учебную лабораторию в Москве, где сами освоили методы молекулярной биологии, научились в операционном режиме, идентифицировать ключевые патогены в пищевой продукции, и идем дальше в этом направлении. Буквально на прошлой неделе приступили к формированию лаборатории с молекулярными методами диагностики ПЦР, город Краснодар. И на этом мы не остановимся и будем дальше получать соответствующие лицензии, с правом работы с третьей, четвертой группой патогенности микроорганизмов.

— Есть промышленное производство, у него есть репутация, назовем это так, заводская еда. А чем она на самом деле отличается от еды, которую мы готовим дома? Ведь у нее есть, я уверена, плюсы на противоположной чаше весов, которые можно положить, от той домашней еды. Есть ли такие вообще или я что-то из области фантастики сейчас сказала?

— Знаете, я бы не стал противопоставлять домашнюю еду с индустриально приготовленной. Это разные задачи, разные условия. Индустриально приготовленная готовая еда – это масштабируемость и стабильность вкусовых качеств. То есть ты, по идее, всегда понимаешь, за каким продуктом ты идешь, ожидаемые вкусовые качества, потребительские свойства. Более того, у тебя все-таки при индустриальном изготовлении есть возможность профессиональной оценки, больше инструментов с точки зрения проведения лабораторных испытаний, системы управления рисками, то есть, есть возможность оценить.

— А как выстраивается эта обратная связь, о которой мы говорим прямо сейчас, что вы пойдете и скажете: смотрите, ребята, я нашел пачку, обратите на нее, пожалуйста, внимание (это как пример)? Как выстраивается в целом, в общем обратная связь? Что происходит, если что-то пошло не так? Покупатель – магазин, что происходит в этот магазин, как это выстраивается?

— Наши покупатели, во-первых, это наши хедлайнеры улучшения качества. Каждый день мы получаем очень много различной обратной связи, за что большое спасибо. Каждый день эта обратная связь обрабатывается.

В пищевом производстве, как и в любой сложной системе, невозможно полностью исключить человеческий фактор, остается вероятность того, что что-то может пойти не так. Мы получаем эту обратную связь от наших покупателей. Мы умеем быстро снимать продукцию с реализации. Если говорить про готовую еду, то по Data Matrix мы можем точечно по датам изготовления блокировать реализацию продукции на кассах. Поэтому не стоит обижаться, если у вас на кассе по какой-то причине не срабатывает «Честный знак» или Data Matrix либо штрихкод. Это значит…

— Срок годности не прошел.

— Либо срок годности не прошел, либо я заблокировал по качеству. Это именно так работает.

— То есть это как раз забота о покупателе, что вот этот форпост не пересечь.

— Да.

— Мне еще, знаете, что нравится? Что надоедает готовая еда – раз, появляется новая. Я сейчас блинчиками вашими грешу.

— А я сырниками сейчас.

— Кстати, про готовую еду. Куда движется качество в готовой еде? Потому что я недавно прочитала статью, насколько вырос рынок в целом. Сейчас, конечно, даже речь не конкретно о «Пятерочке», а вообще в целом рынок готовой еды. Что изменится в будущем, на ваш взгляд?

Если говорить в целом про качество пищевой продукции (это важно, это относится и к готовой еде в том числе), сейчас происходят достаточно серьезные изменения в технологиях, которые мы применяем уже как раз в системе обеспечения качества и пищевой безопасности продуктов питания. Сегодня предприятия накапливают достаточно большой объем информации - результаты лабораторных испытаний, данные о производителях, соблюдение температурных режимов и в целом движение продукции, сроков годности и, как мы уже говорили, об обращениях наших покупателей.

В приложении, когда приходит запрос от торговой сети «Пожалуйста, оцените продукт», Смотрим, как нас оценивают. Вы ожидали такой вкус получить? Оцените по 5-балльной шкале. Эти данные очень быстро аккумулируются, и принимается решение о ротации, об изменении вкуса, и это всё – цифровые технологии.

Метод микробиологических испытаний. Я не знаю, кто из моих коллег в ритейле еще использует методы молекулярной биологии. Мне кажется, мы были первые в прошлом году, и это тоже новые технологии, это тоже развитие системы, управление качеством, рисками и безопасностью пищевой продукции, и не только для готовой еды. Это касается, в общем-то, широкого ассортимента пищевой продукции. Методы используют производители, да, но мало кто из продавцов применяет такие методы. Это очень важно.

В перспективе мы должны научиться не только реагировать на уже возникающие отклонения, но и прогнозировать вероятность все-таки их появления, вот что важно.

— Алексей, спасибо вам огромное, что пришли. Я хочу поздравить, мне кажется, этот день, День качества, имеет отношение в первую очередь к вам, то есть можно считать профессиональным днем. Директор департамента качества и пищевой безопасности торговой сети «Пятерочка» Алексей Соболев сегодня был у нас в гостях. Благодарим вас.

— Спасибо большое, дорогие друзья. Надеюсь, вы будете получать удовольствие от посещения наших магазинов. Спасибо за возможность. До свидания.