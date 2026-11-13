Шесть лет экопремии «Комсомольской правды»: экспертный совет выбрал финалистов

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Москве состоялось заседание экспертного совета Национальной экологической премии, организованной медиагруппой «Комсомольская правда». В этом году проект отмечает шестилетие. За эти годы премия из небольшого проекта выросла в масштабный форум, объединяющий экоактивистов, компании и государственные структуры в общем поиске путей сохранения природы. На наш взгляд, это больше чем конкурс. Премия служит площадкой для обмена опытом, поиска партнеров и внедрения инноваций. И любой проект, даже не попавший в число призеров, все равно работает на общее дело - сохранение природы для будущих поколений.

Поэтому нас очень радует, что с каждым сезоном участников все больше, уровень проектов заметно вырос, инициативы стали продуманнее и практичнее, а список номинаций - шире. В этом году, например, появилась номинация «Экобизнес», на нее поступило 38 заявок, тогда как в прошлом году такой номинации не было вовсе.

Всего в этом сезоне эксперты рассмотрели 201 заявку. Лидером по количеству присланных проектов стала номинация «Экобудущее» - 51 заявка.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко сформулировал пять принципов, которым, по его мнению, должен соответствовать достойный проект.

- Первое - природе должно действительно стать лучше. Иначе зачем мы здесь собираемся? Второе - это должно быть измеримо. Третье - решение должно работать постоянно. Четвертое - его можно повторить в других местах. И пятый - никакого корпоративного жлобства и показухи, - перечислил Илья Рыбальченко.

В качестве хорошего примера он привел проект «Мусороф» из Екатеринбурга: 11 пунктов приема, около 5 тонн вторсырья ежедневно. И, самое главное, людям платят за то, что они сдают отходы.

- Реально гениальная идея, - отметил эксперт. - Мы 20 лет объясняем гражданам, что нужно беречь природу, печатаем плакаты, читаем лекции. А здесь человеку говорят: принеси вторсырье, получи деньги. И оказывается, сразу никому ничего не надо объяснять. Они создали систему, в которой быть экологичным удобно и выгодно.

Другой пример - фонд «Озеро Байкал», предлагающий специальные контейнеры, чтобы медведи не привыкали кормиться человеческими отходами.

- Вместо того чтобы потом спасать людей от медведей, а медведей от людей, мы убираем саму причину. Вот она, экологическая профилактика. Здесь просто спасают тех, кто на этой планете живет. Я считаю, таких надо награждать, - подчеркнул Рыбальченко.

ДВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛИДЕРА

Председатель РОО «Уральская экологическая экспертиза» Ольга Старцева рассказала, что оценивала экопредприятия прежде всего по аккумулятивному эффекту: на какую численность населения и территорию работает проект. В итоге в номинации образовались сразу два лидера - два металлургических гиганта с совершенно разными стратегиями.

- И «Северсталь», и Магнитогорский металлургический комбинат заслуживают первого места, - уверена Ольга Старцева. – «Северсталь» - это осуществление национального проекта. Казалось бы, должны и обязаны. Но, коллеги, на два года ранее сроков, на огромную территорию, крупный промышленный город. Массовая модернизация производственного цикла, внедрение цифрового мониторинга — просто молодцы, высший бал.

Магнитогорский металлургический комбинат, по ее словам, самое старое работающее металлургическое предприятие в России, а значит, с наиболее накопленными экологическими и социальными проблемами.

- В то, что они сделали, я не верила. Тем приятнее было увидеть это в итогах. Они представили итоги десятилетней программы, которую планомерно осуществляли, - отметила эксперт.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И РЕШЕНИЯ

Координатор проекта «Борьба с экозависимыми заболеваниями в Российской Федерации» Альбина Макаева отметила проект «Книга с растениями», где растения представлены в необычном виде. Более 190 школ получили эти книги.

- Дети знакомятся с миром природы, начинают его любить, понимают, что деревья тоже разумные, у них есть свой язык общения. Через эту искорку познания можно внедрить правильные экологические мысли, — считает она.

Среди заметных проектов, по мнению Альбины Макаевой, первый в России персональный сервис компенсации углеродного следа от Wildberries. Пользователи могут оценить углеродный след от доставки и добровольно компенсировать выбросы путем приобретения углеродных единиц из Реестра углеродных единиц от климатических проектов СИБУРа. Всего за три месяца работы сервиса более тысячи пользователей компенсировали свыше 5 тонн CO - эквивалент для более чем 50 тысяч товаров.

Альбина Макаева также отметила компанию Siberian Wellness, которая за счет прибыли высадила полтора миллиона деревьев во всех регионах. При этом, каждый регион сам выбрал растения и проблемные зоны.

СПОРЫ О КРИТЕРИЯХ

Советник председателя ВООП Василий Ходяков признал, что оценивать проекты было непросто.

- Достаточно сложно сравнивать голубое с горячим, потому что по многим вещам они качественно разные, хотя в одной номинации стоят, - сказал он. По его мнению, для больших компаний максимальный вклад - это прежде всего оптимизация производственного процесса, тогда как «пикник на рабочем месте» — хорошее дело, но его стоит рассматривать в других номинациях. Он также отметил, что при оценке всегда придется опираться на метрологию как науку об оценках и стандартизации измерений.

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Руководитель экспертного совета, советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш обозначил: «Задача нашего конкурса — популяризировать в принципе экологичное движение, движение к улучшению экологии. Неважно, кто что там делает». При этом он отметил, что на конкурсе иногда не видно передовых технологий, которые можно было бы оценить как прорыв.

Руководитель экспертного совета, советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Торжественная церемония награждения финалистов состоится 26 ноября в отеле «Балчуг Кемпински». Это событие станет не только праздником для победителей, но и точкой отсчета для новых экологических инициатив, которые изменят нашу страну к лучшему.