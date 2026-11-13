Рецепт здоровья и здравомыслия: читать хорошие книги

Премия «Здравомыслие» уже многие годы объединяет под своим крылом важные знания о здоровье: книги от блогеров, врачей, медицинских журналистов. Фото: Miljan Zivkovic/Shutterstock/Fotodom

Премия «Здравомыслие» уже многие годы объединяет под своим крылом важные знания о здоровье: книги от блогеров, врачей, медицинских журналистов. Издательство «Комсомольская правда» также не первый год принимает участие в этом престижном конкурсе. И наши прекрасные книги не раз становились победителями в различных номинациях.

В этом году было около 170 соискателей, но в первый тур вышли только 93 книги, за которые потом голосовали читатели. Среди них были и книги издательства «Комсомольская правда»:

* «Вторая весна» к.м.н., гинеколога Динары Березиной о менопаузе - важном этапе в жизни каждой женщины.

* «У меня есть мозг» от терапевта, невролога Иоланты Лялите.

* «Путь врача. От выгорания к процветанию» от коллектива авторов «Академии Докстарклаб». Продолжение бестселлера «Быть врачом», победителя 2024 года.

Книга «Путь врача» набрала огромное количество голосов и вышла в финал премии в номинации «Рецепт здоровья». Это не удивительно: в книге честно и искренне 13 авторов – врачей разных специальностей – рассказали о том, как борются с выгоранием, как выстраивать практику, чтобы она приносила радость, и находить общий язык с пациентами.

Профессиональное жюри, в котором были представители Минздрава России, врачи, профессора и доктора медицинских наук, выбрало победителей в четырех номинациях:

* «Рецепт здоровья»: «В движении к себе. Как найти силы на тренировки и сделать физическую активность частью жизни», автор Юлия Черняк, издательство «БОМБОРА».

* «Шаг вперед»: «Ревматология в лицах. Как болезни меняли судьбы великих», автор Елена Выставкина, издательство «БОМБОРА».

* «Эскулап»: «Дежурство длиною в жизнь. 103 истории», автор Юлия Важенина, издательство «БОМБОРА».

* «Наука долголетия»: «Как победить свой возраст? 8 уникальных способов, которые помогут достичь долголетия», автор Алексей Москалев, издательство «БОМБОРА».

13 ноября, вручая награду победителям в номинации «Рецепт здоровья», заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко отметила, что уже многие годы премия объединяет не только авторов книг, редакторов и корректоров, но и читателей, которые становятся все более грамотными, стараются вести здоровый образ жизни. А это и есть основной рецепт здоровья и здравомыслия.

Подробнее о финалистах и победителях премии можно узнать на сайте.