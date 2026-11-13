На аренде не зарабатывают: стало известно, кто и как сдает квартиры в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Когда говорят об аренде, воображение обычно рисует инвестора с десятком квартир и большими доходами. Реальность оказалась куда ближе к обычной жизни. Аналитики центра Домклик провели опрос собственников недвижимости и составили портрет типичного арендодателя, сдающего жилье на долгий срок. Им оказался человек 40–45 лет, который работает по найму и сдает всего одну квартиру — а не десяток инвестиционных студий. И постоянно боится, что его обманут.
Основная часть арендодателей живет на официальный заработок: аренда для них — только приятная прибавка к основному доходу. Лишь у небольшой части опрошенных эти деньги являются основой бюджета.
Среди тех, кто сдает квартиры, люди самых разных профессий: работники торговли, строители и ремонтники, сотрудники производств, преподаватели и айтишники. Женщин среди арендодателей чуть больше, чем мужчин, а основная масса — люди зрелого, экономически активного возраста: чаще всего 40–49 лет.
Молодежи совсем мало, и это логично: чтобы сдавать недвижимость, ее сначала нужно приобрести или получить в наследство. А на это уходят годы.
Подавляющее большинство сдает жилье в том же регионе, где живет. То есть собственники находятся рядом со своими квартирами и могут лично контролировать их состояние. Почти все сдают ровно одну квартиру, изредка две, а профессиональных рантье, живущих именно на доход от сдачи жилья, почти нет: их доля настолько мала, что укладывается в статистическую погрешность.
— Абсолютное большинство российских арендодателей — не профессионалы в этой сфере, а люди, вышедшие на рынок сдачи жилья по стечению обстоятельств, — комментируют авторы исследования. — Для подобных собственников очень полезны сервисы-помощники — такие как Домклик Аренда.
Он бесплатный, берет на себя подбор жильца и гарантирует регулярное получение арендных платежей. С ним не нужно тратить вечера и выходные на поиск жильцов, показы и напоминания об оплате.
Собственнику остается только получать доход — спокойно и без лишних усилий.
Есть устойчивое убеждение, что квартиры под сдачу покупают целенаправленно, как бизнес-проект, чтобы вложить деньги и получать доход. Но данные говорят об обратном: почти три четверти квартир достались собственникам бесплатно, например, в наследство или по дарственной от родственников. Или были куплены на собственные средства — ипотеку брал лишь каждый четвертый.
Типичный арендодатель сдает «лишнюю» квартиру — ту, что осталась после переезда детей, досталась от родителей или используется как «бетонная копилка», пока не понадобится семье. Лишь каждый пятый осознанно приобретал жилье, чтобы получать доход от аренды.
Опыт сдачи при этом у людей есть: впервые этим занимается лишь каждый пятый, остальные уже сдавали жилье раньше — один–два раза или больше. Ищут жильцов примерно раз в год, а окончательное решение о выборе жильца большинство собственников принимает самостоятельно, не привлекая риелторов.
— Каждый такой поиск — это объявление, звонки и показы, а главное — риск ошибиться с ценой или с жильцом, — напоминают эксперты. — Сервис Домклик Аренда закрывает оба риска. Модель оценки анализирует множество параметров квартиры и рынка аренды и подсказывает рекомендуемую ставку. Дальше сервис размещает и продвигает объявление, фильтрует спам и принимает звонки, а все кандидаты проходят проверку и скоринг со стороны банка. В итоге собственник выбирает только среди проверенных будущих жильцов и тратит на поиск минимум усилий.
Каждый поиск жильца для российских арендодателей омрачается страхом: а вдруг попадется недобросовестный человек, который испортит ремонт или просто перестанет платить? И страх этот вполне оправдан.
Сдача недвижимости в России нередко сопряжена с рисками, и для собственников это серьезный стресс: по данным опроса, почти две трети из них хотя бы раз попадали в неприятную ситуацию с жильцом. Главная боль — задержка оплаты, на втором месте порча имущества (об этом сейчас полно видео в соцсетях), а на третьем — внезапный съезд без предупреждения, из-за которого квартира простаивает, а время на поиск новых жильцов уходит впустую.
Кстати, от каждого из этих рисков можно защититься заранее — с помощью сервиса Домклик Аренда. Если жилец задерживает оплату, сервис ее компенсирует, — и собственник получает деньги вовремя. Если жилец внезапно съезжает, сервис покрывает простой на время поиска нового арендатора. Ущерб имуществу возмещается по договору — в размере до 875 тыс. руб. А благодаря банковской проверке кандидатов вероятность столкнуться с недобросовестным жильцом снижается еще на этапе выбора.
Так что, если вы сдаете «лишнюю» квартиру и переживаете, что жилец испортит ремонт или перестанет платить, вы не одиноки. Но и оставаться с этими страхами один на один необязательно: сегодня есть инструменты, которые снимают рутину и закрывают риски, а собственник спокойно получает доход.
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