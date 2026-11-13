На аренде не зарабатывают: стало известно, кто и как сдает квартиры в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Когда говорят об аренде, воображение обычно рисует инвестора с десятком квартир и большими доходами. Реальность оказалась куда ближе к обычной жизни. Аналитики центра Домклик провели опрос собственников недвижимости и составили портрет типичного арендодателя, сдающего жилье на долгий срок. Им оказался человек 40–45 лет, который работает по найму и сдает всего одну квартиру — а не десяток инвестиционных студий. И постоянно боится, что его обманут.

ВОВСЕ НЕ РАНТЬЕ

Основная часть арендодателей живет на официальный заработок: аренда для них — только приятная прибавка к основному доходу. Лишь у небольшой части опрошенных эти деньги являются основой бюджета.

Среди тех, кто сдает квартиры, люди самых разных профессий: работники торговли, строители и ремонтники, сотрудники производств, преподаватели и айтишники. Женщин среди арендодателей чуть больше, чем мужчин, а основная масса — люди зрелого, экономически активного возраста: чаще всего 40–49 лет.

Молодежи совсем мало, и это логично: чтобы сдавать недвижимость, ее сначала нужно приобрести или получить в наследство. А на это уходят годы.

Подавляющее большинство сдает жилье в том же регионе, где живет. То есть собственники находятся рядом со своими квартирами и могут лично контролировать их состояние. Почти все сдают ровно одну квартиру, изредка две, а профессиональных рантье, живущих именно на доход от сдачи жилья, почти нет: их доля настолько мала, что укладывается в статистическую погрешность.

— Абсолютное большинство российских арендодателей — не профессионалы в этой сфере, а люди, вышедшие на рынок сдачи жилья по стечению обстоятельств, — комментируют авторы исследования. — Для подобных собственников очень полезны сервисы-помощники — такие как Домклик Аренда.

Он бесплатный, берет на себя подбор жильца и гарантирует регулярное получение арендных платежей. С ним не нужно тратить вечера и выходные на поиск жильцов, показы и напоминания об оплате.

Собственнику остается только получать доход — спокойно и без лишних усилий.

«Откуда недвижка?» Инфографика: Домклик

СДАЮТ СВОЕ

Есть устойчивое убеждение, что квартиры под сдачу покупают целенаправленно, как бизнес-проект, чтобы вложить деньги и получать доход. Но данные говорят об обратном: почти три четверти квартир достались собственникам бесплатно, например, в наследство или по дарственной от родственников. Или были куплены на собственные средства — ипотеку брал лишь каждый четвертый.

Типичный арендодатель сдает «лишнюю» квартиру — ту, что осталась после переезда детей, досталась от родителей или используется как «бетонная копилка», пока не понадобится семье. Лишь каждый пятый осознанно приобретал жилье, чтобы получать доход от аренды.

Инфографика: Домклик

Опыт сдачи при этом у людей есть: впервые этим занимается лишь каждый пятый, остальные уже сдавали жилье раньше — один–два раза или больше. Ищут жильцов примерно раз в год, а окончательное решение о выборе жильца большинство собственников принимает самостоятельно, не привлекая риелторов.

— Каждый такой поиск — это объявление, звонки и показы, а главное — риск ошибиться с ценой или с жильцом, — напоминают эксперты. — Сервис Домклик Аренда закрывает оба риска. Модель оценки анализирует множество параметров квартиры и рынка аренды и подсказывает рекомендуемую ставку. Дальше сервис размещает и продвигает объявление, фильтрует спам и принимает звонки, а все кандидаты проходят проверку и скоринг со стороны банка. В итоге собственник выбирает только среди проверенных будущих жильцов и тратит на поиск минимум усилий.

ПРОБЛЕМНЫЙ БИЗНЕС

Каждый поиск жильца для российских арендодателей омрачается страхом: а вдруг попадется недобросовестный человек, который испортит ремонт или просто перестанет платить? И страх этот вполне оправдан.

Сдача недвижимости в России нередко сопряжена с рисками, и для собственников это серьезный стресс: по данным опроса, почти две трети из них хотя бы раз попадали в неприятную ситуацию с жильцом. Главная боль — задержка оплаты, на втором месте порча имущества (об этом сейчас полно видео в соцсетях), а на третьем — внезапный съезд без предупреждения, из-за которого квартира простаивает, а время на поиск новых жильцов уходит впустую.

Кстати, от каждого из этих рисков можно защититься заранее — с помощью сервиса Домклик Аренда. Если жилец задерживает оплату, сервис ее компенсирует, — и собственник получает деньги вовремя. Если жилец внезапно съезжает, сервис покрывает простой на время поиска нового арендатора. Ущерб имуществу возмещается по договору — в размере до 875 тыс. руб. А благодаря банковской проверке кандидатов вероятность столкнуться с недобросовестным жильцом снижается еще на этапе выбора.

Так что, если вы сдаете «лишнюю» квартиру и переживаете, что жилец испортит ремонт или перестанет платить, вы не одиноки. Но и оставаться с этими страхами один на один необязательно: сегодня есть инструменты, которые снимают рутину и закрывают риски, а собственник спокойно получает доход.

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