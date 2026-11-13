«Лейтенантская проза»: документальный фильм о писателях на войне вышел

Масштабный творческий проект смотр продвижению современной фронтовой литературы — произведениям участников СВО и жителей прифронтовых территорий

Медиагруппа «Комсомольская правда» вместе с АНО «Центр “Ноосфера”» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит всероссийский конкурс «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Масштабный творческий проект смотр продвижению современной фронтовой литературы — произведениям участников СВО и жителей прифронтовых территорий.

Одним из важных этапов проекта стали съёмки и представление заинтересованным зрителям документального фильма «Лейтенантская проза». В картине рассказывается о становлении одноимённого направления в советской литературе, о поэтах и писателях — фронтовиках, которые приближали победу не только с оружием в руках, но и силой правдивого слова. Ведущим ленты выступил поэт, участник спецоперации гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов. Вместе со съемочной группой он прошел по боевым маршрутам, где в сороковые годы работали легендарные писатели.

В центре документального повествования оказались судьбы и творческий путь выдающихся мастеров слова: Юлии Друниной, Юрия Бондарева, Семена Гудзенко, Константина Воробьева и Василия Рослякова. Создатели картины показали, как сражались авторы и в каких условиях рождались их знаменитые произведения, ставшие великим культурным наследием.

Напомним, что в 1950 — 1960 годах, после окончания Великой Отечественной войны в советской культуре сформировалось целое направление - так называемая проза младших лейтенантов. Бывшие офицеры и солдаты, прошедшие через суровые битвы на передовой, предельно честно и без прикрас рассказывали читателям об окопной жизни и героизме русских людей в борьбе с фашизмом.

Посмотреть документальный фильм и подать на конкурс собственные произведения или проголосовать за наиболее тронувшие душу работы можно на сайте проекта.