Приговоренный к детям: Что стало с первым и единственным в России человеком, осужденным за склонение к аборту

Анастасия, вопреки уговорам, родила двойню Фото: Владимир ВОРСОБИН.

ДАМЫ ЖАЛЕЮТ «КОЗЛОВ»

Есть в России законы из разряда «как мы любим» - гладкие, жизнеутверждающие, сияющие, как хрусталь. Мы, русские, большие дети, обожаем сказочное, благородное, красивое.

От чего у нас законы часто и не работают...

Возьмем нашу новую полезную, как мы все уверены, кару - наказание за склонение к аборту («О запрете склонения беременных женщин к искусственному прерыванию беременности»). За три года закон успели принять большинство регионов. Три года он, оплодотворяющий, шагал по стране…

И нельзя сказать, что шагал зря. Нельзя сказать, что ни разу он не был применен, и никто из подлых «склонителей» пред ним не предстал.

Предстал! Кладовщик Рамиль Базеев из Мордовии был жестоко оштрафован на 5 тысяч рублей за преступное нежелание иметь детей от гражданки Анастасии Биктеевой. Она, вопреки его уговорам, родила двойню. И наказала папашу этой самой экзотической статьей.

О чем (в декабре прошлого года — читайте на нашем сайте KP.RU) я и сделал торжественный репортаж - «Папаш, предлагающих убить свое же дитя, надо наказывать!» В уверенности – вот-вот сбудется женская мечта: притащат беременные дамы любителей «поматросить-и-бросить» в суд для «юридической расправы». Вытащат нерешительных, запуганных, безответственных гадов на свет Божий, чтоб русские мужики в страхе забыли даже слово «аборт».

Только вот в чем дело… Помер закон.

Представьте, прошел год. Ни одного решения по всей России. Как отрезало. То ли российские женщины «козлов» своих пожалели, то ли связываться с судами не хотят.

Так и остался Рамиль единственным в России «склонителем к аборту». А Настя - единственной «склоняемой».

Об этом я вспомнил, когда такой закон вознамерилась ввести у себя еще и Тамбовская область.

Разумеется, без анализа общероссийской судебной практики. Главное - торжественно, пламенно, демографически верно. Как заявила местная министр здравоохранения Марина Македонская.

«Зачастую бывает, что неосторожные слова вроде: «Кто будет сидеть с твоим ребенком, некому сидеть, рожать тебе рано, тебе надо учиться» приводят к тому, что женщину провоцируют сделать аборт. Нести ответственность будет любой человек, который будет склонять женщину к прерыванию беременности!»

- Угу, – кивнул я. - Молодцы! Любой. Даже если отговаривать рожать будет несознательные, испуганные своим будущим родственники. Но тут надо идти дальше. Надо штрафовать главных виновников аборта – ставки по ипотеке и кредитам. Рост цен. Закрытие поликлиник и больниц.

Вот тут права министр – всех, кто мешает отчетности по демографии, под суд!

И тут я вспомнил – подождите, а как поживают пока единственные в России «клиенты» этого закона – Анастасия и Рамиль?

Позвонил Насте, в уверенности, что ничего хорошего не услышу – год назад она оперировала классически-женским проклятием – «каков подлец!»

«Тебе Бог дал сына и дочь (а ты хотел именно дочь, хотел ей косички заплетать!) и вдруг захотел их убить? Именно убить – я не вижу других слов! Ну, как так?!» - помню, возмущалась она.

- Как дела? – спрашиваю я ее через год.

И удивляюсь – неужели!

Невероятная история «склонителя к аборту» стала еще невероятнее…

ТЕСТ НА СЧАСТЬЕ

Тут надо напомнить – начало драмы. Добродушная, улыбчивая Анастасия – почти мать-героиня. У нее после рождения двойни, теперь пять детей. Но все от разных отцов.

Да, судьба обошлась с ней жестко. Один муж умер, с другим развелась, третий исчез. А последний – Рамиль оказался, мужиком, скажем прямо - типичным. Мнительным и нервным.

Беременность подруги, у которой и без того, трое малышей, он воспринял почему-то с ужасом.

Запаниковал, заговорил об аборте. Что обидело Анастасию. Но, как она говорит, больше всего ее поразили его подозрения – от кого дети.

- Я поехала к нему на работу – он кладовщик-продавец на складе, - вспоминает. - Взяла двойняшек, положила их в переноску (они еще в одну помещались). Он мне: «Привет». Тон пренебрежительный. Я: «Ты что трубки не берешь? С миром к тебе приехала, несмотря на свое состояние. Я тебе детей привезла посмотреть». Он: «А чего на них смотреть?» И тут у меня слезы, я стою, держу детей, и говорю: «Я тебя поняла».

В ярости Базеева подала в суд не только на алименты. Кто-то из соцопеки вспомнил, что в Мордовии приняли тот самый закон о наказании за склонение к аборту, но предупредили – никогда эту диковину не применяли. Как это делать - черт его знает. На Анастасия была так переполнена обидой на «муженька», что решила поучаствовать в юридическом эксперименте. В департаментах долго составляли нужную бумагу (федеральный прецедент все-таки), к счастью, в суде Базеев простодушно признался – сказал: «А если сделать аборт? Что такого?!» - чем облегчил карательную процедуру.

Так Базеев стал знаменитым. Оштрафовали его торжественно. Под телекамеры. Грустное, ошарашенное лицо Первого Наказанного за Слово «Аборт» – транслировалось на всю страну…

Более того, Настя дополнительно – опять-таки в пику «горе-папаше» - затеяла тест на отцовство. Чтобы показать – как несправедлив, как вероломен был он.

И вот Настя с гордостью рассказывает – готов тест. Доказано медициной - Базеев действительно отец двойни.

Замечаю, что голос у Насти странный. Необычный. Счастливый-счастливый…

Рамиль Базеев из Мордовии был жестоко оштрафован на 5 тысяч рублей за преступное нежелание иметь детей от гражданки Анастасии Биктеевой Фото: Владимир ВОРСОБИН.

СОВЕСТЬ ДЛЯ МУЖИКА — КАК ГЛОТОК ВОЗДУХА

«Горе-отца» Базеева, говорит, словно подменили.

Несмотря на шумиху в прессе и всероссийскую известность, тот не скрылся. Наоборот. Явился с повинной.

С детьми возится, – души в них не чает. Причем не только со своими – Богданом и Варварой – а любит и заботится о всех малышах.

Странное дело. Единственный осужденный за принуждение к аборту оказался любящим отцом и вообще – хорошим, добрым человеком.

Любое желание Анастасии (это она говорит с гордостью) выполняет мгновенно - помогает по дому, приносит деньги, ездит за продуктами, гуляет с детьми. И каждый вечер они садятся ужинать…

- Всей семьей? – спрашиваю.

Биктеева стеснительно улыбается – мол, главное, вместе. А насчет семьи - посмотрим…

Других детей у 40-летнего Базеева нет. Видимо, очень вовремя проснулись отцовские чувства.

Так что, анти-герой моего прошлого репортажа Рамиль Базеев, не бросивший своих – жму вам руку. Стали героем. Молодец. У вас с Настей отличные дети и, уверен, счастливая жизнь….

Настя, кстати, считает, что ни пресса, ни суд, ни этот странный закон, который лишил их семью 5 тысяч рублей, ни даже я со своим прошлогодним репортажем – тут не причем.

Говорит - она так неудержимо и бескомпромиссно хотела детей, что захотел и Рамиль. Что нашлась у мужика душа и совесть, которую не заменит ни один закон…

Ведь душа и совесть или есть. Или нет.

Кстати, региональные законодатели. Кто там следующий по принятию гладких, жизнеутверждающих, сияющих, как хрусталь, законов – вы хоть перед принятием поинтересуйтесь у судов, работают ли?

Чисто из любопытства, конечно…

А если нет, может, задумаетесь - от чего?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов:

Запрет есть, да запрещаловка не выросла

Законы о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности приняты уже в 28 регионах страны. В Калининградской области и Санкт-Петербурге запрещенным поведением названы уговоры, предложения, подкуп и обман. При этом калининградский перечень открыт: он дополнен формулировкой «иным способом». В Кировской области перечислены уговоры, подкуп, обман и угрозы. В Республике Алтай, Крыму и Приморском крае, помимо уговоров, подкупа и обмана, названы шантаж и использование служебной зависимости. В Хабаровском крае уговоров в перечне нет: там указаны угрозы, подкуп, обман и использование служебной зависимости.

На практике один из наиболее сложных вопросов – разграничение допустимого разговора и противоправного давления. Выражение мнения еще не правонарушение.

В изученных мной региональных законах прямо оговорено, что информирование врачом о медицинских и социальных показаниях не относится к склонению. В Хабаровском крае из определения исключены члены семьи – если муж убеждает жену сделать аборт, его действия не подпадают под действие закона.

Кроме того, в ряде регионов прописано - работодатель не должен использовать зависимое положение работницы, чтобы повлиять на ее решение относительно беременности, угрожать увольнением или ухудшением условий труда.

Оценивать практическую результативность запретов пока непросто. Если у семьи нет жилья и достаточного дохода, если женщина остается без поддержки отца ребенка, если ей недоступны медпомощь и социальное сопровождение, один запрет этих проблем не решит. Закон запретил склонение к аборту, но не дал ясного ответа, что именно считать склонением и как это доказывать.

Где граница между советом и давлением? Как установить, что человек действовал именно с целью повлиять на решение женщины? Особенно если разговор происходил без свидетелей.

И получается - запрет существует, а понятного механизма его применения до сих пор нет.

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