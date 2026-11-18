Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Среди них — свыше 9000 гарантированных подарков, которые можно получить за привычные покупки, и ещё 1700 призов, которые будут разыграны среди участников. В их числе — автомобили, путешествия, гаджеты и другие подарки.

Испытать удачу или выбрать приз

Отправиться на Байкал, увидеть северное сияние или выиграть один из трёх автомобилей — в этом году «Пятёрочка» предлагает добавить к новогодним желаниям ещё несколько пунктов. Среди призов, которые будут разыграны в рамках «Рябинобума», — гаджеты, бытовая техника, денежные вознаграждения, подарочные сертификаты и путешествия. Три автомобиля предоставит генеральный партнёр акции «Апельсин». В числе суперпризов от «Пятёрочки» — сертификаты на покупки номиналом 100 тысяч рублей.

При этом испытать удачу — не единственный способ получить подарок. В «Магазине призов» предусмотрено более 9000 гарантированных призов. Среди них — фирменный мерч «Пятёрочки», сертификаты на покупки и баллы лояльности «Х5 Клуба» — от 10 тысяч до 500 тысяч баллов.

Главное отличие «Рябинобума» от привычных розыгрышей — возможность самостоятельно выбирать, на что потратить накопленные рябинки. Это специальная игровая валюта акции, которую можно заработать за покупки и выполнение заданий. Рябинки можно обменять на билеты в понравившиеся розыгрыши или накопить на гарантированную награду.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Как превратить покупки в рябинки

Для участия в «Рябинобуме» достаточно открыть мобильное приложение «Пятёрочка», подтвердить участие в акции и выбрать задания по душе. Например, совершить покупку на 700 рублей, купить товары партнёров акции или заказать продукты с доставкой. За выполнение заданий начисляются рябинки. Выполнять все задания необязательно — можно выбрать только те, которые вам интересны.

Накопленные рябинки можно потратить на билеты для участия в розыгрышах стоимостью от 15 до 300 рябинок. Причём на понравившийся приз можно приобрести сразу несколько билетов, увеличив свои шансы на победу. А за выполнение отдельных заданий участники смогут получать купоны на товары за 1 рубль.

Все покупки автоматически учитываются при использовании карты лояльности «Х5 Клуба», а информация о выполненных заданиях и накопленных рябинках отображается в мобильном приложении.

Рябинки можно не только собирать, но и выигрывать

Для тех, кто любит мобильные игры, «Пятёрочка» приготовила ещё один способ пополнить запас рябинок. В приложении появится игра-головоломка, в которой нужно собирать фишки одинакового цвета и проходить уровни.

За игровые успехи участники будут получать дополнительные рябинки и моментальные призы: скидочные купоны на покупки в «Пятёрочке», специальные предложения на отдельные товары и промокоды на подписки партнёрских сервисов. Среди возможных бонусов — скидка 15% на сыры и выгодные предложения на другие продукты.

Так что даже небольшая пауза за мобильной игрой может обернуться приятным бонусом к следующему походу за покупками.

Партнёры добавят рябинок

Пополнить запас рябинок помогут и партнёры «Пятёрочки». Так, за оформление карты генерального партнёра акции «Апельсин» в период «Рябинобума» можно получить сразу 10 тысяч рябинок.

К акции также присоединились бренды Delikaiser, WHISKAS®, Perfect Fit, AROMA DROP, Huggies и «Сады Придонья». Покупая товары этих марок и выполняя специальные задания, участники смогут зарабатывать дополнительные рябинки.

В течение «Рябинобума» покупателей будут ждать новые задания, призы и специальные предложения. Акция продлится до 11 января 2027 года.

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