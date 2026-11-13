Ролик о забастовке дальнобойщиков из-за атак на трассы оказался фейком

Как оказалось, сообщение содержит все признаки откровенного фейка Фото: Виктория МИНАЕВА.

В соцсетях появились сообщения, что водители грузовиков в южных регионах отказываются выходить в рейсы и массово готовят заявления на увольнение из-за ударов по трассам. В качестве доказательства – видео, в котором дальнобойщики жалуются на риски и рассказывают об акции протеста. «Комсомольская правда» выяснила, где был снят ролик и что происходит на самом деле.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как оказалось, сообщение содержит все признаки откровенного фейка. Во-первых, в средствах массовой информации и даже на профильных форумах самих водителей нет ни одного упоминания о подобной массовой акции протеста.

Сама новость пришла из неофициальных каналов. Впервые этот ролик был замечен в соцсетях. Если заглянуть в профиль канала, который его распространял, можно заметить, что аккаунт зарегистрирован совсем недавно. У него нет ни одного подписчика, а в ленте загружено менее десяти видео. Все публикации на канале однотипные и рассказывают о якобы существующем топливном кризисе в России. Более того, многие ролики сопровождаются пометкой о применении искусственного интеллекта. Это прямо указывает на фейковый характер контента, сгенерированного нейросетью.

В самом тексте поста нет указания на конкретный регион, где якобы проходит акция или где снималось видео. Качество картинки крайне низкое, из-за чего невозможно разглядеть нашивки на куртках или отметки на карте на заднем фоне. Люди одеты в теплую зимнюю одежду. При этом в центральной части России и в приграничных территориях снежного покрова до сих пор нет. Если же предположить, что это Сибирь или Дальний Восток, то там нет массовых атак дронов по дорогам и мостам, чтобы вызвать протест. Это подтверждается официальными данными Минобороны.

Еще один яркий признак — прямой призыв поддержать акцию протеста. Такие часто звучат после эмоциональных текстов фейков, чтобы вызвать отклик у аудитории.

Ролик также имеет явные признаки генерации нейросетью. Голос водителя звучит слишком ровно, студийно и чисто для съемки на улице в ветреную погоду рядом с дорогой. Фоновый шум трассы наложен отдельной дорожкой с постоянной громкостью и совершенно не меняется при приближении оператора к говорящему.

Люди вокруг главного спикера ведут себя крайне неестественно. Особенно это заметно по женщине справа и мужчине в белой куртке, которые на протяжении почти всего ролика стоят неподвижно, словно кадр был искусственно зациклен или растянут под длину записанного звука.

Попавший в кадр мужчина — это реальный участник забастовок водителей большегрузов, проходивших еще в 2015 году. Архивные кадры с ним были взяты из старого телесюжета канала, внесенного теперь Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а его деятельность признана нежелательной в России. Таким образом, создатели ролика просто использовали архивные материалы, склеив их с помощью нейросетевой генерации.