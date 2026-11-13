Цифровая медицина: как технологии меняют опыт пациента и работу клиник

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В легендарном Голубом зале медиагруппы «Комсомольская правда», аудитория которой сегодня превышает 52 миллиона человек, прошла дискуссия о цифровой медицине в рамках премии «Клиника года». Модератором встречи выступила научный журналист радиостанции «Комсомольская правда» Мария Баченина. Вместе с управленцами и врачами-практиками участники дискуссии выясняли, где «цифра» действительно работает на здоровье пациента, а где остается дорогим трендом.

Открыла встречу Анна Александровна Шашлова, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», издатель журнала «Хороший доктор». Она напомнила, что премии уже 12 лет, а ее главная сила - в сочетании народного голосования и оценки профессионального жюри:

- Премия уникальна тем, что мы не стремимся оценить качество лечения, но смотрим на клиники с точки зрения сервиса и общения с пациентом. Можно блестяще вылечить, но человек все равно останется недовольным, если сервис клиники оказался не на высоте или пациента не устроило общение с врачом или сотрудником клиники. В этом году мы возобновили премию в Москве. В следующем планируем сделать ее всероссийской.

Экономика «цифры»: инструмент или дорогой хайп

Цифровые сервисы уже меняют путь пациента от онлайн-записи до сложных операций. Однако главный вопрос для руководителей медорганизаций - окупаемость таких вложений.

Владимир Юрьевич Гераскин, управляющий партнер медицинской консалтинговой компании ДМГ, эксперт Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, независимый член совета директоров ГК «Медскан», предложил разделить цифровую медицину на сегменты.

Пациенту нужны онлайн-запись, телемедицина и напоминания, а клинике - привлечение новых людей. Такие решения работают на бизнес. А вот системы поддержки врачебных решений часто ложатся на клинику дополнительным расходом, так как весь российский рынок государственной и частной медицины составляет около 8 триллионов рублей, и платить за лишние опции готовы не все.

- Сегодня мы находимся на этапе ранней цифровизации, когда каждая клиника что-то внедряет у себя, но единого драйвера нет. Зачастую получается несобранный калейдоскоп. Если цифровое облегчение не приносит клинике понятной экономической пользы, внедрение почти всегда оказывается либо принудительным, либо хайповым, - отметил Владимир Гераскин.

Персонализация против шаблонов

Там, где технология экономит время и повышает точность диагностики, она быстро становится стандартом. Виктор Алексеевич Лиховидов, врач-офтальмолог, лазерный хирург World Vision Clinic, рассказал, как цифровая диагностика помогает выстроить «цифровой портрет» глаза пациента:

- Мы собираем данные, делаем карту роговицы, понимаем все размеры до миллиметра. Пациент часто приходит с твердым «хочу вот такой метод или хрусталик», но мы подбираем лечение строго персонализированно. Искусственный интеллект отлично помогает обрабатывать массив данных, но поставить диагноз и нести ответственность может только врач.

Пример глубокой трансформации целого направления привела Юлия Сергеевна Морозова, руководитель центра гнатологии в России «Так Как Надо.», гнатолог, стоматолог-ортопед, ортодонт.

В клинике выстроили сквозную цифровую систему от развернутого анамнеза жизни и анализа КТ и МРТ с участием рентгенологов и ИИ до цифрового моделирования положения челюсти. Это позволило сократить сроки реабилитации с 6-12 месяцев до полутора, а пациенты охотно платят за сложную диагностику, видя ее ценность.

- Все ошибки лечения начинаются с недодиагностики. Вся наша система сейчас полностью оцифрована, и технологии помогают нам преодолеть рутину. Но каждый пациент уникален, и ту дорожку, по которой он пришел к своей проблеме, искусственный интеллект не повторит, - подчеркнула Юлия Сергеевна.

Опыт клиник: фокус на процессах и живом общении

В заочном продолжении дискуссии представители ведущих стоматологических и медицинских центров подтвердили, что технологии работают только в связке с грамотным управлением.

Светлана Николаевна Куприна, коммерческий директор клиники ХФЕ, отметила, что цифровизация обращений и медкарт бережет время и снижает риск потери данных, но внедрять нейросети ради моды бессмысленно:

- ИИ-операторы звонков и автоматические отчеты не всегда оправдывают затраты. В ХФЕ первичную консультацию проводят консультанты-трихологи, чтобы врач получил подготовленного пациента и сосредоточился на медицине. Единая национальная база данных в будущем станет большим шагом вперед, но ключевые решения должны оставаться за человеком.

Надежда Николаевна Янченко, заместитель генерального директора клиники «П-ДЕНТ», обратила внимание на то, как «цифра» помогает управлять экономикой приема и работать с тревогой пациентов:

- Онлайн-запись снижает потери слотов, а медицинская информационная система показывает загрузку врачей и конверсию. С пациентами, которые приходят с готовыми диагнозами от нейросетей, мы не спорим - выслушиваем, объясняем ограничения алгоритмов и опираемся на очный осмотр. В ближайшие годы наш приоритет - интеграция с ЕГИСЗ и контроль состояния пациента после лечения.

Евгений Андреевич Игошин, руководитель зуботехнической лаборатории, член совета директоров ГК «Дантистофф», поделился опытом оцифровки производства:

- Мы начали путь цифровизации не с покупки программы, а с разбора рабочих процессов, после чего объединили учет заказов и планирование работ в единую систему. Производительность нашей зуботехнической лаборатории выросла на 10-15 процентов, а затраты снизились на 10-20 процентов. Главное - появилась возможность видеть весь путь заказа и принимать решения на основе данных, а не предположений.

Взгляд на 10-15 лет вперед

Завершая дискуссию, эксперты заглянули в будущее отрасли. По прогнозу Владимира Гераскина, в ближайшие 10-15 лет медицину ждут структурные перемены.

На первичном приеме появятся цифровые помощники, которые будут собирать жалобы и выдавать базовые рекомендации, забирая на себя функцию первичной диспетчеризации пациентов вместо привычного терапевта. Страховые тарифы станут индивидуальными по аналогии с банковским скорингом, а высокотехнологичная хирургия продолжит централизоваться с развитием дистанционных операций.

При этом участники встречи сошлись в главном. Никакие алгоритмы не заменят личность врача, его честность и умение поддержать человека. Сочетание сильного цифрового контура и живого профессионального общения становится сегодня главным конкурентным преимуществом клиник.