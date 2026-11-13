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Общество13 ноября 2026 15:00

В пятницу 13-го россияне рассказали, верят ли в приметы

KP.RU: 35% опрошенных россиян считают себя суеверными
Кристина СОБОЛЕВА
Можно отмахиваться от суеверий, но подсознательно они все равно влияют на нашу жизнь, уверены участники опроса

Можно отмахиваться от суеверий, но подсознательно они все равно влияют на нашу жизнь, уверены участники опроса

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сегодня - пятница 13-е, согласно суевериям, пугающее сочетание и несчастливый день. Приметы указывают: в эту пятницу лучше отменить дальние поездки, не ссориться с близкими и никому не давать в долг. При этом сами россияне признались, что не особо-то верят в приметы и следуют каким-либо ритуалам. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 61% опрошенных сообщили, что не верят в приметы, не боятся черных котов, разбитых зеркал и пятницу 13го. По словам опрошенных, суеверия – это никакие не прогнозы и предсказания, никакой мистической силы они не имеют, поэтому и верить в них смысла нет.

«У меня дома черный кот живет, я ничего не боюсь», - улыбается участник опроса.

«А я родился в пятницу 13го, так что ни в какие приметы не верю», - говорит другой.

«Поменьше надо верить в суеверия, и жизнь сразу наладится,» - рассуждает третий.

«Это все предрассудки, во что люди верят, то с ними и случается», - пожимает плечами еще одна участница опроса.

35% опрошенных россиян считают себя суеверными

35% опрошенных россиян считают себя суеверными

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Однако 35% опрошенных респондентов признались, что в приметы верят. Можно отмахиваться от суеверий, но подсознательно они все равно влияют на нашу жизнь, уверены участники опроса.

«Верю в хорошие приметы. Но если передо мной пробежит кошка черная, возьмусь-таки за пуговицу. Это скорее всего атавизм из детства, бабушки и мама верили в эту примету, и меня напугали», - делится участница опроса.

«Стала верить после того, как в пятницу 13го меня однажды сбила машина», - хмурится другая.

«Да, верю и пользуюсь! Это скорее о том, что относят к разряду непознанного, к суевериям, снам и так далее, так как это всегда работает, как бы кто к этому не относился», - рассказывает третий.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,4 тысячи человек.