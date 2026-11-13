В пятницу 13-го россияне рассказали, верят ли в приметы

Можно отмахиваться от суеверий, но подсознательно они все равно влияют на нашу жизнь, уверены участники опроса Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сегодня - пятница 13-е, согласно суевериям, пугающее сочетание и несчастливый день. Приметы указывают: в эту пятницу лучше отменить дальние поездки, не ссориться с близкими и никому не давать в долг. При этом сами россияне признались, что не особо-то верят в приметы и следуют каким-либо ритуалам. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 61% опрошенных сообщили, что не верят в приметы, не боятся черных котов, разбитых зеркал и пятницу 13го. По словам опрошенных, суеверия – это никакие не прогнозы и предсказания, никакой мистической силы они не имеют, поэтому и верить в них смысла нет.

«У меня дома черный кот живет, я ничего не боюсь», - улыбается участник опроса.

«А я родился в пятницу 13го, так что ни в какие приметы не верю», - говорит другой.

«Поменьше надо верить в суеверия, и жизнь сразу наладится,» - рассуждает третий.

«Это все предрассудки, во что люди верят, то с ними и случается», - пожимает плечами еще одна участница опроса.

35% опрошенных россиян считают себя суеверными Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Однако 35% опрошенных респондентов признались, что в приметы верят. Можно отмахиваться от суеверий, но подсознательно они все равно влияют на нашу жизнь, уверены участники опроса.

«Верю в хорошие приметы. Но если передо мной пробежит кошка черная, возьмусь-таки за пуговицу. Это скорее всего атавизм из детства, бабушки и мама верили в эту примету, и меня напугали», - делится участница опроса.

«Стала верить после того, как в пятницу 13го меня однажды сбила машина», - хмурится другая.

«Да, верю и пользуюсь! Это скорее о том, что относят к разряду непознанного, к суевериям, снам и так далее, так как это всегда работает, как бы кто к этому не относился», - рассказывает третий.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,4 тысячи человек.