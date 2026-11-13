Русский язык в центре внимания: всероссийская олимпиада о культуре обновляет формат

Проект стал продолжением олимпиады «Культура вокруг нас», которая проводилась на платформе на протяжении трех лет. В обновленном формате организаторы расширили тематику заданий, сделав акцент на русском языке и его связи с культурой, историей и литературой. Первый тур продлится до 23 ноября, второй начнется 26 января 2027 года. Участие бесплатное. Олимпиада проводится при поддержке АНО «Национальные приоритеты» и национального проекта «Семья».

Партнёрами олимпиады выступают портал Культура.рф и инициативы нацпроекта – Библиотеки нового поколения, конкурс «Это у нас семейное» и программа «Пушкинская карта». Интерактивные задания помогут школьникам не только проверить свои знания, но и узнать новое, развить свои эрудицию, воображение, образное и системное мышление.

В текущем формате олимпиада проводится в первый раз и объединяет детей со всей страны вокруг тем, связанных с русским языком, литературой и историей.

«В этом году мы обновляем формат олимпиады: теперь она посвящена не только культуре, но и русскому языку как её фундаменту. Язык — это основа, через которую передаются смыслы, история и традиции. С помощью интерактивных заданий мы показываем детям, как языковые знания применяются в жизни: ребята составляют слова на "Фабрике слов", находят палиндромы в "Волшебной рукописи", узнают происхождение названий музеев и театров или разбираются в старинных словах в задаче "У лекаря". Такие задачи помогают развивать логику, языковую интуицию, расширять словарный запас и точнее выражать свои мысли», — отмечает руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.

В олимпиаду вошли 7 интерактивных заданий, посвящённых русскому языку и культуре. Участникам предстоит разгадывать словесные головоломки, находить закономерности в языке, узнавать происхождение слов и знакомиться с их старинными значениями. Олимпиада не требует специальных знаний: все сложные понятия объясняются во вводных частях заданий, что делает участие комфортным и познавательным для детей любого возраста.

При этом задания охватывают разные аспекты русского языка — от правил произношения и словообразования до истории слов и их значений. Среди них:

- «Наша семья» – определение родственных связей и названий членов семьи;

- «Новости школы искусств» – подбор слов, подходящих по смыслу и грамматической форме;

- «Волшебная рукопись» – поиск слов и словосочетаний, которые одинаково читаются в обоих направлениях;

- «Город культуры» – знакомство с происхождением названий культурных учреждений;

- «Встреча одноклассников» – тренировка правильной постановки ударений в словах;

- «У лекаря» – знакомство со старинными названиями частей тела;

- «Фабрика слов» – составление слов из предложенных частей.

Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте или войти под своим логином и паролем от Учи.ру. На выполнение заданий отводится 60 минут. Олимпиада проходит в два тура. Сведения о победителях 2 тура будут переданы в государственный информационный ресурс (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности. Это позволит школьникам:

- заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз по решению организации;

- претендовать на получение грантов президента Российской Федерации;

- стать участником научно-образовательных программ и проектов фонда «Талант и успех».

Подробности — на сайте.

Справочная информация:

Национальный проект «Семья» делает культуру доступной для каждого жителя страны, даже в отдаленных регионах и в сельской местности, а также обеспечивает условия для творческой самореализации россиян. По нацпроекту ежегодно открываются современные кинозалы и модельные библиотеки, обновляются музеи, театры, Дома культуры и детские школы искусств. Выделяются гранты на организацию фестивалей и выставок, реализуются волонтерские инициативы и творческие проекты, проводятся культурно-просветительские программы для молодежи, которые можно посетить в том числе по Пушкинской карте.