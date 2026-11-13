В России определили лучших маркетологов: Выдано сразу 157 наград – и вот кому

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля Перспектум

В России подвели итоги пятого сезона фестиваля маркетинговых услуг «Перспектум», вручив победителям 157 наград. Церемония прошла 10 ноября в рамках Национального рекламного форума. В число лауреатов вошли Яндекс, СберМаркетинг, ВТБ, Ozon, Билайн, JAMI LUP и другие компании.

Юбилейный сезон отметился сразу несколькими изменениями. Фестиваль получил новый фирменный стиль, а конкурсную программу разделили на четыре тематических направления. Кроме того, впервые за четыре года награждение состоялось в очном формате.

В этом году организаторы получили рекордные 350 с лишним заявок. Их оценивали более 90 специалистов рекламной индустрии. По результатам конкурса присудили один Гран-при, 34 золотые, 63 серебряные, 56 бронзовых и три специальные награды.

Гран-при в направлении «Торговый маркетинг» достался кампании «Барни. Вырасту и стану», которую подготовили компании «Севен» и «Мон’дэлис Русь». В основе проекта лежала идея познакомить детей с разными профессиями через игровые задания, образовательные материалы и инструменты ритейл-медиа.

Генеральный директор ООО «Севен» Елена Леонова рассказала, что отправной точкой для команды стал знакомый каждому с детства вопрос о будущей профессии. Реализовать задумку помогла в том числе коллаборация с Hobby Games.

«Каждый элемент, вплоть до упаковки, отражал главную идею. Так из промо вырос просветительский проект, решающий и важные социальные, и бизнес-задачи», — отметила Леонова.

Всего в торговом маркетинге вручили 21 награду. Среди обладателей золота оказались проекты «Сказки от Юбилейного» от emg и Mon’delez Rus, «Формат, который хайпует» от Affect и Select Перекресток. Сразу несколько высших наград получила кампания «Остро выгодно!» от СберМаркетинга и «Ленты».

Еще девять наград распределили в блоке «Спортивный и развлекательный маркетинг». Единственное золото завоевал проект «Синий трактор × 1-й ДСК: из мультфильма — в квадратные метры» от FUSE MDG, Proximity Media, ГПМ Реклама и ГК ФСК. Остальные участники получили пять серебряных и три бронзовые награды.

Член жюри и медиа-баинг директор JAMI LUP SPORT Кирилл Крахмалев также обратил внимание на беговой марафон Winline. По его мнению, этот проект показывает, как спортивные бренды могут выходить за пределы привычных футбольных и хоккейных форматов, предлагая аудитории новые способы взаимодействия. Еще одним интересным примером специалист назвал приложение «ГОЛ».

«У приложения „ГОЛ“ сильная сторона — точное попадание в свою аудиторию и качественно выстроенная интеграционная кампания, которая позволила за короткий срок получить заметный и измеримый результат», — пояснил Крахмалев.

В направлении «Событийный маркетинг» эксперты отметили 43 работы. В числе золотых победителей оказался СберМаркетинг с показом театральных образов AI-оперы «Мандрагора» на Парящем мосту в московском парке «Зарядье». В работе над постановкой использовались технологии искусственного интеллекта.

Директор Центра технологий СберМаркетинга Константин Поляничев рассказал, что команда хотела выйти за рамки традиционного театрального формата. При этом созданные нейросетями материалы впоследствии дорабатывали специалисты.

«Нейросети Сбера помогли нам воссоздать либретто оперы, создать концепции декораций, костюмов и аксессуаров, которые затем дорабатывались человеком и воплощались в жизнь. Благодаря этому постановка получила уникальный и современный визуальный язык повествования», — подчеркнул Поляничев.

Наибольшее число наград пришлось на «Потребительский маркетинг». Здесь жюри отметило 65 проектов, в которых бренды использовали цифровые технологии, необычные форматы общения и новые способы привлечения аудитории.

Среди лауреатов — кампания «Километры хороших историй на Авито Авто», созданная JAMI LUP, «Авито Авто» и Spot Lab. Ее авторы решили вернуть известное шоу «Тачку на прокачку» с Xzibit, предоставив пользователям возможность самим поучаствовать в проекте. Работу отметили сразу в двух номинациях.

Представители команды признались, что реализация идеи потребовала немало усилий из-за масштаба проекта и ограниченного времени.

«Проект был непростым и масштабным, а сроки очень короткими, поэтому особенно ценно, что благодаря слаженной работе команды нам удалось не только всё успеть, но и получить такие классные результаты», — поделились авторы кампании.

Отдельное место в конкурсной программе заняли молодые специалисты. В категории «Лучшая студенческая кампания» присудили 19 наград. Участники представили собственные решения в сфере цифрового маркетинга, коммуникаций, организации мероприятий и разработки креативных стратегий. Наиболее оригинальные работы дополнительно отметили в трех специальных номинациях.

Ознакомиться с полным перечнем победителей пятого сезона и узнать подробности конкурсных проектов можно на официальном сайте «Перспектума».