Лидеры бизнеса: Стартует десятый сезон Национальной премии «НПБК. Эффективность»

Фото предоставлено пресс-службой НПБК. Эффективность

16 ноября стартует десятый сезон Национальной премии бизнес-коммуникаций «НПБК. Эффективность». О юбилейном запуске сообщили организаторы: к круглой дате они пересмотрели конкурсную программу, расширили ключевые блоки, завели новое направление и открыли Базу знаний. Заявки принимают до 2 апреля 2027 года.

За девять лет премия собрала вокруг себя ведущих игроков бизнеса и коммуникационной индустрии, обзавелась авторитетным экспертным сообществом и научилась оценивать результативность маркетинговых и технологических решений. К юбилею оргкомитет перекроил конкурсную архитектуру: лучшее из прошлых лет оставили, а программу дополнили направлениями, которые рынок требует прямо сейчас.

Главное изменение — три основных блока: «Маркетинг», «Технологии» и «Социальная ответственность». Блок «Маркетинг» вырос заметно — теперь в нём 30 номинаций, от отдельных кампаний до комплексных стратегий развития бизнеса. В «Технологиях» шесть номинаций: акцент сделали на инновациях, искусственном интеллекте, автоматизации и цифровых инструментах, которые приносят бизнесу реальные результаты. А блок «Социальная ответственность» объединил два равнозначных направления — социальные проекты и HR-коммуникации. Первое охватывает благотворительные, экологические и культурные инициативы, второе — развитие HR-бренда, привлечение и удержание сотрудников, внутренние коммуникации и репутацию работодателя.

Появление социального блока не случайно. В 2026 году по инициативе АКАР подписали первый отраслевой меморандум о продвижении традиционных семейных ценностей в рекламных конкурсах и фестивалях, и «НПБК. Эффективность» к нему присоединилась. Председатель совета директоров АО ХК «СДС», вице-президент АКАР Анастасия Горелкина отметила, что социальное влияние проектов должно оцениваться на профессиональном уровне, а не оставаться за рамками конкурсных программ. По её словам, бизнес влияет на жизнь людей и внутри компании, и за её пределами, поэтому нужны инструменты оценки этой работы.

Ещё одна новинка сезона — База знаний НПБК. Это информационно-образовательная платформа с экспертизой и практическим опытом лидеров индустрии: аналитика, рекомендации по подготовке заявок, разъяснения критериев оценки и записи вебинаров. Участникам она поможет лучше подготовиться к отбору, а сообществу даст доступ к актуальным исследованиям и опыту рынка.

Судить работы будут более 100 лидеров индустрии — владельцы и руководители крупных компаний, директора по маркетингу, топ-менеджеры агентств и специалисты по технологиям. Сначала жюри формирует шорт-лист, затем распределяет золото, серебро и бронзу, а финальное слово за Высшим советом Гран-при. Оценивают стратегическую обоснованность, качество реализации и конкретные показатели влияния на бизнес или общество. Директор департамента рекламы «Снежной Королевы» и член жюри с момента основания премии Татьяна Голышева призналась, что уровень работ растёт с каждым сезоном, а в юбилейном она ждёт проектов с инновационными решениями и ретроспективы лучших кейсов за десять лет.

Победители юбилейного сезона получат обратную связь от экспертов жюри, новые деловые контакты и возможность укрепить позиции в Рейтинге бизнес-эффективности НПБК. Генеральный продюсер премии Валерия Мегрибанова подчеркнула, что десятый сезон — повод не только подвести итоги, но и задать новые ориентиры: понятие эффективности выходит за рамки маркетинговых показателей, охватывая технологии и социальные инициативы. В планах — превратить НПБК в масштабную платформу для профессионального диалога. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в июне 2027 года.