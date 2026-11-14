Погода в Москве 14 ноября 2026: после рекордного ливня — облачно с прояснениями

Облачно с прояснениями и небольшие осадки ожидаются в Москве 14 ноября 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Суббота, 14 ноября, станет для москвичей днем восстановления после мощнейшего ноябрьского ливня. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на 14 ноября в столице выпадет до 28 миллиметров осадков — это станет суточным рекордом с 1967 года. Однако к утру субботы циклон отступит.

Погода в Москве 14 ноября 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 3–5 градусов. Это достаточно прохладно, но в пределах климатической нормы для середины ноября. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для облачной погоды.

Осадки в Москве 14 ноября 2026 года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По области местами возможны умеренные осадки. Ночью дождь сохранится, местами сильный. Это уже остаточные явления мощного циклона, который обрушился на столицу накануне. Зонт лучше взять с собой — погода пока нестабильна.

Ветер, давление и предупреждения МЧС

Ветер в субботу будет западным со скоростью 3–7 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 738 мм ртутного столба, ночью — 745 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

МЧС России по Московской области предупредило о сильном дожде в Подмосковье с 19:00 пятницы, 13 ноября, до 4:00 субботы, 14 ноября. Жителей и гостей региона призвали быть внимательными в непогоду. Несмотря на то что пик ливня пришелся на ночь, последствия могут ощущаться и в течение дня — на дорогах возможны лужи, а в низинах — подтопления.

Что ожидает москвичей в ближайшие дни

По прогнозу Евгения Тишковца, к субботнему утру дожди ослабнут: циклон уйдет вместе с холодным фронтом. 14 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и около +4 градусов. В воскресенье, 15 ноября, воздух прогреется до +2…+5, а на следующей неделе придет типичная осенняя погода с околонулевыми температурами. Так что жителям столицы стоит готовиться к постепенному похолоданию.

Погода в Москве 14 ноября — это день после рекордного ливня, который надолго запомнится москвичам. Хорошая новость в том, что стихия отступает, а погода постепенно возвращается в привычное русло. Главное — быть внимательными на дорогах и не забывать зонт.