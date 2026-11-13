Удары по Днепровским мостам стали итогом удачного эксперимента: военный эксперт оценил последние атаки ВСУ и ВС РФ

То, что мы видим применение по мостам в Киеве, - тут мы стали свидетелями военно-технического эксперимента Фото: REUTERS.

Накануне прозвучало заявление от украинской разведки о том, что страна может остаться без продуктов, потому что ВС РФ, якобы, готовят удары по предприятиям пищевой промышленности. И также прошло «предупреждение» от командования ВСУ, что Москва «отдала приказ» разрушить все мосты через Днепр.

На Радио «КП» говорили с Алексеем Раммом, заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист».

ЧТО ОНИ СОРВАЛИ?

- По внешним признакам - удары по пищекомбинатам и мостам наблюдаются?

- Про комбинаты информации не было. Наверное, там должно звучать, что к такому-то числу должны разрушить. После чего услышим, что российские войска этого не выполнили. Значит, украинцы сорвали замысел. Украинцы всегда подозревают почему-то, что, когда мы отдаем приказ, то мы точно устанавливаем – вот к этой дате. И бравые украинские разведчики всегда точно знают эту дату, то есть срывают все сроки. Ну да, конечно...

ВИДИМ ЭКСПЕРИМЕНТ

- А на самом деле?

- То, что мы видим применение по мостам в Киеве, по Южному и Московскому, который они Северным называют, - тут мы стали свидетелями военно-технического эксперимента. Ну, как с последним применением «Орешника».

- Поясните?

- Оба моста хорошо видны. У нас применялось много боеприпасов. То, что украинцы почему-то называют РМ-48У, индекс которой не имеет никакого отношения к реальности этого изделия, или легкая баллистическая ракета. Вот она была доработана. Ее с лета дорабатывают активно. Появилась новая боеголовка. Я так понимаю, для уничтожения точечных целей, способная поражать мост. Ведь даже для «Искандера» это не сказать, что сложная цель, но определенные сложности для удара есть. И вот теперь «эксперимент», очевидно, удался.

Автомобильные пробки после ударов по мостам Фото: REUTERS.

ОЧЕРЕДНОЙ ЦИРК

- Украина затребовала от запада 700 млрд на поддержку своей 800-тысячной армии как минимум на 10 лет после завершения конфликта — это для чего?

- Мы видели очередной цирк в исполнении Украины. Им любой ценой надо выпросить перемирие, прекращение огня. Они готовы давать любые обещания, только давайте прямо завтра остановим боевые действия по текущей линии бового соприкосновения. Понятно, что потом бы никто в Киеве не стал бы выполнять никаких условий. И это требование возникло не именно со стороны Украины, но также и с подачи Европы. Но не прошел крученый пас.

ФИНСКАЯ УГРОЗА

- В это же время наши финские соседи в лице их президента Стубба похвастались мощью Финляндии перед Россией. Как вы их оцениваете?

- Меры принимаются к парированию этой угрозы. Появились войска дополнительные на территории Карелии, Ленинградской области. Финны - неслабое в военном плане государство. Это наследие холодной войны. Финны, как и шведы, прекрасно понимали: чтобы нейтралитет страны не был нарушен, как немцы, например, нарушили нейтралитет Норвегии в 1940 году, нужны мощные Вооруженные силы, с хорошим резервным компонентом.

- Они это сделали?

- Да, но, например, до 90-х годов основное вооружение финской армии было советское - и самолеты, и танки, и артиллерия была советская. Советский Союз «МиГ-29» им предлагал купить - 234-й авиаполк летал на новейших самолетах, показывал финнам.

РЕВАНШИЗМ В ГОЛОВАХ

- Но сейчас они уже в НАТО, и оружие у них все западное?

- Ну да, и важно то, что в Финляндии сейчас сильно раскачали реваншистский дух. Большое количество финнов, которые служили у немцев, в СС - они же оказались на Западе. Если мы историю «зеленых беретов» американских почитаем, то обнаружим много финнов, которые воевали на стороне СС, а потом оказались американскими «зелеными беретами». Одного такого «героя» нашла совместная экспедиция вьетнамцев, американцев и финнов недалеко от тропы Хо Ши Мина.

- Так они все ушли в мир иной...

- Эти коллаборанты после войны были отделены от того финского общества. Потом их пустили, им оказывали поддержку, лепили из них героев. И сегодня в Финляндии парадоксально развит реваншистский дух — отголосок тех «героев». И сейчас, когда Европа готовит поход на восток, финны там одни из главных участников.

АТАКИ ИЗДАЛИ

- Вот были атакованы Волгоград и Самара, накануне - Омск. Сибирский город - он далековат от Украины, откуда же летят беспилотники?

- Они не летят с территории Казахстана. Они летят с украинской территории, обходя российские позиции ПВО, используя сложный рельеф местности. Современный дрон может такое расстояние пролететь. Недаром Россия использует и авиацию для патрулирования, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, для поиска и перехвата таких целей. Распространено мнение, что Советский Союз имел стопроцентное покрытие территории страны радарами. Это не совсем так. Хотя у нас ПВО страны было очень большое. Было больше тысячи зенитно-ракетных и радиолокационных полков. Но все равно, есть сложный рельеф местности, который позволяет дронам дойти.

НИКТО НЕ ПРОПУСКАЕТ «ЧУЖИХ»

- Звучала версия, что ПВОшники на местах считают, что, если летит не к нам, значит, не наша проблема...

- Это не так работает. Стоит, условно, позиция ЗРПК «Панцирь». Цель появляется в зоне их поражения. Вот как они могут понять — цель летит на объект, который они прикрывают, или обходит объект, который они прикрывают? Если она обходит объект, который они прикрывают, она будет обходить вне радиуса действия «Панциря». Это все глупые слухи. Если цель находится в радиусе поражения, она будет обстреляна, независимо от того, летит она в Омск или в Волгоград.

- А если они летят, условно, по границам регионов?

- В этом случае сбиваются вертолетами, сбиваются самолетами. У нас вертолеты очень много сбивают целей. И даже Су-57 к этой задаче привлекаются. Ведь вы даже маневренными «Панцирями» не всегда сможете перекрыть коридоры пролета...

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