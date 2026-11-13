Доцент Российского государственного гуманитарного университета Евгений Сазонов представил лекцию «Литературный учебник географии Николая Гумилёва»

Шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов занял второе место на первом Всероссийском конкурсе «Лектор РГО».

Доцент Российского государственного гуманитарного университета Евгений Сазонов представил лекцию «Литературный учебник географии Николая Гумилёва», которая была посвящена стихам отважного путешественника и автора необычного учебника географии, созданного после африканских экспедиций.

Первую строчку жюри отдало Анне Ватокиной из Института физики Земли РАН. Лидер списка рассказал о маяках России: от первых сигнальных огней до автоматизированных систем, на примере сооружений Финского залива. Третьим финалистом стал Андрей Зиновьев из Тверского госуниверситета с лекцией о зооархеологии средневековой Твери.

Шеф-редактор «КП» Евгений Сазонов занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лектор РГО»

Конкурс запустили весной: искали спикеров, которые умеют увлекательно говорить о географии, природе и истории России. Свои видеолекции прислали участники из 23 регионов страны и Казахстана. Жюри под председательством Владимира Котлякова оценивало знания, подачу и умение держать внимание аудитории.

Имена победителей назвали 13 ноября в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге.