MARGO поблагодарила Максима Фадеева за пожелания, которые предназначались другой

MARGO получила персональное пожелание уже после небольшого недоразумения Фото: Александр Ширков.

Певица MARGO (Марго Овсянникова) не упустила возможности принять добрые слова от Максима Фадеева, даже если изначально они были адресованы вовсе не ей. Продюсер записал видеообращение к певице из Беларуси, однако пользователи соцсетей и сама артистка решили, что речь идет о российской исполнительнице. В итоге Фадееву пришлось прояснять ситуацию, а MARGO получила персональное пожелание уже после небольшого недоразумения.

В опубликованном ролике продюсер обратился к Марго Зингман, которой предстояло выступление на конкурсе. Фадеев поддержал девушку и отдельно подчеркнул, насколько непростой ему кажется выбранная для исполнения композиция. «Марго, я желаю тебе хорошего выступления, это действительно очень сложная песня, но она чемпионская. Если тебе все получится так же сделать, как ты сделал это в студии, я уверен, что у тебя будет победа в руках. Желаю тебе успехов в конкурсе и надеюсь, что у тебя будет победа. Очень надеюсь!» - сказал Максим.

В опубликованном ролике продюсер обратился к Марго Зингман

Однако под видео быстро началась путаница. Многие комментаторы решили, что продюсер записал обращение для российской MARGO, и поспешили порадоваться за нее. «Я аж подумал, он про нашу Марго», «Две Марго ?! Какая то путаница!», «Я думала он про „кукареку“», - писали пользователи.

Сама MARGO тоже не стала разбираться в адресатах и оставила под публикацией короткое «Спасибо» с красным сердечком. Фадееву пришлось уточнить, что теплые слова предназначались другой исполнительнице. Впрочем, российскую коллегу он без внимания не оставил. «Марго, это обращение было к Марго Зингман из Беларуси. Но и Вам желаю всего хорошего», - пояснил продюсер. MARGO, судя по всему, не смутилась из-за того, что поблагодарила за совет, которого ей никто не давал, и ответила одним словом: «Благодарю».

Ранее MARGO в разговоре с KP.RU призналась, что хотела бы попробовать себя в большой актерской работе и даже мечтает о главной роли в кино. Кроме того, исполнительница говорила о своей любви к электронной музыке. По ее словам, это направление привлекает ее особой энергетикой, а танцы под такие композиции помогают расслабиться и получить заряд сил. При этом пробовать себя в роли диджея MARGO пока не спешит: свободное время она посвящает танцам и стендовой стрельбе.

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