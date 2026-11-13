В СБУ скинулись на 65-миллионный залог для обвиненного в коррупции генерала: едва выйдя за ворота СИЗО, он начал угрожать антикоррупционерам

Генерал-майор СБУ Сергей Дука Фото: Соцсети.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, за которого был внесен залог в 65 миллионов гривен, сегодня выпущен из СИЗО. Напомним, антикоррупционные НАБУ и САП обвинили генерала в том, что он является одним из руководителей ОПГ, организованной в украинской контрразведке, которая занималась «крышеванием» мошеннических колл-центров и вымогательством, поддерживала взаимовыгодные связи с чисто уголовной ОПГ «Химпром», которая вымогала, похищала, убивала, печатала фальшивые евро и занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Самому же генералу вменяли еще и взяточничество в особо крупном размере.

Суд выбрал ему в качестве меры пресечения арест и содержание под стражей в СИЗО, но с возможностью выхода под залог. Размер залога определили в сумме 65 миллионов гривен. И руководство СБУ кинуло клич среди своих сотрудников с просьбой-приказом скинуться на выход генерала из СИЗО. В результате залог внесли, а Дуку сегодня у ворот СИЗО встречали не менее двух сотен спецназовцев СБУ, которые ему аплодировали. Признаюсь честно, когда я прочитал про такую торжественную и масштабную встречу, у меня даже рука дрогнула: «Какая же жирная цель была!» Но… как говорил Дядя Митя в фильме «Любовь и голуби» с непередаваемым упреком к окружающим: «Ну вот … день взятия Бастилии впустую прошел!» Увы, увы...

Взбешенные контрразведчики в этой истории — это очень и очень тревожный сигнал для Зеленского Фото: REUTERS.

Между тем, генерал СБУ вышел из СИЗО в самом что ни на есть боевом настроении. И с ходу, не отходя далеко от ворот СИЗО, обвинил своих обидчиков в … коррупции.

- Во время реализации первого этапа «Карфагена» сотрудниками НАБУ были изъяты из кабинета первого заместителя Генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко все документы и материалы в отношении сотрудников НАБУ и приближённых к руководству антикоррупционных органов лиц. В дальнейшем эти материалы были слиты. Я могу это доказать, - заявил генерал СБУ и обратился к депутатам Верховной рады. - Я призываю парламентариев создать временную следственную комиссию и изучить в установленном законом порядке деятельность НАБУ и САП, а также их подчиненных, в связи с совершением ими коррупционных преступлений, которые были нами задокументированы. Я дам все показания.

Арестованный по делу о коррупции обвиняет антикоррупционные органы страны и, в частности, тех, кто его задержал, в коррупции?! Не спешите считать это бредом — это Украина, а там не только воруют все, но и в коррупции также замешаны тоже все. И потому там прав тот, у кого больше прав или более мощные силовые структуры.

Более того, как известно, в СБУ также вели расследование коррупционной преступной деятельности детективов НАБУ и прокуроров САП, причем, делали это явно по прямому указанию Зеленского, которому нужна была в руках дубина, чтобы бить по головам руководство и антикоррупционного бюро НАБУ, и антикоррупционной прокуратуры САП. Но не успели. Вернее НАБУшники и САПники контрразведчиков просто опередили. И Дука совершенно явно рассердился на то, что в истории с арестом СБУшников его сотоварищей сдало не только собственное руководство, но и те, кто сидит гораздо выше. Он, в частности, заявил, что прекратить расследование в отношении глав НАБУ и САП приказало «высшее политическое руководство» страны. И, уже по традиции, наверное, добавил: «Я могу это доказать».

И взбешенные контрразведчики в этой истории — это очень и очень тревожный сигнал для украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. Ведь им наверняка есть что рассказать не только про НАБУ и САП.

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